Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Вони і всім повністю займаються, а ви тільки через смарт собі втикаєте, як йдуть продажі D
Вам надо тоже в бц Павловский, там все схвачено
У нас тут очень дружелюбное бизнес-комьюнити. Мы всем новым стартаперам рады.
А якщо так ))
Успіх написав:
vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?
- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати - і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію
- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб Всі щасливі, всі задоволені))))) Занавіс)))