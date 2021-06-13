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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7860786178627863

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:35

Первый

в процитированном длина интервала, тролль. Займись лучше распродажей первички по переуступке. Будешь меня благодарить еще

Культура твоей дискуссии :mrgreen:
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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:38

zРадио

Троль? Ок.

Ипанат. Я процитував тебе.

Щодо дискусії. Іпанат, зроби над собою зусилля і спробуй не ображати інших у кожному повідомленні.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:41

  Grand Touring написав:
  Успіх написав:Вони і всім повністю займаються, а ви тільки через смарт собі втикаєте, як йдуть продажі :D
Вам надо тоже в бц Павловский, там все схвачено

У нас тут очень дружелюбное бизнес-комьюнити. Мы всем новым стартаперам рады.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:45

  Первый написав:zРадио

Троль? Ок.

Ипанат. Я процитував тебе.

Щодо дискусії. Іпанат, зроби над собою зусилля і спробуй не ображати інших у кожному повідомленні.


Тролль - не оскорбление, а характеристика стиля оппонирования. Ты можешь изменить свой стиль в любой момент и без моих замечаний!

А вот ипанат - оскорбление. Но можешь выпускать пар, мне фиолетово.

Что касается цитат - прочитанное еще и интерпретировать нужно. Я слишком сложно для тебя пишу. Но я не злонамеренно, правда
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:45

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
  Успіх написав:Вони і всім повністю займаються, а ви тільки через смарт собі втикаєте, як йдуть продажі D
Вам надо тоже в бц Павловский, там все схвачено

У нас тут очень дружелюбное бизнес-комьюнити. Мы всем новым стартаперам рады.

А якщо так ))
  Успіх написав:
  vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?

- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати :mrgreen:
- і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде :mrgreen: - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію :mrgreen:

- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ :lol: - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб :lol:
Всі щасливі, всі задоволені)))))
Занавіс)))
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