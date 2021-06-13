Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го
Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022. Який нафіг жовтень 2022 уже ??? Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік. Не смішно самому ?
Все зафіксовано:
zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12 Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.
zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09 Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.
Успіх написав:Вони і всім повністю займаються, а ви тільки через смарт собі втикаєте, як йдуть продажі D
Вам надо тоже в бц Павловский, там все схвачено
У нас тут очень дружелюбное бизнес-комьюнити. Мы всем новым стартаперам рады.
А якщо так ))
Успіх написав:
vitaliian написав:и зачем им с вами делиться? если бизнес налажен, бабло течёт рекой ВЫ ИМ ЗАЧЕМ?
- щоб обладнання своє втри-дорого втюхати - і, взагалі, зразу на вас/на мені заробити, а там вже як піде - піде бізнес - добре, не піде - ну так вони вже заробили, втюхавши вам/мені свою конструкцію МАФа, обладнання, продукцію
- ну, але типу їм не вистачає на швидке масштабування, от вони і лапшають годину в ролику ґ - а УІК - продає свої платні уроки і встуб у їхній клуб Всі щасливі, всі задоволені))))) Занавіс)))