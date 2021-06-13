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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лип, 2021 13:00
Давно не был в Метро на выходных (Почайна). Слегка охренел. Не смог найти места на парковке. О какой депопуляции, удаленной работе и т.п. вы тут рассказываете?
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airmax78
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Faceless, Ірина_, Модератор
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