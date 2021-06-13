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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7859786078617862>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:39

  proftpd66 написав:Мой прогноз как будущего президента Украины


Ну все, теперь и растишки согласятся, что надо продавать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем

От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла?
- вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як?
- за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:49

  Успіх написав:
  zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем

От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла?
- вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як?
- за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!



Багатые купили биток , альты , золото, серебро . И берут кредит под 4%. И может легко объявить себя банкротами . Деньги спасает защитные активы .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!
они же и продают бедным товары по завышенным ценам. Или кто по вашему греет руки на дорогой нефти, пшенице, раст.жирах?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:14

  Faceless написав:
  stas_rst написав:
  zРадио написав:О качестве моего прогноза поговоришь в октябре 2022-го

Нє, це вже на$балово православних. Ти обіцяв про півроку спочатку від березня 2021, потім "диверсифікував" ризики бути затроленим у вересні 2021 на березень 2022.
Який нафіг жовтень 2022 уже ???
Пруфів не проси, пам"ять тут в усіх хороша, а терти брєд за собою кожен вміє, однак ти один такий верткий. То півроку з березня, потім рік. Ну хзн, рік то рік, а тут уже півтора. Напиши одразу - лоханувся з календариком відривним, переплутав країну і рік.
Не смішно самому ?

Все зафіксовано:
  zРадио написав:Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12
Я свой прогноз дал - 18-30 месяцев от начала кризиса. Т.е. на данный момент - это 13-25 месяцев.

  zРадио написав:Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09
Лично я прогноз давал о состоянии цены в период 18-30 месяцев от начала кризиса. Это осень 2021 - осень 2022.

😂
1 вересня цього року - кінцева дата прогнозу




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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:20

До речі.
Парапланування цін від мхз вже 1.5 місяці як відбувається.

Ше чучуть і файна Па 600.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:35

Первый

в процитированном длина интервала, тролль. Займись лучше распродажей первички по переуступке. Будешь меня благодарить еще

Культура твоей дискуссии :mrgreen:
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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:38

zРадио

Троль? Ок.

Я процитував тебе.

Щодо дискусії, зроби над собою зусилля і спробуй не ображати інших у кожному повідомленні.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:00

Давно не был в Метро на выходных (Почайна). Слегка охренел. Не смог найти места на парковке. О какой депопуляции, удаленной работе и т.п. вы тут рассказываете?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:57

  airmax78 написав:Давно не был в Метро на выходных (Почайна). Слегка охренел. Не смог найти места на парковке. О какой депопуляции, удаленной работе и т.п. вы тут рассказываете?

Че там с данными по перевозке метрополитена?
https://hromadske.ua/ru/posts/kievskoe- ... -dat-dengi
В «Киевском метрополитене» говорят, что в 2020 году пассажиропоток сократился вдвое по сравнению с 2019 годом — до 279,5 млн пассажиров, а за первые четыре месяца 2021 года метрополитен перевез всего 85,2 млн пассажиров.

Читаем медленно шевеля губами.
И еще немного
https://itc.ua/news/naibolee-i-naimenee ... fografika/
За 2018 год все пассажиры суммарно проехались в столичной подземке 496 млн раз

ПС я лично уже за апрель 2020 - апрель 2021 сэкономил на проезде на метро около 3000 грн.
BIGor
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