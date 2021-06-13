zРадио написав:Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортов Две большие разницы.
Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.
Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страха
PS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС )
Плиз, не надо иностранных фамилиё и теории про переоценку национальных счетов, а то еще подумают, что ты умный.
Ответь простыми словами, почему твои теоретические выкладки в корне противоречат исторической практике?
В частности, ты утверждаешь, что в условиях инфляции растет безработица и происходит массовый исход из всяких активов. На практике сейчас в США 9 млн. вакансий, которые не уменьшаются несмотря на резкий рост з/п. Происхоит всё наоборот. Куда по-твоему бегут деньги из активов при высокой инфляции? Где для них находится безопасная гавань?
Про увеличение разрыва в неравенстве рассказывай комунякам и москалям. Они поверят. Замечу только, что во время ковида в США существенно помогали бедным и среднему классу, богатые харчевались за свои. Бедные, сидя дома на карантине, получали больше, чем была их з/п, когда они работали.