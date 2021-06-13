Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортов Две большие разницы.
Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.
Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страха
PS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС )
Плиз, не надо иностранных фамилиё и теории про переоценку национальных счетов, а то еще подумают, что ты умный. Ответь простыми словами, почему твои теоретические выкладки в корне противоречат исторической практике? В частности, ты утверждаешь, что в условиях инфляции растет безработица и происходит массовый исход из всяких активов. На практике сейчас в США 9 млн. вакансий, которые не уменьшаются несмотря на резкий рост з/п. Происхоит всё наоборот. Куда по-твоему бегут деньги из активов при высокой инфляции? Где для них находится безопасная гавань? Про увеличение разрыва в неравенстве рассказывай комунякам и москалям. Они поверят. Замечу только, что во время ковида в США существенно помогали бедным и среднему классу, богатые харчевались за свои. Бедные, сидя дома на карантине, получали больше, чем была их з/п, когда они работали.
В «Киевском метрополитене» говорят, что в 2020 году пассажиропоток сократился вдвое по сравнению с 2019 годом — до 279,5 млн пассажиров, а за первые четыре месяца 2021 года метрополитен перевез всего 85,2 млн пассажиров.
zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем
От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла? - вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як? - за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!
Багатые купили биток , альты , золото, серебро . И берут кредит под 4%. И может легко объявить себя банкротами . Деньги спасает защитные активы .
Це точно! Знаю повно багатіїв, які набрали біток по 48куе і вище...
proftpd66 написав:Мой прогноз как будущего президента Украины
Ну все, теперь и растишки согласятся, что надо продавать
Зли люди кажуть, що proftpd66 наркоман...
Тоді гідний кандидат! Будемо голосувати...
я не наркоман. Мой мозг выделяет, после прочтения форума, самые опасные не изученные еще наукой вещества. Я восхищаюсь вами и всех люблю
Вы должны заслужить своего фюрера. ++++++++++++++++++++++++++++
Безсумнівно, знайдеться частина нації, яка вибере шлях активної політичної битви, і саме на неї ляже більше відповідальності, ніж на мільйони людей, їм недостатньо сказати "я вірю" для них характерні слова «Я борюся»
І знову будуть приходити і йти люди і знову вони будуть відчувати оновлення, радість і натхнення, ідеї руху живе в нашому народі разом з рухом він є символом вічності. Слава націонал соціолістам.
Libo написав:Ответь простыми словами, почему твои теоретические выкладки в корне противоречат исторической практике? В частности, ты утверждаешь, что в условиях инфляции растет безработица и происходит массовый исход из всяких активов. На практике сейчас в США 9 млн. вакансий, которые не уменьшаются несмотря на резкий рост з/п. Происхоит всё наоборот.
Ты ответь для начала, почему в собственной писанине разобраться не можешь - про безработицу я не сказал ни слова, это было из статьи. Безработица в условиях инфляции, как правило, снижается (исключение - это стагфляция, о высоком риске приближения которой говорит Н.Рубини).
А вот про уменьшение располагаемых доходов населения говорю я. И это уже медицинский факт, вопреки твоим фантазиям, основанным на новостях о "резком повышении зарплат" в Макдональдсе.
Libo написав:Куда по-твоему бегут деньги из активов при высокой инфляции? Где для них находится безопасная гавань?
Они уже туда сбежали и скоро начнут массово фиксировать прибыль, возвращаясь в доллар. Повторяю, ты безнадежно застрял в 2020-м!
Libo написав:Про увеличение разрыва в неравенстве рассказывай комунякам и москалям. Они поверят. Замечу только, что во время ковида в США существенно помогали бедным и среднему классу, богатые харчевались за свои. Бедные, сидя дома на карантине, получали больше, чем была их з/п, когда они работали.
Ахахахахахах. Ору. Главная комуняка и москаляка, получается - это Тереза Мэй Жги еще (хотя лучше, конечно, было бы разобраться)...
Имеем два взгяда: 1. zРадио - США, в скором времени, начнут бороться с инфляцией, что отразится на цене недвиги в Украине (цены снизятся). 2. Libo - США продолжат QE. Цены на недвигу в Украине продолжат рост.
Libo написав:...На практике сейчас в США 9 млн. вакансий, которые не уменьшаются несмотря на резкий рост з/п. Происхоит всё наоборот.... ****************** Бедные, сидя дома на карантине, получали больше, чем была их з/п, когда они работали.
Так ты сам себе и ответил....Зачем работать на дядю Сема, если Байден обеспечивает деньгами всех нуждающихся. Если так много вакансий, почему тогда безработица 6%? Где логика? А логика там проста. До сентября месяца еще будут платить "отпускные". Сиди дома, пей пивко и в будущем голосуй за демократов. Раздача амер.гречки в полной красе...
airmax78 написав:Давно не был в Метро на выходных (Почайна). Слегка охренел. Не смог найти места на парковке. О какой депопуляции, удаленной работе и т.п. вы тут рассказываете?
Эх, Максим-Максим, святая простота. Посмотри, как динамична посещаемость. Приехал ты утром на полчаса позже, чем в прошлый раз, или днем на час раньше, чем в прошлый раз - все, караул, негде запарковаться, негде яблоку упасть, панаехи-ажиатаж-даражай. В бизнесе ты, надеюсь, решения так сумасбродно не принимаешь?
Не вырос еще ни у одного "практика" глазомер, который был бы точнее систематизированных наблюдений. И не вырастет, увы...