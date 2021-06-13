zРадио написав:

Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортовДве большие разницы.Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страхаPS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС