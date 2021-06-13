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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7860786178627863>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:46

  zРадио написав:Не учил ты экономисторию как университетскую дисциплину. Ты читал политологическую беллетристику о полезности бюрократов разных времен и сортов :mrgreen: Две большие разницы.

Любой студент 3-го курса экономического вуза знает, что при разгоне инфляции происходит недооценка дефлятора и, следовательно, переоценивается реальный ВВП. На снижении инфляции, напротив, из номинального ВВП забирают лишнее, недооценивая реальный. Читай основы - Г.Пааше.

Количественным смягчением можно купить время, но не выпуск. ФРС с этой задачей справился на ура. Одно дело столкнуться с последствиями инфляции на выходе из пандемии с ясным голубым небом на горизонте, и совсем другое - с последствиями дорогих денег на ее заре в условиях высокой неопределенности и запредельного уровня страха

PS: с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем. Тут можешь почитать Р.Фишера (не шахматиста, а экс-функционера ФРС :D )


Плиз, не надо иностранных фамилиё и теории про переоценку национальных счетов, а то еще подумают, что ты умный.
Ответь простыми словами, почему твои теоретические выкладки в корне противоречат исторической практике?
В частности, ты утверждаешь, что в условиях инфляции растет безработица и происходит массовый исход из всяких активов. На практике сейчас в США 9 млн. вакансий, которые не уменьшаются несмотря на резкий рост з/п. Происхоит всё наоборот. :shock: Куда по-твоему бегут деньги из активов при высокой инфляции? Где для них находится безопасная гавань? :roll:
Про увеличение разрыва в неравенстве рассказывай комунякам и москалям. Они поверят. Замечу только, что во время ковида в США существенно помогали бедным и среднему классу, богатые харчевались за свои. Бедные, сидя дома на карантине, получали больше, чем была их з/п, когда они работали. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:51

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Давно не был в Метро на выходных (Почайна). Слегка охренел. Не смог найти места на парковке. О какой депопуляции, удаленной работе и т.п. вы тут рассказываете?

Че там с данными по перевозке метрополитена?
https://hromadske.ua/ru/posts/kievskoe- ... -dat-dengi
В «Киевском метрополитене» говорят, что в 2020 году пассажиропоток сократился вдвое по сравнению с 2019 годом — до 279,5 млн пассажиров, а за первые четыре месяца 2021 года метрополитен перевез всего 85,2 млн пассажиров.

Читаем медленно шевеля губами.
И еще немного
https://itc.ua/news/naibolee-i-naimenee ... fografika/
За 2018 год все пассажиры суммарно проехались в столичной подземке 496 млн раз

ПС я лично уже за апрель 2020 - апрель 2021 сэкономил на проезде на метро около 3000 грн.



😂😂😂

Метро - це магазин.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:40

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Мой прогноз как будущего президента Украины


Ну все, теперь и растишки согласятся, что надо продавать :mrgreen:

Зли люди кажуть, що proftpd66 наркоман...

Тоді гідний кандидат! :mrgreen: Будемо голосувати... :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:43

  proftpd66 написав:
  Успіх написав:
  zРадио написав:с QE проблема еще в том, что за общим экономическим эффектом в виде переоцененных национальных счетов скрывается рост неравенства - богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, поскольку за счет надувания пузырей увеличиваются сбережения тех, у кого они есть, а тем, у кого сбережений нет, инфляция просто уменьшает покупательную способность зарплат и социальных выплат, что сегодня и происходит с пересичным американцем

От чому бідні стають ще біднішими, це зрозуміло і прослідковується легко, а от чому багатші в той же самий час багатшають - не вся послідовність зрозуміла?
- вони багатшають, бо скуповують в той час дешеві активи/бізнеса.... ціни підвищують на свою продукцію - чи як?
- за рахунок чого саме багатші багатішають в той час, коли бідні біднішають!



Багатые купили биток , альты , золото, серебро . И берут кредит под 4%. И может легко объявить себя банкротами . Деньги спасает защитные активы .

Це точно! Знаю повно багатіїв, які набрали біток по 48куе і вище...

Чекають біток по 10050 куе тепер...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 15:45

  change_pm написав:
  zРадио написав:
  proftpd66 написав:Мой прогноз как будущего президента Украины


Ну все, теперь и растишки согласятся, что надо продавать :mrgreen:

Зли люди кажуть, що proftpd66 наркоман...

Тоді гідний кандидат! :mrgreen: Будемо голосувати... :lol:


я не наркоман. Мой мозг выделяет, после прочтения форума, самые опасные не изученные еще наукой вещества. Я восхищаюсь вами и всех люблю :)

Вы должны заслужить своего фюрера.
++++++++++++++++++++++++++++

Безсумнівно, знайдеться частина нації, яка вибере шлях активної політичної битви, і саме на неї ляже більше відповідальності, ніж на мільйони людей, їм недостатньо сказати "я вірю" для них характерні слова «Я борюся»

І знову будуть приходити і йти люди і знову вони будуть відчувати оновлення, радість і натхнення, ідеї руху живе в нашому народі разом з рухом він є символом вічності. Слава націонал соціолістам.

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:07

  Libo написав:Ответь простыми словами, почему твои теоретические выкладки в корне противоречат исторической практике?
В частности, ты утверждаешь, что в условиях инфляции растет безработица и происходит массовый исход из всяких активов. На практике сейчас в США 9 млн. вакансий, которые не уменьшаются несмотря на резкий рост з/п. Происхоит всё наоборот. :shock:


Ты ответь для начала, почему в собственной писанине разобраться не можешь - про безработицу я не сказал ни слова, это было из статьи. Безработица в условиях инфляции, как правило, снижается (исключение - это стагфляция, о высоком риске приближения которой говорит Н.Рубини).

А вот про уменьшение располагаемых доходов населения говорю я. И это уже медицинский факт, вопреки твоим фантазиям, основанным на новостях о "резком повышении зарплат" в Макдональдсе.

Вот изучай. Жесткий минус даже по номиналу, не говоря уже о поправке на втрое более высокую, чем обычно, инфляцию:
https://tradingeconomics.com/united-sta ... nal-income

  Libo написав:Куда по-твоему бегут деньги из активов при высокой инфляции? Где для них находится безопасная гавань? :roll:


Они уже туда сбежали и скоро начнут массово фиксировать прибыль, возвращаясь в доллар. Повторяю, ты безнадежно застрял в 2020-м!


  Libo написав:Про увеличение разрыва в неравенстве рассказывай комунякам и москалям. Они поверят. Замечу только, что во время ковида в США существенно помогали бедным и среднему классу, богатые харчевались за свои. Бедные, сидя дома на карантине, получали больше, чем была их з/п, когда они работали. 8)


Ахахахахахах. Ору. Главная комуняка и москаляка, получается - это Тереза Мэй :mrgreen: Жги еще (хотя лучше, конечно, было бы разобраться)...

Theresa May makes bid for centre ground with shift away from QE – as critics accuse Tories of veering to right
https://www.independent.co.uk/news/uk/p ... 46536.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:11

Имеем два взгяда:
1. zРадио - США, в скором времени, начнут бороться с инфляцией, что отразится на цене недвиги в Украине (цены снизятся).
2. Libo - США продолжат QE. Цены на недвигу в Украине продолжат рост.

п.с. время рассудит
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:24

  Libo написав:...На практике сейчас в США 9 млн. вакансий, которые не уменьшаются несмотря на резкий рост з/п. Происхоит всё наоборот....
******************
Бедные, сидя дома на карантине, получали больше, чем была их з/п, когда они работали. 8)

Так ты сам себе и ответил....Зачем работать на дядю Сема, если Байден обеспечивает деньгами всех нуждающихся. Если так много вакансий, почему тогда безработица 6%? Где логика?
А логика там проста.
До сентября месяца еще будут платить "отпускные". Сиди дома, пей пивко и в будущем голосуй за демократов.
Раздача амер.гречки в полной красе...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:29

  airmax78 написав:Давно не был в Метро на выходных (Почайна). Слегка охренел. Не смог найти места на парковке. О какой депопуляции, удаленной работе и т.п. вы тут рассказываете?


Эх, Максим-Максим, святая простота. Посмотри, как динамична посещаемость. Приехал ты утром на полчаса позже, чем в прошлый раз, или днем на час раньше, чем в прошлый раз - все, караул, негде запарковаться, негде яблоку упасть, панаехи-ажиатаж-даражай. В бизнесе ты, надеюсь, решения так сумасбродно не принимаешь? :wink:

Не вырос еще ни у одного "практика" глазомер, который был бы точнее систематизированных наблюдений. И не вырастет, увы...

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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:34

zРадио

Это и есть коммунизм. Когда правительство и центральный банк в вмешиваться. В США давно коммунизм уже .
proftpd66
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