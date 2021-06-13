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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7861786278637864>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 17:46

  kingkongovets написав:тт

https://youtu.be/5KOrlgCgBmA

В обслуживании он будет просто капец какой дорогой. Одно мытье фасада в 3х свечках затянет на 600К грн. легко.
А на заднем плане красавец Ричмонд (правда уже не красавец - половину балконов остеклили, кондеры вывесили хоть и в корзинах, но кто где.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 10 лип, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 17:47

  Libo написав:...
Все довольны и никаких социальных потрясений.
Я лично выбираю место в миллиарде трудящихся. :!:

Предводителем?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 17:57

  Libo написав:
Более того, настоятельно рекомендую срочно решить всем свой квартирный вопрос. Потом будете не скряжничать, копя на квартиру или выплачивая ипотеку, а вести финансово расслабленый и веселый образ жизни. :idea: А еще потом сумеете подкопить к пенсии. Но основа всего этого - квартира сейчас, совсем недорого по сравнению с потом. 8)


Есть сомнения! В Польше, которая является членом НАТО и Евросоюза,где уровень доходов пипла выше украинского, цены на недвигу не являются заоблачными. Есть сомнения, что уровня поляков мы сможем достичь в ближайшие 10 лет. Думаю, что всплеск цен на РН Украины имеет временный и ситуативный характер.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:00

  Libo написав:Это модель жизни всего человечества в ближайшем будущем. В Америке был пилотный проект. Прошел успешно.
Смысл в том, что скоро будет достаточно 1 млрд. работающих. 7 млрд. лишних. Лишним будут платить как американцам на карантине. Достаточно на пропитание и подбухнуть. Называется безусловный базовый доход. :!: А элитный миллиард будет трудиться и всех кормить, но за это он будет получать основную часть созданных им благ.
Все довольны и никаких социальных потрясений.
Я лично выбираю место в миллиарде трудящихся. :!:


Это скоро - 10 лет для развитых стран и 25 для всех остальных. До этого у нас успеет случиться еще не одна циклическая коррекция. Ты как большой любитель экономистории хорошо понимаешь, о чем речь. А еще у нас риск российской интервенции, а это как минимум значит дорогие деньги для бизнеса и высокие расходы для государства. Какой уж тут БОД. Ты налапшил здесь этой поэзии и вернулся в благополучные США. А пересичным прозаичные проблемы ежедневной реальности решать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:тт

https://youtu.be/5KOrlgCgBmA

В обслуживании он будет просто капец какой дорогой. Одно мытье фасада в 3х свечках затянет на 600К грн. легко.
А на заднем плане красавец Ричмонд (правда уже не красавец - половину балконов остеклили, кондеры вывесили хоть и в корзинах, но кто где.
зависть разрушает, макс
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:07

  zРадио написав:
  Libo написав:Это модель жизни всего человечества в ближайшем будущем. В Америке был пилотный проект. Прошел успешно.
Смысл в том, что скоро будет достаточно 1 млрд. работающих. 7 млрд. лишних. Лишним будут платить как американцам на карантине. Достаточно на пропитание и подбухнуть. Называется безусловный базовый доход. :!: А элитный миллиард будет трудиться и всех кормить, но за это он будет получать основную часть созданных им благ.
Все довольны и никаких социальных потрясений.
Я лично выбираю место в миллиарде трудящихся. :!:


Это скоро - 10 лет для развитых стран и 25 для всех остальных. До этого у нас успеет случиться еще не одна циклическая коррекция. Ты как большой любитель экономистории хорошо понимаешь, о чем речь. А еще у нас риск российской интервенции, а это как минимум значит дорогие деньги для бизнеса и высокие расходы для государства. Какой уж тут БОД. Ты налапшил здесь этой поэзии и вернулся в благополучные США. А пересичным прозаичные проблемы ежедневной реальности решать...


за 2019 год:
ВВП США в мировой доле из 100%, это около 24%
А Украины 0,17%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:07

  Libo написав:
  sergikkc007 написав:Имеем два взгяда:
1. zРадио - США, в скором времени, начнут бороться с инфляцией, что отразится на цене недвиги в Украине (цены снизятся).
2. Libo - США продолжат QE. Цены на недвигу в Украине продолжат рост.

п.с. время рассудит


Более того, настоятельно рекомендую срочно решить всем свой квартирный вопрос. Потом будете не скряжничать, копя на квартиру или выплачивая ипотеку, а вести финансово расслабленый и веселый образ жизни. :idea: А еще потом сумеете подкопить к пенсии. Но основа всего этого - квартира сейчас, совсем недорого по сравнению с потом. 8)

Дайте дополнительных 60 куе которых не хватает на квартиру, тогда решу. Деньги мне ФЕД не дал, хотя странно, судя по дорожаю каждому второму жителю Украины дал, и очень много.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Libo написав:
  sergikkc007 написав:Имеем два взгяда:
1. zРадио - США, в скором времени, начнут бороться с инфляцией, что отразится на цене недвиги в Украине (цены снизятся).
2. Libo - США продолжат QE. Цены на недвигу в Украине продолжат рост.

п.с. время рассудит


Более того, настоятельно рекомендую срочно решить всем свой квартирный вопрос. Потом будете не скряжничать, копя на квартиру или выплачивая ипотеку, а вести финансово расслабленый и веселый образ жизни. :idea: А еще потом сумеете подкопить к пенсии. Но основа всего этого - квартира сейчас, совсем недорого по сравнению с потом. 8)

Дайте дополнительных 60 куе которых не хватает на квартиру, тогда решу. Деньги мне ФЕД не дал, хотя странно, судя по дорожаю каждому второму жителю Украины дал, и очень много.


Можно в ипотеку взять :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:14

  Faceless написав:Можно в ипотеку взять :mrgreen:

Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Можно в ипотеку взять :mrgreen:

Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?
Одолжить и вернуть могут не только лишь все.
У вас судя мо всему больше, чем на половину стоимости того, что вам бы подошло. Можно ожидать, что желаемое подешевеет (fall of perishness имени зРадио, или "надежда октябрят") , а сбережения прирастут. Не факт ни первое, ни второе.
Faceless
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