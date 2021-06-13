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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:20
BIGor написав: Faceless написав:
Можно в ипотеку взять
Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?
Разве для Киева Фейслесса-Реуса это проблема?
Год-два работы. Главное - не отлынивать
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zРадио
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:23
zРадио написав: BIGor написав: Faceless написав:
Можно в ипотеку взять
Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?
Разве для Киева Фейслесса-Реуса это проблема?
Год-два работы, главное - не отлынивать
чувак, ты по легенде четвертак в год поднимаешь, не гневи бога бл
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kingkongovets
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:34
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Можно в ипотеку взять
Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?
Одолжить и вернуть могут не только лишь все.
У вас судя мо всему больше, чем на половину стоимости того, что вам бы подошло. Можно ожидать, что желаемое подешевеет (fall of perishness имени зРадио, или "надежда октябрят") , а сбережения прирастут. Не факт ни первое, ни второе.
Значит не куплю в Киеве, раз доходы не позволяют. Такая жизнь.
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BIGor
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:35
BIGor написав:
Значит не куплю в Киеве, раз доходы не позволяют. Такая жизнь.
Купите!
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sergikkc007
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:38
kingkongovets написав:
чувак, ты по легенде четвертак в год поднимаешь, не гневи бога бл
Несколько меньше (трудовые). Но это не имеет определяющего значения на средние доходы. Даже наоборот - завышает их, никак не влияя на медианные. Медианная зарплата в нашей компании ТОП-работодателе - 19 тыс грн гросс
Faceless написав:
Можно ожидать, что желаемое подешевеет (fall of perishness имени зРадио, или "надежда октябрят") , а сбережения прирастут
Давайте по-честному, это все равно не так примитивно как стратегия "кухарок" (свидетелей прогнозов Кухара) - сидеть в одной позиции в надежде если не на бесконечный, то длительный бетоно-дорожай.
Перефразируя известную фразу Лао-Цзы: "если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как мимо проплывает труп очередного быка". Сколько их таких "умных" уже было - сами, наверняка, знаете...
PS: бык - игрок на повышение (бирж. сленг)
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zРадио
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