RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7861786278637864

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:20

  BIGor написав:
  Faceless написав:Можно в ипотеку взять :mrgreen:

Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?


Разве для Киева Фейслесса-Реуса это проблема? :mrgreen: Год-два работы. Главное - не отлынивать
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10479
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2284 раз.
Подякували: 4981 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Можно в ипотеку взять :mrgreen:

Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?


Разве для Киева Фейслесса-Реуса это проблема? :mrgreen: Год-два работы, главное - не отлынивать
чувак, ты по легенде четвертак в год поднимаешь, не гневи бога бл
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9141
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1250 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:34

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Можно в ипотеку взять :mrgreen:

Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?
Одолжить и вернуть могут не только лишь все.
У вас судя мо всему больше, чем на половину стоимости того, что вам бы подошло. Можно ожидать, что желаемое подешевеет (fall of perishness имени зРадио, или "надежда октябрят") , а сбережения прирастут. Не факт ни первое, ни второе.

Значит не куплю в Киеве, раз доходы не позволяют. Такая жизнь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 19.09.10
Подякував: 856 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:35

  BIGor написав:Значит не куплю в Киеве, раз доходы не позволяют. Такая жизнь.


Купите!
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 21.04.20
Подякував: 139 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:38

  kingkongovets написав:чувак, ты по легенде четвертак в год поднимаешь, не гневи бога бл


Несколько меньше (трудовые). Но это не имеет определяющего значения на средние доходы. Даже наоборот - завышает их, никак не влияя на медианные. Медианная зарплата в нашей компании ТОП-работодателе - 19 тыс грн гросс

  Faceless написав:Можно ожидать, что желаемое подешевеет (fall of perishness имени зРадио, или "надежда октябрят") , а сбережения прирастут


Давайте по-честному, это все равно не так примитивно как стратегия "кухарок" (свидетелей прогнозов Кухара) - сидеть в одной позиции в надежде если не на бесконечный, то длительный бетоно-дорожай.

Перефразируя известную фразу Лао-Цзы: "если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как мимо проплывает труп очередного быка". Сколько их таких "умных" уже было - сами, наверняка, знаете...

PS: бык - игрок на повышение (бирж. сленг)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10479
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2284 раз.
Подякували: 4981 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 7861786278637864
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, zРадио і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2097, 2098, 2099
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20981 3666774
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 00:05
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24444
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 233907
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.