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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:38
kingkongovets написав:
чувак, ты по легенде четвертак в год поднимаешь, не гневи бога бл
Несколько меньше (трудовые). Но это не имеет определяющего значения на средние доходы. Даже наоборот - завышает их, никак не влияя на медианные. Медианная зарплата в нашей компании ТОП-работодателе - 19 тыс грн гросс
Faceless написав:
Можно ожидать, что желаемое подешевеет (fall of perishness имени зРадио, или "надежда октябрят") , а сбережения прирастут
Давайте по-честному, это все равно не так примитивно как стратегия "кухарок" (свидетелей прогнозов Кухара) - сидеть в одной позиции в надежде если не на бесконечный, то длительный бетоно-дорожай.
Перефразируя известную фразу Лао-Цзы: "если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как мимо проплывает труп очередного быка". Сколько их таких "умных" уже было - сами, наверняка, знаете...
PS: бык - игрок на повышение (бирж. сленг)
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:03
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Одолжить любой дурак может. Главный вопрос как заработать такую сумму на хотелки продаванов?
Одолжить и вернуть могут не только лишь все.
У вас судя мо всему больше, чем на половину стоимости того, что вам бы подошло. Можно ожидать, что желаемое подешевеет (fall of perishness имени зРадио, или "надежда октябрят") , а сбережения прирастут. Не факт ни первое, ни второе.
Значит не куплю в Киеве, раз доходы не позволяют. Такая жизнь.
я могу тебе купить хрущ на печерске кирпичный на Алмазова. Если ты будешь платить за жилья и жить в старом ремонте, но могу сдать за 0грн. Проверим теория загонял. Что он будет стоять 300к$-400к$ через 1-3 лет.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:10
proftpd66 написав:
я могу тебе купить хрущ на печерске кирпичный на Алмазова. Если ты будешь платить за жилья и жить в старом ремонте, но могу сдать за 0грн. Проверим теория загонял. Что он будет стоять 300к$-400к$ через 1-3 лет.
Расскажите пожалуйста подробнее схему. Кто и что кому платит и кто покупает?
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BIGor
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:15
BIGor написав: proftpd66 написав:
я могу тебе купить хрущ на печерске кирпичный на Алмазова. Если ты будешь платить за жилья и жить в старом ремонте, но могу сдать за 0грн. Проверим теория загонял. Что он будет стоять 300к$-400к$ через 1-3 лет.
Расскажите пожалуйста подробнее схему. Кто и что кому платит и кто покупает?
я куплю себе, вы будите там жить за 0грн, но платить за отопление 7к-15к грн зимой и всю коммуналку. Ремонт делать не буду.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:24
proftpd66 написав: BIGor написав: proftpd66 написав:
я могу тебе купить хрущ на печерске кирпичный на Алмазова. Если ты будешь платить за жилья и жить в старом ремонте, но могу сдать за 0грн. Проверим теория загонял. Что он будет стоять 300к$-400к$ через 1-3 лет.
Расскажите пожалуйста подробнее схему. Кто и что кому платит и кто покупает?
я куплю себе, вы будите там жить за 0грн, но платить за отопление 7к-15к грн зимой и всю коммуналку. Ремонт делать не буду.
Та не, спасибо, я тогда лучше в "батькивской хате" с ремонтом пока поживу на периферии.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:34
kingkongovets написав: airmax78 написав:
В обслуживании он будет просто капец какой дорогой. Одно мытье фасада в 3х свечках затянет на 600К грн. легко.
А на заднем плане красавец Ричмонд (правда уже не красавец - половину балконов остеклили, кондеры вывесили хоть и в корзинах, но кто где.
зависть разрушает, макс
Нет зависти. Очень жалею что в Рыбальском однушку не купил. Немного жалею что в Уно Сити Хаосе не купил. А по отношению к ТТ как-то индифферентен. Не нравится он мне. Не там он стоит.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:39
Кстати, хоть Зрадио и подосрал конкретно своим адептам, которые в марте 2020 ещё могли что-то приличное купить за вменяемые деньги, а сейчас могут только едкие комментарии по поводу улетевших в космос хотелок отпускать. Но я думаю, что вот после ударного дорожая 2019-2021 мы уже вполне созрели для коррекции. Потому что ценники на многие объекты сегодня уже не помещаются в голове.
Плюс ещё один фактор за это: из каждого утюга вещают о грядущем дорожае по всевозможным причинам: от НДС и подорожания стройматериалов до подорожания услуг риелтеров. Как-то это уже напрягает.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:47
airmax78 написав:Кстати, хоть Зрадио и подосрал конкретно своим адептам, которые в марте 2020 ещё могли что-то приличное купить за вменяемые деньги, а сейчас могут только едкие комментарии по поводу улетевших в космос хотелок отпускать. Но я думаю, что вот после ударного дорожая 2019-2021 мы уже вполне созрели для коррекции. Потому что ценники на многие объекты сегодня уже не помещаются в голове.
Плюс ещё один фактор за это: из каждого утюга вещают о грядущем дорожае по всевозможным причинам: от НДС и подорожания стройматериалов до подорожания услуг риелтеров. Как-то это уже напрягает.
Тут вопрос - fall of perishness обвалит цены до МХЗ,, или не дотянет?
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:53
airmax78 написав:
Кстати, хоть Зрадио и подосрал конкретно своим адептам, которые в марте 2020 ещё могли что-то приличное купить за вменяемые деньги, а сейчас могут только едкие комментарии по поводу улетевших в космос хотелок отпускать. Но я думаю, что вот после ударного дорожая 2019-2021 мы уже вполне созрели для коррекции. Потому что ценники на многие объекты сегодня уже не помещаются в голове.
Плюс ещё один фактор за это: из каждого утюга вещают о грядущем дорожае по всевозможным причинам: от НДС и подорожания стройматериалов до подорожания услуг риелтеров. Как-то это уже напрягает.
Та пипец подосрал в марте 2020-го, первый раз на ветке написав в мае
А потом обижаются на честно заслуженное определение "тролль"...
PS: переобувка началась, так это называется, Максим? Если нет, то и пусть - далеко не смотришь, но нос держишь по ветру. Тоже неплохо
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:09
zРадио написав: airmax78 написав:
Кстати, хоть Зрадио и подосрал конкретно своим адептам, которые в марте 2020 ещё могли что-то приличное купить за вменяемые деньги, а сейчас могут только едкие комментарии по поводу улетевших в космос хотелок отпускать. Но я думаю, что вот после ударного дорожая 2019-2021 мы уже вполне созрели для коррекции. Потому что ценники на многие объекты сегодня уже не помещаются в голове.
Плюс ещё один фактор за это: из каждого утюга вещают о грядущем дорожае по всевозможным причинам: от НДС и подорожания стройматериалов до подорожания услуг риелтеров. Как-то это уже напрягает.
Та пипец подосрал в марте 2020-го, первый раз на ветке написав в мае
А потом обижаются на честно заслуженное определение "тролль"...
PS: переобувка началась, так это называется, Максим?
Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет. На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ. Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?
Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 10 лип, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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