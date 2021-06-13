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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:10
BIGor написав:
Деньги мне ФЕД не дал, хотя странно, судя по дорожаю каждому второму жителю Украины дал, и очень много.
ФЕД и американцам просто так не дал, он одолжил.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:13
airmax78 написав: zРадио написав:
Та пипец подосрал в марте 2020-го, первый раз на ветке написав в мае
А потом обижаются на честно заслуженное определение "тролль"...
PS: переобувка началась, так это называется, Максим?
Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет. На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ. Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?
Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу.
Мартовские хаи - они такие. Не только лишь каждые хаи есть началом роста
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:22
airmax78 написав:
Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.
Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся
airmax78 написав:
На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ.
Ложь! Ничем не отличающаяся от того словесного поноса последних недель от рылов и застройщиков, который тебе якобы самому не нравится. Средний рост м2 с марта 2020-го - 6,9% в долларах (1342 против 1255).
airmax78 написав:
Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?
Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу.
А вам то с Фейслессом что от определения "мартовские хаи"? Базой сравнения для моемо прогноза, итоги которого будем подводить вначале октября 2022-го, будут эти самые "мартовские хаи". Я от них не отказываюсь. Не подгорайте так
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