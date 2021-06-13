Додано: Суб 10 лип, 2021 20:57

zРадио написав: airmax78 написав: Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.

Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.



Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся





airmax78 написав: На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ. На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ.



Ложь! Ничем не отличающаяся от того словесного поноса последних недель от рылов и застройщиков, который тебе якобы самому не нравится. Средний рост м2 с марта 2020-го - 6,9% в долларах (1342 против 1255)



airmax78 написав: Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?

Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу. Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу.



А вам то с Фейслессом что от определения "мартовские хаи"? Базой сравнения для моемо прогноза, итоги которого будем подводить вначале октября 2022-го, будут эти самые "мартовские хаи". Я от них не отказываюсь. Не подгорайте так Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайсяЛожь! Ничем не отличающаяся от того словесного поноса последних недель от рылов и застройщиков, который тебе якобы самому не нравится. Средний рост м2 с марта 2020-го - 6,9% в долларах (1342 против 1255)А вам то с Фейслессом что от определения "мартовские хаи"? Базой сравнения для моемо прогноза, итоги которого будем подводить вначале октября 2022-го, будут эти самые "мартовские хаи". Я от них не отказываюсь. Не подгорайте так

Мне лень искать. Совет был 200%. Подтвердят все, кого он касался. Ты же понимаешь, куда можно засунуть твой средний рост. Люди не покупают "средние квартиры", люди покупают квартиры в конкретных ЖК. И когда мы начинали этот спор метр в Уно Сити Хаосе можно было купить по 840 баксов. А сегодня, когда я написал о том, что наверное коррекция бы не помешала,угадай сколько он стоит? Дом все так же не закончен. Дериватив, как ты это называешь. Наверное 840+ 6.9%? Ну, округлим до 900. Да? Извини. 1600-1700. Посчитаешь разницу? Ещё таких примеров привести не с графика?Поэтому весной 2020 при цене 840 тебя тут куями обкладывали вполне заслуженно, когда ты про скорый дешевей рассказывал. А сейчас при цене 1700 мне и самому кажется что цены немного того. Но это СЕЙЧАС ПРИ ЦЕНЕ В 1700. Ты разницу между 840 и 1700 за 1.5 года ощущаешь?