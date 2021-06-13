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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78637864786578667867>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:10

  BIGor написав: Деньги мне ФЕД не дал, хотя странно, судя по дорожаю каждому второму жителю Украины дал, и очень много.

ФЕД и американцам просто так не дал, он одолжил.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:13

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Та пипец подосрал в марте 2020-го, первый раз на ветке написав в мае :mrgreen: А потом обижаются на честно заслуженное определение "тролль"...

PS: переобувка началась, так это называется, Максим?

Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет. На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ. Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?
Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу.

Мартовские хаи - они такие. Не только лишь каждые хаи есть началом роста :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:22

  airmax78 написав:Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.


Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся :lol:


  airmax78 написав:На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ.


Ложь! Ничем не отличающаяся от того словесного поноса последних недель от рылов и застройщиков, который тебе якобы самому не нравится. Средний рост м2 с марта 2020-го - 6,9% в долларах (1342 против 1255)

  airmax78 написав: Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?
Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу.


А вам то с Фейслессом что от определения "мартовские хаи"? Базой сравнения для моемо прогноза, итоги которого будем подводить вначале октября 2022-го, будут эти самые "мартовские хаи". Я от них не отказываюсь. Не подгорайте так
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:24

Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет! Оградив пипл флажками (в гривне в банке держать деньги нет смысла - проценты порезали, инфляцию разогнали, из каждого утюга вещают про крах доллара и еще больший скорый-скорый дорожай недвиги) бреют по полной программе! Все уляжется, когда закончатся олени-депозитчики, которых стадом погнали из банков на РН.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

до речі, в Маямі, кондо, що рухнуло... причина в басейні ... так де басейн на даху на КРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sergikkc007 написав:Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет!
с чего вы взяли что квартиры покупаются на зарплаты? Если бы все сбережения честно зарабатывались мы бы были 15-20й экономикой в мире. Многим бабло достаётся на шару. Ресурсы для роста цен есть а смысла в этом росте, кроме заработка застройщиков и инвесторов нету.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.


Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся :lol:


  airmax78 написав:На самом деле откупить их сейчас можно на 30-50+% ДОРОЖЕ.


Ложь! Ничем не отличающаяся от того словесного поноса последних недель от рылов и застройщиков, который тебе якобы самому не нравится. Средний рост м2 с марта 2020-го - 6,9% в долларах (1342 против 1255)

  airmax78 написав: Твой прогноз весной 2020 стоил бы тем, кто ему последовал, потери части капитала на быстром сливе (и мы знаем примеры) и недополучении 30-50% увеличения стоимости активов за эти 1.5 года. Куда засунуть такой прогноз?
Сейчас, когда дорожай от пресловутых "мартовских хаев" реально состоялся - меня это уже начинает беспокоить. Акцент на: ДОРОЖАЙ СОСТОЯЛСЯ С МАРТА 2020 ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Не флэт, не плавное планирование вниз, как ты прогнозировал, а такой бодрый спринт цен практически на всю недвигу.


А вам то с Фейслессом что от определения "мартовские хаи"? Базой сравнения для моемо прогноза, итоги которого будем подводить вначале октября 2022-го, будут эти самые "мартовские хаи". Я от них не отказываюсь. Не подгорайте так

Мне лень искать. Совет был 200%. Подтвердят все, кого он касался. Ты же понимаешь, куда можно засунуть твой средний рост. Люди не покупают "средние квартиры", люди покупают квартиры в конкретных ЖК. И когда мы начинали этот спор метр в Уно Сити Хаосе можно было купить по 840 баксов. А сегодня, когда я написал о том, что наверное коррекция бы не помешала,угадай сколько он стоит? Дом все так же не закончен. Дериватив, как ты это называешь. Наверное 840+ 6.9%? Ну, округлим до 900. Да? Извини. 1600-1700. Посчитаешь разницу? Ещё таких примеров привести не с графика?
Поэтому весной 2020 при цене 840 тебя тут куями обкладывали вполне заслуженно, когда ты про скорый дешевей рассказывал. А сейчас при цене 1700 мне и самому кажется что цены немного того. Но это СЕЙЧАС ПРИ ЦЕНЕ В 1700. Ты разницу между 840 и 1700 за 1.5 года ощущаешь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:04

  airmax78 написав:Мне лень искать. Совет был 200%. Подтвердят все, кого он касался.


А я ведь просил не сливаться! Бугага)) Тебе не лень - ты знаешь, что обломишься

  airmax78 написав:Ты же понимаешь, куда можно засунуть твой средний рост. Мы не покупаем "средние квартиры" мы покупаемых квартиры в конкретных ЖК. И когда мы начинали этот спор метр в Уно Сити Хаосе можно было купить по 840 баксов. А сегодня, когда я написал о том, что наверное коррекция бы не помешала,угадай сколько он стоит? Дом все так же не закончен. Дериватив, как ты это называешь. Наверное 840+ 6.9%? Ну, округлим до 900. Да? Извини. 1600-1700. Посчитаешь разницу? Ещё таких примеров привести не с графика?
Поэтому весной 2020 при цене 840 тебя тут куями обкладывали вполне заслуженно, когда ты про скорый дешевей рассказывал. А сейчас при цене 1700 мне и самому кажется что цены немного того. Но это СЕЙЧАС ПРИ ЦЕНЕ В 1700. Ты разницу между 840 и 1700 за 1.5 года ощущаешь?


Максим, дома с течением времени строятся, увеличивая готовность. Сколько можно тулить сюда этот замшелый бред???

И как ты, отвергая среднюю цену, предлагаешь оценивать качество моего прогноза по истечению срока его исполнения? Так же, как ты сегодня оценил динамику посетителей Metro? Т.е. от балды? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет!
с чего вы взяли что квартиры покупаются на зарплаты? Если бы все сбережения честно зарабатывались мы бы были 15-20й экономикой в мире. Многим бабло достаётся на шару. Ресурсы для роста цен есть а смысла в этом росте, кроме заработка застройщиков и инвесторов нету.
Ва нашару досталось? Или у вас много знакомых, кому нашару перепало?
Faceless
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