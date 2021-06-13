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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7864786578667867>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 112
1. Зросли більш, як на 15%
19%
21
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Мне лень искать. Совет был 200%. Подтвердят все, кого он касался.


А я ведь просил не сливаться! Бугага. Тебе не лень - ты знаешь, что обломишься

  airmax78 написав:Ты же понимаешь, куда можно засунуть твой средний рост. Мы не покупаем "средние квартиры" мы покупаемых квартиры в конкретных ЖК. И когда мы начинали этот спор метр в Уно Сити Хаосе можно было купить по 840 баксов. А сегодня, когда я написал о том, что наверное коррекция бы не помешала,угадай сколько он стоит? Дом все так же не закончен. Дериватив, как ты это называешь. Наверное 840+ 6.9%? Ну, округлим до 900. Да? Извини. 1600-1700. Посчитаешь разницу? Ещё таких примеров привести не с графика?
Поэтому весной 2020 при цене 840 тебя тут куями обкладывали вполне заслуженно, когда ты про скорый дешевей рассказывал. А сейчас при цене 1700 мне и самому кажется что цены немного того. Но это СЕЙЧАС ПРИ ЦЕНЕ В 1700. Ты разницу между 840 и 1700 за 1.5 года ощущаешь?


Максим, дома с течением времени строятся, увеличивая готовность. Сколько можно тулить сюда этот замшелый бред???

И как ты, отвергая среднюю цену, предлагаешь оценивать качество моего прогноза по истечению срока его исполнения? Так же, как ты сегодня оценил динамику посетителей Metro? :mrgreen:

Мне лень, честно. Будет hume или кто ещё из крупных арендодателей - они точно подтвердят. Я ж тебя не просто так с Минской троллить начал, а именно из-за этого твоего совета.
Короче, по факту: когда ты втирал про надвигающийся дешевей, отъезд на малую родину и удалённую работу из ипеней, переоборудование бизнес-центров под жильё и слив посуточных квартир, надо было не слушать всю эту куету, а ноги в руки и бежать по ОП скупать то что там ещё оставалось по "мартовским хаям".
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:13

  vitaliian написав:с чего вы взяли что квартиры покупаются на зарплаты? Если бы все сбережения честно зарабатывались мы бы были 15-20й экономикой в мире. Многим бабло достаётся на шару. Ресурсы для роста цен есть а смысла в этом росте, кроме заработка застройщиков и инвесторов нету.


с чего взял? Дык, основной вид дохода украинцев - зарплата :) Суть в другом, до марта, пока было относительно дешево, спрос на квартиры был так себе, а когда цены взлетели спрос так и попер!!! Чего такого в марте произошло, что все ломонулись покупать квартиры?
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Суб 10 лип, 2021 21:15, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:15

  airmax78 написав:Мне лень, честно. Будет hume или кто ещё из крупных арендодателей - они точно подтвердят. Я ж тебя не просто так с Минской троллить начал, а именно из-за этого твоего совета


Никто не покажет. Максимум будет такое же натягивание совы на глобус, как у тебя: "прогноз давался на падение, значит это можно воспринять как призыв... бла-бла-бла... ко-ко-ко..."

  airmax78 написав:Короче, по факту: когда ты втирал про надвигающийся дешевей, отъезд на малую родину и удалённую работу из ипеней, переоборудование бизнес-центров под жильё и слив посуточных квартир, надо было не слушать всю эту куету, а ноги в руки и бежать по ОП скупать то что там ещё оставалось по "мартовским хаям".


К сегодняшнему дню - возможно (только не бежать скупать, а обдуманно покупать при наличии достаточных персональных оснований), но к периоду прогноза - тебе не дано знать, экстрасенс-самоучка!

PS: про слив посуточных квартир - еще одна твоя придумка, а удаленная работа - уже объективная действительность, new normal
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.


Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся


  zРадио написав:
  airmax78 написав:И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?


Разные стратегии при разных вводных.

Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).

Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.

Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.

И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.

Не совет?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:26

И не могу не напомнить прогноз :
  zРадио написав:И даже покупка в 2019-м весьма и весьма сомнительна, потому что продать за те же деньги невозможно уже сегодня, а коррекция только началась...

"Коррекция с МХЗ" как мы видим, в самом разгаре
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:33

  sergikkc007 написав:Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет! Оградив пипл флажками (в гривне в банке держать деньги нет смысла - проценты порезали, инфляцию разогнали, из каждого утюга вещают про крах доллара и еще больший скорый-скорый дорожай недвиги) бреют по полной программе! Все уляжется, когда закончатся олени-депозитчики, которых стадом погнали из банков на РН.


В Украине-Черкассах роста на РН нет, в Украине-Киеве есть! Почему? Потому что в Киеве люди более трудолюбивые! Все просто!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:36

  sergikkc007 написав:Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет! Оградив пипл флажками (в гривне в банке держать деньги нет смысла - проценты порезали, инфляцию разогнали, из каждого утюга вещают про крах доллара и еще больший скорый-скорый дорожай недвиги) бреют по полной программе! Все уляжется, когда закончатся олени-депозитчики, которых стадом погнали из банков на РН.

Уляжется до каких новых хаёв?
Вот мне интересно чтоб сталинки и совмин в пешей доступности от Бессарабки стоили как Кардинал в 2017м. Соответственно метр бетона что никому не нужен и отслужил своё - зарплата за месяц таксиста ну или плиточника -лентяя.
Будут такие "хаИ" после стрижки "сапожников и продавцов газет" или нет?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:39

  барабашов написав:
  sergikkc007 написав:Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет! Оградив пипл флажками (в гривне в банке держать деньги нет смысла - проценты порезали, инфляцию разогнали, из каждого утюга вещают про крах доллара и еще больший скорый-скорый дорожай недвиги) бреют по полной программе! Все уляжется, когда закончатся олени-депозитчики, которых стадом погнали из банков на РН.

Уляжется до каких новых хаёв?
Вот мне интересно чтоб сталинки и совмин в пешей доступности от Бессарабки стоили как Кардинал в 2017м. Соответственно метр бетона что никому не нужен и отслужил своё - зарплата за месяц таксиста ну или плиточника -лентяя.
Будут такие "хаИ" после стрижки "сапожников и продавцов газет" или нет?


не знаю :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:40

  Faceless написав:
zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.


Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся


  zРадио написав:
  airmax78 написав:И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?


Разные стратегии при разных вводных.

Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).

Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.

Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.

И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.

Не совет?

ООО, спасибо! Это именно оно. Я сунулся поискать - но он же строчил тогда как пулемет. Занятость падает, вакнатность растет, смертность растет, народ валит из Киева и уже никогда не вернется, все переходим на удаленку навсегда, ньюйоркские арендаторы забили болт на ньюйоркских арендодателей и т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:50

  барабашов написав:Уляжется до каких новых хаёв?
Вот мне интересно чтоб сталинки и совмин в пешей доступности от Бессарабки стоили как Кардинал в 2017м. Соответственно метр бетона что никому не нужен и отслужил своё - зарплата за месяц таксиста ну или плиточника -лентяя.
Будут такие "хаИ" после стрижки "сапожников и продавцов газет" или нет?

Конечно будет. Даже дешевле Кардинал в 2017м.
Дело в том, что исторический, деловой и культурный центр столицы плавно перемещается с Новопечерских липок на ПОХ. Там теперь шедевры современной архитектуры.
Бессарабка превращается в захудалый немодный и очень отдаленный район.
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