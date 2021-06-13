airmax78 написав:

Ты же понимаешь, куда можно засунуть твой средний рост. Мы не покупаем "средние квартиры" мы покупаемых квартиры в конкретных ЖК. И когда мы начинали этот спор метр в Уно Сити Хаосе можно было купить по 840 баксов. А сегодня, когда я написал о том, что наверное коррекция бы не помешала,угадай сколько он стоит? Дом все так же не закончен. Дериватив, как ты это называешь. Наверное 840+ 6.9%? Ну, округлим до 900. Да? Извини. 1600-1700. Посчитаешь разницу? Ещё таких примеров привести не с графика?Поэтому весной 2020 при цене 840 тебя тут куями обкладывали вполне заслуженно, когда ты про скорый дешевей рассказывал. А сейчас при цене 1700 мне и самому кажется что цены немного того. Но это СЕЙЧАС ПРИ ЦЕНЕ В 1700. Ты разницу между 840 и 1700 за 1.5 года ощущаешь?