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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:10
zРадио написав: airmax78 написав:
Мне лень искать. Совет был 200%. Подтвердят все, кого он касался.
А я ведь просил не сливаться! Бугага. Тебе не лень - ты знаешь, что обломишься
airmax78 написав:
Ты же понимаешь, куда можно засунуть твой средний рост. Мы не покупаем "средние квартиры" мы покупаемых квартиры в конкретных ЖК. И когда мы начинали этот спор метр в Уно Сити Хаосе можно было купить по 840 баксов. А сегодня, когда я написал о том, что наверное коррекция бы не помешала,угадай сколько он стоит? Дом все так же не закончен. Дериватив, как ты это называешь. Наверное 840+ 6.9%? Ну, округлим до 900. Да? Извини. 1600-1700. Посчитаешь разницу? Ещё таких примеров привести не с графика?
Поэтому весной 2020 при цене 840 тебя тут куями обкладывали вполне заслуженно, когда ты про скорый дешевей рассказывал. А сейчас при цене 1700 мне и самому кажется что цены немного того. Но это СЕЙЧАС ПРИ ЦЕНЕ В 1700. Ты разницу между 840 и 1700 за 1.5 года ощущаешь?
Максим, дома с течением времени строятся, увеличивая готовность. Сколько можно тулить сюда этот замшелый бред???
И как ты, отвергая среднюю цену, предлагаешь оценивать качество моего прогноза по истечению срока его исполнения? Так же, как ты сегодня оценил динамику посетителей Metro?
Мне лень, честно. Будет hume или кто ещё из крупных арендодателей - они точно подтвердят. Я ж тебя не просто так с Минской троллить начал, а именно из-за этого твоего совета.
Короче, по факту: когда ты втирал про надвигающийся дешевей, отъезд на малую родину и удалённую работу из ипеней, переоборудование бизнес-центров под жильё и слив посуточных квартир, надо было не слушать всю эту куету, а ноги в руки и бежать по ОП скупать то что там ещё оставалось по "мартовским хаям".
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:13
vitaliian написав:
с чего вы взяли что квартиры покупаются на зарплаты? Если бы все сбережения честно зарабатывались мы бы были 15-20й экономикой в мире. Многим бабло достаётся на шару. Ресурсы для роста цен есть а смысла в этом росте, кроме заработка застройщиков и инвесторов нету.
с чего взял? Дык, основной вид дохода украинцев - зарплата
Суть в другом, до марта, пока было относительно дешево, спрос на квартиры был так себе, а когда цены взлетели спрос так и попер!!! Чего такого в марте произошло, что все ломонулись покупать квартиры?
Востаннє редагувалось sergikkc007
в Суб 10 лип, 2021 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:15
airmax78 написав:
Мне лень, честно. Будет hume или кто ещё из крупных арендодателей - они точно подтвердят. Я ж тебя не просто так с Минской троллить начал, а именно из-за этого твоего совета
Никто не покажет. Максимум будет такое же натягивание совы на глобус, как у тебя: "прогноз давался на падение, значит это можно воспринять как призыв... бла-бла-бла... ко-ко-ко..."
airmax78 написав:
Короче, по факту: когда ты втирал про надвигающийся дешевей, отъезд на малую родину и удалённую работу из ипеней, переоборудование бизнес-центров под жильё и слив посуточных квартир, надо было не слушать всю эту куету, а ноги в руки и бежать по ОП скупать то что там ещё оставалось по "мартовским хаям".
К сегодняшнему дню - возможно (только не бежать скупать, а обдуманно покупать при наличии достаточных персональных оснований), но к периоду прогноза - тебе не дано знать, экстрасенс-самоучка!
PS: про слив посуточных квартир - еще одна твоя придумка, а удаленная работа - уже объективная действительность, new normal
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:22
zРадио написав: airmax78 написав:
Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.
Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся
zРадио написав: airmax78 написав:
И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.
Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.
И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Не совет?
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:26
И не могу не напомнить прогноз :
zРадио написав:
И даже покупка в 2019-м весьма и весьма сомнительна, потому что продать за те же деньги невозможно уже сегодня, а коррекция только началась...
"Коррекция с МХЗ" как мы видим, в самом разгаре
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:33
sergikkc007 написав:
Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет! Оградив пипл флажками (в гривне в банке держать деньги нет смысла - проценты порезали, инфляцию разогнали, из каждого утюга вещают про крах доллара и еще больший скорый-скорый дорожай недвиги) бреют по полной программе! Все уляжется, когда закончатся олени-депозитчики, которых стадом погнали из банков на РН.
В Украине-Черкассах роста на РН нет, в Украине-Киеве есть! Почему? Потому что в Киеве люди более трудолюбивые! Все просто!
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:36
sergikkc007 написав:
Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет! Оградив пипл флажками (в гривне в банке держать деньги нет смысла - проценты порезали, инфляцию разогнали, из каждого утюга вещают про крах доллара и еще больший скорый-скорый дорожай недвиги) бреют по полной программе! Все уляжется, когда закончатся олени-депозитчики, которых стадом погнали из банков на РН.
Уляжется до каких новых хаёв?
Вот мне интересно чтоб сталинки и совмин в пешей доступности от Бессарабки стоили как Кардинал в 2017м. Соответственно метр бетона что никому не нужен и отслужил своё - зарплата за месяц таксиста ну или плиточника -лентяя.
Будут такие "хаИ" после стрижки "сапожников и продавцов газет" или нет?
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:39
барабашов написав: sergikkc007 написав:
Имхо, никакого кардинального роста заработных плат, который мог вызвать ракету на РН в Украине нет! Оградив пипл флажками (в гривне в банке держать деньги нет смысла - проценты порезали, инфляцию разогнали, из каждого утюга вещают про крах доллара и еще больший скорый-скорый дорожай недвиги) бреют по полной программе! Все уляжется, когда закончатся олени-депозитчики, которых стадом погнали из банков на РН.
Уляжется до каких новых хаёв?
Вот мне интересно чтоб сталинки и совмин в пешей доступности от Бессарабки стоили как Кардинал в 2017м. Соответственно метр бетона что никому не нужен и отслужил своё - зарплата за месяц таксиста ну или плиточника -лентяя.
Будут такие "хаИ" после стрижки "сапожников и продавцов газет" или нет?
не знаю
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:40
Faceless написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Ну ты же читать умеешь. Импакт каждого совета можно посчитать в деньгах. Ты че советовал весной 2020? Сливать арендные квартиры в 0 "ибо скоро откупите их на 20-40% дешевле". Збс совет.
Покажи совет! Я настаиваю. Только не сливайся. Ну пож-ста, не сливайся
zРадио написав: airmax78 написав:
И какой вывод? Бежать сливать недвигу? Чтобы через 6 мес. бегать по рынку искать подходящий вариант за "подешевевшую" цену?
Разные стратегии при разных вводных.
Например, свое, используемое для проживания, я бы пока продавать не советовал, даже если есть намерение улучшить условия проживания (на меньших объемах обоих объектов через год будет меньшая в абсолюте доплате - это уже выигрыш без больших рисков и неудобств).
Если одна квартира в аренде, то тоже не стоит ее продавать. Если много, нужно смотреть - процентов 20-30% можно сбросить. Это уже бизнес, и за фазу коррекции аренда актива точно заработает меньше, чем он потеряет в стоимости.
Стояки круш (севенов, НЛ - неважно), покупавшихся на перепродажу - однозначно продавать сейчас.
И покупку нового (и для себя, и для бизнеса) - однозначно отложить на 6-12 месяцев.
Не совет?
ООО, спасибо! Это именно оно. Я сунулся поискать - но он же строчил тогда как пулемет. Занятость падает, вакнатность растет, смертность растет, народ валит из Киева и уже никогда не вернется, все переходим на удаленку навсегда, ньюйоркские арендаторы забили болт на ньюйоркских арендодателей и т.д. и т.п.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:50
барабашов написав:
Уляжется до каких новых хаёв?
Вот мне интересно чтоб сталинки и совмин в пешей доступности от Бессарабки стоили как Кардинал в 2017м. Соответственно метр бетона что никому не нужен и отслужил своё - зарплата за месяц таксиста ну или плиточника -лентяя.
Будут такие "хаИ" после стрижки "сапожников и продавцов газет" или нет?
Конечно будет. Даже дешевле Кардинал в 2017м.
Дело в том, что исторический, деловой и культурный центр столицы плавно перемещается с Новопечерских липок на ПОХ. Там теперь шедевры современной архитектуры.
Бессарабка превращается в захудалый немодный и очень отдаленный район.
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