Додано: Суб 10 лип, 2021 21:57

Libo написав:

Это модель жизни всего человечества в ближайшем будущем. В Америке был пилотный проект. Прошел успешно.

Смысл в том, что скоро будет достаточно 1 млрд. работающих. 7 млрд. лишних. Лишним будут платить как американцам на карантине. Достаточно на пропитание и подбухнуть. Называется безусловный базовый доход. А элитный миллиард будет трудиться и всех кормить, но за это он будет получать основную часть созданных им благ.

Все довольны и никаких социальных потрясений.

Я лично выбираю место в миллиарде трудящихся. Это модель жизни всего человечества в ближайшем будущем. В Америке был пилотный проект. Прошел успешно.Смысл в том, что скоро будет достаточно 1 млрд. работающих. 7 млрд. лишних. Лишним будут платить как американцам на карантине. Достаточно на пропитание и подбухнуть. Называется безусловный базовый доход.А элитный миллиард будет трудиться и всех кормить, но за это он будет получать основную часть созданных им благ.Все довольны и никаких социальных потрясений.Я лично выбираю место в миллиарде трудящихся.

Если я не ошибаюсь, то этот пилотный проект был сначала в Финляндии, и через пару лет успешно провалился. Затем в Канаде его тоже досрочно прикрыли из-за отсутствия результата.Ну а швейцарцы вообще проголосовали против этой соц.идеи, с которой носятся ещё с XVIII века.Пока ещё на дворе капитализм, и средства производства находятся у небольшой доли населения, которая не спешит с ними расставаться или делиться с остальными.Ты можешь себе представить чтобы Ахметов, Коломойский и прочие Медведчуки с Пинчуками взяли на содержание десятки, а то и сотни тысяч человек?Просто так, по доброте душевной. Я вот не могу. Они скорее последнее отберут...И забугорные воротилы тоже не возьмут...Ну может ещё старички Гейтс и Баффет, у которых больше пиара, чем тех делов.Значит распределителем и регулятором средств должно стать государство.А из каких шишей?Из общего котла, вернее из наших налогов.Так мы, в отличие от ихних теоретиков, это уже проходили на практике в славном СССР.Забыл? А я вот помню...Кто сидел поближе к парткому или профкому, тому и куски пожирнее давали. Машины, квартиры, мебель, должности, путевки в санатории Крыма и Сочи и т.п. А кто сидел подальше, тем вместо дефицита грамоты вручали, вместо Крыма отправляли на местные турбазы, в щитовые домики комаров кормить, ну а для веселухи фотофейс на доску почета вешали.Выражение "От работы кони дохнут" родилось именно в СССР.Результат этой соц.затеи, когда было всё вокруг колхозное - всё вокруг моё, и полный пофигизм во всём, оказался критично-печальным, и аукается нам до сих пор.И великий классик-теоретик К.Маркс в этом вопросе был прав:«Кто не работает, тот не должен есть», а «за равное количество труда должно быть равное количество продукта».Иначе весь мир пойдёт вразнос...Но это теория, в которой всё просто.А на практике хитрецов и дармоедов в этом мире становится всё больше и больше...Так что ты особо не обольщайся.Поработаешь на эти 7млрд, которые за твои налоги будут в барах попивать винцо и потом скажешь: "А нафига он мне нужен, этот безусловный базовый доход."