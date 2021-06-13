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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:54
sergikkc007 написав:
с чего взял? Дык, основной вид дохода украинцев - зарплата Суть в другом, до марта, пока было относительно дешево, спрос на квартиры был так себе, а когда цены взлетели спрос так и попер!!! Чего такого в марте произошло, что все ломонулись покупать квартиры?
этот ответ вам никто не даст. Может стадный инстинкт. Может депозиты перестали приносить проффит и все побежали в инвесторы. хз. Про основной вид дохода киевлян я бы поспорил. Любое промпроизводство заканчивается перенасыщением рынка (если его искусственно не остановить). Нет никаких проблем настроить миллион квартир из газоблоков, был бы под это инвестор. Дефицита цемента нет и не будет. Куда потом эти квартиры будут девать, дарить друг другу на именины? Разве что вьетнамцы понаедут поднимать нам рождаемость. То что всем капец как нужно потом будет не нужно никому.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 10 лип, 2021 22:02, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 21:57
Libo написав:
Это модель жизни всего человечества в ближайшем будущем. В Америке был пилотный проект. Прошел успешно.
Смысл в том, что скоро будет достаточно 1 млрд. работающих. 7 млрд. лишних. Лишним будут платить как американцам на карантине. Достаточно на пропитание и подбухнуть. Называется безусловный базовый доход.
А элитный миллиард будет трудиться и всех кормить, но за это он будет получать основную часть созданных им благ.
Все довольны и никаких социальных потрясений.
Я лично выбираю место в миллиарде трудящихся.
Если я не ошибаюсь, то этот пилотный проект был сначала в Финляндии, и через пару лет успешно провалился. Затем в Канаде его тоже досрочно прикрыли из-за отсутствия результата.
Ну а швейцарцы вообще проголосовали против этой соц.идеи, с которой носятся ещё с XVIII века.
Пока ещё на дворе капитализм, и средства производства находятся у небольшой доли населения, которая не спешит с ними расставаться или делиться с остальными.
Ты можешь себе представить чтобы Ахметов, Коломойский и прочие Медведчуки с Пинчуками взяли на содержание десятки, а то и сотни тысяч человек?
Просто так, по доброте душевной. Я вот не могу. Они скорее последнее отберут...
И забугорные воротилы тоже не возьмут...
Ну может ещё старички Гейтс и Баффет, у которых больше пиара, чем тех делов.
Значит распределителем и регулятором средств должно стать государство.
А из каких шишей?
Из общего котла, вернее из наших налогов.
Так мы, в отличие от ихних теоретиков, это уже проходили на практике в славном СССР.
Забыл? А я вот помню...Кто сидел поближе к парткому или профкому, тому и куски пожирнее давали. Машины, квартиры, мебель, должности, путевки в санатории Крыма и Сочи и т.п. А кто сидел подальше, тем вместо дефицита грамоты вручали, вместо Крыма отправляли на местные турбазы, в щитовые домики комаров кормить, ну а для веселухи фотофейс на доску почета вешали.
Выражение "От работы кони дохнут" родилось именно в СССР.
Результат этой соц.затеи, когда было всё вокруг колхозное - всё вокруг моё, и полный пофигизм во всём, оказался критично-печальным, и аукается нам до сих пор.
И великий классик-теоретик К.Маркс в этом вопросе был прав:
«Кто не работает, тот не должен есть», а «за равное количество труда должно быть равное количество продукта».
Иначе весь мир пойдёт вразнос...Но это теория, в которой всё просто.
А на практике хитрецов и дармоедов в этом мире становится всё больше и больше...Так что ты особо не обольщайся.
Поработаешь на эти 7млрд, которые за твои налоги будут в барах попивать винцо и потом скажешь: "А нафига он мне нужен, этот безусловный базовый доход."
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Додано: Суб 10 лип, 2021 22:09
airmax78 написав:
ООО, спасибо! Это именно оно. Я сунулся поискать - но он же строчил тогда как пулемет. Занятость падает, вакнатность растет, смертность растет, народ валит из Киева и уже никогда не вернется, все переходим на удаленку навсегда, ньюйоркские арендаторы забили болт на ньюйоркских арендодателей и т.д. и т.п.
Какое, плять, "именно оно"?
Вы оба совсем форумчан за простачков держите? Где здесь призыв/совет/рекомендация распродаваться лордам? По слогам, Максим, по слогам
PS: "нужно смотреть" - это мощнейший торговый сигнал, который нельзя трактовать иначе как "сливаться нах и срочно"
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Додано: Суб 10 лип, 2021 22:18
vitaliian написав: sergikkc007 написав:
с чего взял? Дык, основной вид дохода украинцев - зарплата Суть в другом, до марта, пока было относительно дешево, спрос на квартиры был так себе, а когда цены взлетели спрос так и попер!!! Чего такого в марте произошло, что все ломонулись покупать квартиры?
этот ответ вам никто не даст. Может стадный инстинкт. Может депозиты перестали приносить проффит и все побежали в инвесторы. хз. Про основной вид дохода киевлян я бы поспорил. Любое промпроизводство заканчивается перенасыщением рынка (если его искусственно не остановить). Нет никаких проблем настроить миллион квартир из газоблоков, был бы под это инвестор. Дефицита цемента нет и не будет. Куда потом эти квартиры будут девать, дарить друг другу на именины? Разве что вьетнамцы понаедут поднимать нам рождаемость. То что всем капец как нужно потом будет не нужно никому.
В эти НОВЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ, НО СТОЛЬ ПОПУЛЯРНЫЕ квартиры из газоблоков, будут постепенно переезжать из вами НЕНАВИСТНЫХ БАБУШАТНИКОВ, многие из которых скоро будут совершенно непригодны для жилья.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 22:26
roberto dark написав:
В эти НОВЫЕ НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ, НО СТОЛЬ ПОПУЛЯРНЫЕ квартиры из газоблоков, будут постепенно переезжать из вами НЕНАВИСТНЫХ БАБУШАТНИКОВ, многие из которых скоро будут совершенно непригодны для жилья
ваши слова да Богу в уши. Большинство бабушатников досталось владельцам задаром при совке или спадщина. А за свитло парк или варшавский придется заплатить. Готовы ли платить жители бабушатников за новое жильё покажет время. Боюсь что этот рынок не такой массовый как вы думаете.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 23:20
zРадио написав: airmax78 написав:
ООО, спасибо! Это именно оно. Я сунулся поискать - но он же строчил тогда как пулемет. Занятость падает, вакнатность растет, смертность растет, народ валит из Киева и уже никогда не вернется, все переходим на удаленку навсегда, ньюйоркские арендаторы забили болт на ньюйоркских арендодателей и т.д. и т.п.
Какое, плять, "именно оно"?
Вы оба совсем форумчан за простачков держите? Где здесь призыв/совет/рекомендация распродаваться лордам? По слогам, Максим, по слогам
PS: "нужно смотреть" - это мощнейший торговый сигнал, который нельзя трактовать иначе как "сливаться нах и срочно"
Ор
Да не нервничай, никто тут тебя кроме твоих адептов не слушал. А у них денег на покупку того что они хотят все равно не хватало. Стало нехватать еще больше - ничего страшного.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 23:28
airmax78 написав:
Да не нервничай, никто тут тебя кроме твоих адептов не слушал. А у них денег на покупку того что они хотят все равно не хватало. Стало нехватать еще больше - ничего страшного.
Мне кажется, ты переходишь моральные рамки. Не по отношению ко мне. Со мной можешь продолжать набрасывать овно на вентилятор - я за форму никогда не цепляюсь, а пытаюсь искать содержание (если его хоть немного есть). Но высокомерие и заносчивость по отношению к форумчанам, у которых денег на модные МОПы меньше, чем у тебя - это уже лишнее
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