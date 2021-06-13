Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Блин... А ведь гости крутые. Посмотрел четверть, но подготовка чувствуется сразу. Полуправда, разумеется, но те 50%, которые озвучиваются - стройные, логичные и большинству людей начально-средней подготовки зайдут без тени сомнений.
Оппоненты, срочно вооружайтесь аргументами. Это не тот колхозник Дмитрий, которой сравнивал айфоны с бетоном. И не те неврастеники, которые выдают себя за практиков здесь.
Хочу таких оппонентов сюда на ветку - они бы ее реально украшали
Извините у вас какой-то другой домик? Сегодня раз 10 прочитал 6,9%, но мне показывает +10,0% И вообще спекулянты-инвесторы в основном рассматривают однокомнатные - у них +15,5%. Однокомнатные вели себя лучше рынка и год и два назад, даже по индексу это заметно.
zРадио написав: Блин... А ведь гости крутые. Посмотрел четверть, но подготовка чувствуется сразу. Полуправда, разумеется, но те 50%, которые озвучиваются - стройные, логичные и большинству людей начально-средней подготовки зайдут без тени сомнений.
Оппоненты, срочно вооружайтесь аргументами. Это не тот колхозник Дмитрий, которой сравнивал айфоны с бетоном. И не те неврастеники, которые выдают себя за практиков здесь.
Хочу таких оппонентов сюда на ветку - они бы ее реально украшали
Нда…
Все таки вирішив замироточить. Цікаво, зРадіо німбом об дверний косяк б’ється чи ні?
Все таки вирішив замироточить. Цікаво, зРадіо німбом об дверний косяк б’ється чи ні?
зафисируете свой прогноз, чтобы потом сказать "ну я же говорил" ? или слабо ?
Я трохи старий на слабо:-)
Старт нової черги від євреїв Па 2500. Розберуть вище 5 поверху до 100 квадратів і не в стіну за 3 тижні. Після здачі від 3 куе. А136 здадуть і буде від 3куе все що не сусідні будинки і вище 10 поверху. ЗРадіо через графіки доведе що ми вже мертві. Сержик нікуя не купить протягом 3-х років Франт зійде з розуму
Все таки вирішив замироточить. Цікаво, зРадіо німбом об дверний косяк б’ється чи ні?
зафисируете свой прогноз, чтобы потом сказать "ну я же говорил" ? или слабо ?
Я трохи старий на слабо:-)
Старт нової черги від євреїв Па 2500. Розберуть вище 5 поверху до 100 квадратів і не в стіну за 3 тижні. Після здачі від 3 куе. А136 здадуть і буде від 3куе все що не сусідні будинки і вище 10 поверху. ЗРадіо через графіки доведе що ми вже мертві. Сержик нікуя не купить протягом 3-х років Франт зійде з розуму
сделайте прогноз по индексу бомбера плиз (как и все остальные), сейчас он равен 1364 долл за м2 на вторичке КРЖН.
итак, какие значения его будут на конец 2022 и 2023 годов ?
Целевое 01.03- сельхоз,надо менять за 3-4 тыс грн. за неделю целевое для того чтобы хоть забор поставить вправе.Собственика не проверял,не хочу палить ецпшки.У соседей стоИт целевое 01.06 -сады скорее какие-то у воды,вроде норм,но надо ехать смотреть
Та дело не в этом вообще, на setam выставляется самое проблемное, что может быть...вкратце так: не соваться туда вообще без хорошего юриста. Вот раньше были аукционы ФГВФО, вот там были хорошие и вкусные обьекты и "чистота" их в разы выше, но это в прошлом, так как банкопад уже закончен и все почти распродано
Мизантрóп написав:Ясное дело надо изучать,но нах тот песок! Может оно Голосеевского стрелка было))
Вполне может быть, и сколько еще таких стрелков затаилось? ) И вцелом покупать ипотечное через суд отобранное для себя - плохой тон, у меня таких участков есть немного - ждут своего часа на перепродажу