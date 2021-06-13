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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7910791179127913>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:19

  sergikkc007 написав:


Блин... А ведь гости крутые. Посмотрел четверть, но подготовка чувствуется сразу. Полуправда, разумеется, но те 50%, которые озвучиваются - стройные, логичные и большинству людей начально-средней подготовки зайдут без тени сомнений.

Оппоненты, срочно вооружайтесь аргументами. Это не тот колхозник Дмитрий, которой сравнивал айфоны с бетоном. И не те неврастеники, которые выдают себя за практиков здесь.

Хочу таких оппонентов сюда на ветку - они бы ее реально украшали :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:21

Извините у вас какой-то другой домик? Сегодня раз 10 прочитал 6,9%, но мне показывает +10,0%
И вообще спекулянты-инвесторы в основном рассматривают однокомнатные - у них +15,5%. Однокомнатные вели себя лучше рынка и год и два назад, даже по индексу это заметно.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:24

  zРадио написав:
Блин... А ведь гости крутые. Посмотрел четверть, но подготовка чувствуется сразу. Полуправда, разумеется, но те 50%, которые озвучиваются - стройные, логичные и большинству людей начально-средней подготовки зайдут без тени сомнений.

Оппоненты, срочно вооружайтесь аргументами. Это не тот колхозник Дмитрий, которой сравнивал айфоны с бетоном. И не те неврастеники, которые выдают себя за практиков здесь.

Хочу таких оппонентов сюда на ветку - они бы ее реально украшали :lol:


Нда…

Все таки вирішив замироточить. Цікаво, зРадіо німбом об дверний косяк б’ється чи ні?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:30

  Первый написав:Нда…

Все таки вирішив замироточить. Цікаво, зРадіо німбом об дверний косяк б’ється чи ні?


зафисируете свой прогноз, чтобы потом сказать "ну я же говорил" ?
или слабо ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересная идея от Дмитрия "Кто Строит"
Он сделал свой виртуальный индексный портфель на недвижимость чтобы следить за ситуацией на рынке
https://youtu.be/DEAGYHP14eY
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:45

  baraka написав:
  Первый написав:Нда…

Все таки вирішив замироточить. Цікаво, зРадіо німбом об дверний косяк б’ється чи ні?


зафисируете свой прогноз, чтобы потом сказать "ну я же говорил" ?
или слабо ?


Я трохи старий на слабо:-)

Старт нової черги від євреїв Па 2500. Розберуть вище 5 поверху до 100 квадратів і не в стіну за 3 тижні. Після здачі від 3 куе.
А136 здадуть і буде від 3куе все що не сусідні будинки і вище 10 поверху.
ЗРадіо через графіки доведе що ми вже мертві.
Сержик нікуя не купить протягом 3-х років
Франт зійде з розуму

Малюську і авакова звільнять
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:49

  Первый написав:
  baraka написав:
  Первый написав:Нда…

Все таки вирішив замироточить. Цікаво, зРадіо німбом об дверний косяк б’ється чи ні?


зафисируете свой прогноз, чтобы потом сказать "ну я же говорил" ?
или слабо ?


Я трохи старий на слабо:-)

Старт нової черги від євреїв Па 2500. Розберуть вище 5 поверху до 100 квадратів і не в стіну за 3 тижні. Після здачі від 3 куе.
А136 здадуть і буде від 3куе все що не сусідні будинки і вище 10 поверху.
ЗРадіо через графіки доведе що ми вже мертві.
Сержик нікуя не купить протягом 3-х років
Франт зійде з розуму


сделайте прогноз по индексу бомбера плиз (как и все остальные), сейчас он равен 1364 долл за м2 на вторичке КРЖН.

итак, какие значения его будут на конец 2022 и 2023 годов ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:05

  Мизантрóп написав:
  Любопытный написав:Господа, а что скажете по поводу такого участка? Перспективный?
Какие могут быть проблемы после покупки?

https://setam.net.ua/auction/482437

Целевое 01.03- сельхоз,надо менять за 3-4 тыс грн. за неделю целевое для того чтобы хоть забор поставить вправе.Собственика не проверял,не хочу палить ецпшки.У соседей стоИт целевое 01.06 -сады скорее какие-то у воды,вроде норм,но надо ехать смотреть


Та дело не в этом вообще, на setam выставляется самое проблемное, что может быть...вкратце так: не соваться туда вообще без хорошего юриста.
Вот раньше были аукционы ФГВФО, вот там были хорошие и вкусные обьекты и "чистота" их в разы выше, но это в прошлом, так как банкопад уже закончен и все почти распродано
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:10

Ясное дело надо изучать,но нах тот песок! Может оно Голосеевского стрелка было))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:16

  Мизантрóп написав:Ясное дело надо изучать,но нах тот песок! Может оно Голосеевского стрелка было))

Вполне может быть, и сколько еще таких стрелков затаилось? )
И вцелом покупать ипотечное через суд отобранное для себя - плохой тон, у меня таких участков есть немного - ждут своего часа на перепродажу
Sidus
 
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