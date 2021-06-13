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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791479157916791779187919>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:22

  Frant написав:
  Успіх написав:А що тепер порадите Сержику?

нічого))) най "успішний" успіх-долярек всім радить((((

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Можна було придбати 3к "хрущ" на умовній вул. Тампере за 36 000 дол в 2018. Зараз
він коштує 46 000- 50 000.
сам ... покупай

Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?


Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:27

  Sidus написав:..
Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.

Это из категории "знал бы прикуп". Тогда и доходы были другие. К тому же, речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?

Известна и понятна: покупай. Делай ремонт...и пока делаешь, думай куда дальше переезжать. В общем то же самое, что и при аренде ( в плане переезда), только дороже...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.

Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда.
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:37

  Serg-ik написав:...
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?

странный вопрос. Ответ "долго и усердно работать" удивит своей новизной и практическим подходом?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:46

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?

Известна и понятна: покупай. Делай ремонт...и пока делаешь, думай куда дальше переезжать. В общем то же самое, что и при аренде ( в плане переезда), только дороже...

СержІк, якщо ви будете називати київську нерухомість "гуаном" - Ви нічого не купите в Києві!

  Sidus написав:Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.

В 2008 - ціни "вторинки" КРЖН - були пікові, в 2018 - навпаки, мінімальні!

Якщо людина не розуміє різниці - їй дійсно не світить нічого перспективного в столиці.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 14 лип, 2021 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Ответ "долго и усердно работать" удивит своей новизной и практическим подходом?

Конечно удивит.
Ситуация: в 2018 мне не хватало 10 куе для того чтобы сделать покупку голых стен. С условием что я обобрал всех родственников и знакомых, а банки мне ничего не дадут.
Я понимаю, что мне надо годик-полтора лучше поработать и начинаю процесс.
Через полтора года я прихожу с недостающей десяткой, а мне говорят: чувак, квартира подорожала на 20 куе и ремонт-на 5...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47

  Serg-ik написав:
  sequence написав:речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.

Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда.
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?

Они уже опоздали. Язык лучшей локации нужно было учить еще с первого курса.
Теперь им придется либо срочно нагонять бесцельно про...ранное время, либо осваивать рабочую специальность, если не айтишник.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:48

  Sidus написав:
  Frant написав:
Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?


Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.

степ бай степ, моя тактика, але купувати тре при низьких цінах, а не на піках
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:СержІк, якщо ви будете називати київську нерухомість "гуаном" - Ви нічого не купите в Києві!

Киевские хрущики, которые надо сносить начиная с 2005 года, продающиеся по 1 куе за метр-авно...и даже по 500 у.е. за метр в панельном хруще-авно.
Serg-ik
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