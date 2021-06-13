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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:22
Frant написав: Успіх написав:
А що тепер порадите Сержику?
нічого))) най "успішний" успіх-долярек всім радить((((
Serg-ik написав: Frant написав:
Можна було придбати 3к "хрущ" на умовній вул. Тампере за 36 000 дол в 2018. Зараз
він коштує 46 000- 50 000.
сам ... покупай
Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?
Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:27
Sidus написав:
..
Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.
Это из категории "знал бы прикуп". Тогда и доходы были другие. К тому же, речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:32
Frant написав:
Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?
Известна и понятна: покупай. Делай ремонт...и пока делаешь, думай куда дальше переезжать. В общем то же самое, что и при аренде ( в плане переезда), только дороже...
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:34
sequence написав:
речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.
Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда.
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:37
Serg-ik написав:
...
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?
странный вопрос. Ответ "долго и усердно работать" удивит своей новизной и практическим подходом?
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:46
Serg-ik написав: Frant написав:
Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?
Известна и понятна: покупай. Делай ремонт...и пока делаешь, думай куда дальше переезжать. В общем то же самое, что и при аренде ( в плане переезда), только дороже...
СержІк, якщо ви будете називати київську нерухомість "гуаном" - Ви нічого не купите в Києві!
Sidus написав:
Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.
В 2008 - ціни "вторинки" КРЖН - були пікові, в 2018 - навпаки, мінімальні!
Якщо людина не розуміє різниці - їй дійсно не світить нічого перспективного в столиці.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 14 лип, 2021 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47
sequence написав:
Ответ "долго и усердно работать" удивит своей новизной и практическим подходом?
Конечно удивит.
Ситуация: в 2018 мне не хватало 10 куе для того чтобы сделать покупку голых стен. С условием что я обобрал всех родственников и знакомых, а банки мне ничего не дадут.
Я понимаю, что мне надо годик-полтора лучше поработать и начинаю процесс.
Через полтора года я прихожу с недостающей десяткой, а мне говорят: чувак, квартира подорожала на 20 куе и ремонт-на 5...
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47
Serg-ik написав: sequence написав:
речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.
Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда.
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?
Они уже опоздали. Язык лучшей локации нужно было учить еще с первого курса.
Теперь им придется либо срочно нагонять бесцельно про...ранное время, либо осваивать рабочую специальность, если не айтишник.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:48
Sidus написав: Frant написав:
Сержик, Ви такий смішний)))
тактика "Step-by-step" - Вам не відома??
Крок за кроком?
Те, кто пошли этой тактикой в 2006-2008 сильно проиграли, купив однухи, а те, кто ждали, смогли через 5 лет купить сразу трехи.
степ бай степ, моя тактика, але купувати тре при низьких цінах, а не на піках
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:49
Frant написав:
СержІк, якщо ви будете називати київську нерухомість "гуаном" - Ви нічого не купите в Києві!
Киевские хрущики, которые надо сносить начиная с 2005 года, продающиеся по 1 куе за метр-авно...и даже по 500 у.е. за метр в панельном хруще-авно.
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