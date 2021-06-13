Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:К тому же, речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.
Так в мене так і вийшло - 7р. скирдував і вклав в котлован, а ще через 2р. - переїхав у СВОЮ прЄлЄсть!
(а на зекономлені кошти на ремонті/особливо на роботі, так як робив власноруч з татом/ - після переїзду в своє, ще поскирдував рік і вклався у котлован смарту) Все по книжці Думаю! Дію! Багатію!
І як би хто тут не підмахував мене - а "результат - на ліцццо!" А ще, як додати до цього всього трешаку у вигляді того, що це все добився простий хлопець з провінції, з 9 класів освітою - то це досягнення, взагалі, ЖИРНЮЧИЙ ЖИР!!!
п.с. І, Успіха, навіть, не зупинив пройопаний телефон на шляху до УСПІХУ!!!
Serg-ik написав:Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?
Сержик, все те саме☝️ - тільки років мені було більше і БЕЗ диплома!👁️👁️
загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.
sequence написав:К тому же, речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.
Так в мене так і вийшло - 7р. скирдував і вклав в котлован, а ще через 2р. - переїхав у СВОЮ прЄлЄсть!
(а на зекономлені кошти на ремонті/особливо на роботі, так як робив власноруч з татом/ - після переїзду в своє, ще поскирдував рік і вклався у котлован смарту) Все по книжці Думаю! Дію! Багатію!
І як би хто тут не підмахував мене - а "результат - на ліцццо!" А ще, як додати до цього всього трешаку у вигляді того, що це все добився простий хлопець з провінції, з 9 класів освітою - то це досягнення, взагалі, ЖИРНЮЧИЙ ЖИР!!!
п.с. І, Успіха, навіть, не зупинив пройопаний телефон на шляху до УСПІХУ!!!
Serg-ik написав:Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?
Сержик, все те саме☝️ - тільки років мені було більше і БЕЗ диплома, і без грошей від батьків (мав своїх зароблених у Польщі - 3-4Кдол)!👁️👁️
Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.
Я потихоньку начинаю зондировать почву - размещаю на ОЛХ объявления: "Сниму 3-4К в старом жилом фонде за коммунальные платежи. Своевременность оплаты гарантирую". Потом посмотрим - если что - пересдам кому-то за символическую плату в 10-12 тыс. грн. в месяц.