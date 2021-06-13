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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79157916791779187919>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:49

знову успішний шпак з облцентру себе рекламує і бахвалиться!
Чи не можна його успішно забанити? :cry:

  Serg-ik написав:
  Frant написав:СержІк, якщо ви будете називати київську нерухомість "гуаном" - Ви нічого не купите в Києві!

Киевские хрущики, которые надо сносить начиная с 2005 года, продающиеся по 1 куе за метр-авно...и даже по 500 у.е. за метр в панельном хруще-авно.

Сержик, я вас зрозумів.
Оренда - це те, що вам треба.
П.С. Я підозрюю, що Ви орендуєте також 3к "хрущик", який варто було "знести в 2005 р". :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 14 лип, 2021 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:50

  sequence написав:
  Serg-ik написав:...
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?

странный вопрос. Ответ "долго и усердно работать" удивит своей новизной и практическим подходом?

в мене від диплома до цоколя пройшло майже 20 років,
а є хто купляв цоколь в Ірпені з допомогою батьків - от такі перспективи в молоді
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:52

  Успіх написав:
  sequence написав:К тому же, речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.

Так в мене так і вийшло - 7р. скирдував і вклав в котлован, а ще через 2р. - переїхав у СВОЮ прЄлЄсть!

(а на зекономлені кошти на ремонті/особливо на роботі, так як робив власноруч з татом/ - після переїзду в своє, ще поскирдував рік і вклався у котлован смарту)
Все по книжці :D
Думаю!
Дію!
Багатію!

І як би хто тут не підмахував мене - а "результат - на ліцццо!" :D
А ще, як додати до цього всього трешаку :) у вигляді того, що це все добився простий хлопець з провінції, з 9 класів освітою - то це досягнення, взагалі, ЖИРНЮЧИЙ ЖИР!!! :D

п.с.
І, Успіха, навіть, не зупинив пройопаний телефон на шляху до УСПІХУ!!! :mrgreen:
  Serg-ik написав:Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?

Сержик, все те саме☝️ - тільки років мені було більше і БЕЗ диплома!👁️👁️

зато виручила теща і тесть
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:54

загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.

Зображення
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Сержик, я вас зрозумів.
Оренда - це те, що вам треба.
П.С. Я підозрюю, що Ви орендуєте також 3к "хрущик", який варто було "знести в 2005 р"

чудесно.
Потому что куча, где бы её не наваляли, в центре Киева или на окраине Задрыпупинска, это куча
Арендую я в доме с лифтом, построенном после 1980 г.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:02

  sequence написав:К тому же, речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.

Так в мене так і вийшло - 7р. скирдував і вклав в котлован, а ще через 2р. - переїхав у СВОЮ прЄлЄсть!

(а на зекономлені кошти на ремонті/особливо на роботі, так як робив власноруч з татом/ - після переїзду в своє, ще поскирдував рік і вклався у котлован смарту)
Все по книжці :D
Думаю!
Дію!
Багатію!

І як би хто тут не підмахував мене - а "результат - на ліцццо!" :D
А ще, як додати до цього всього трешаку :) у вигляді того, що це все добився простий хлопець з провінції, з 9 класів освітою - то це досягнення, взагалі, ЖИРНЮЧИЙ ЖИР!!! :D

п.с.
І, Успіха, навіть, не зупинив пройопаний телефон на шляху до УСПІХУ!!! :mrgreen:
  Serg-ik написав:Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?

Сержик, все те саме☝️ - тільки років мені було більше і БЕЗ диплома, і без грошей від батьків (мав своїх зароблених у Польщі - 3-4Кдол)!👁️👁️
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:04

  Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.

Зображення

Я потихоньку начинаю зондировать почву - размещаю на ОЛХ объявления: "Сниму 3-4К в старом жилом фонде за коммунальные платежи. Своевременность оплаты гарантирую". Потом посмотрим - если что - пересдам кому-то за символическую плату в 10-12 тыс. грн. в месяц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Арендую я в доме с лифтом, построенном после 1980 г

...але хочу купити з правильними кімнатами і в новобудові, в супер-локації!
Ай, М-А-Л-А-Д-Е-Ц!©😁🧞🧚
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:08

  Успіх написав:(мав своїх зароблених у Польщі - 3-4Кдол


  Успіх написав:
  flyman написав:зато виручила теща і тесть

Ні.
Я там трохи підредагував(виручила мене наполеглива праця в Польщі і тут, + вміння думати, хоч "інстєтутов нє кончал") :D

Ну, Успіх заливає просто в очі!
Яка ще Польща?
Долярек, ти ж лінивий, як дикий кабан!
Тещині млинці, фінанси і жилплоща - ось основний рецепт твого успіху!

Напиши : "виграв в лотерею 4 000 дол. стартовго капіталу!"
Це правдоподібніше.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Сержик, все те саме☝️ - тільки років мені було більше і БЕЗ диплома, і без грошей від батьків

с арендой в столице и желанием купить в столице?
Serg-ik
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