Додано: Сер 14 лип, 2021 12:27

Serg-ik написав: sequence написав: речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать. речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.

Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда.

Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой? Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда.Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?

в 23 года можно уже иметь опыта около 2-5 лет, если пойти с 1-2 курса работать. Мы искали работу с 3-4 курса, и это уже поздно было, если честно. В 23-25 лет можно уже занимать руководящую или около того должность (по своему опыту и опыту знакомых, и это было 10-15 лет назад). А сейчас для студентов вообще огромное количество возможностей, во времена нашей юности не было такого количества рабочих мест (трц, кинотеатры, супермаркеты, курьеры и тд и тп).