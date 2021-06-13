Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.
Это очень левые данные. Удивительно, почему же "практики" их не комментируют - в 2020-го график по двушкам имеет вид прямой линии. Это может быть только если выборка состояла из одной квартиры
В общем, любимое клише растишек "эти графики - мусор". Но так как этот мусор показывает даражай, то пусть будет
Все как всегда
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 14 лип, 2021 12:28, всього редагувалось 3 разів.
sequence написав:речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.
Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда. Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?
в 23 года можно уже иметь опыта около 2-5 лет, если пойти с 1-2 курса работать. Мы искали работу с 3-4 курса, и это уже поздно было, если честно. В 23-25 лет можно уже занимать руководящую или около того должность (по своему опыту и опыту знакомых, и это было 10-15 лет назад). А сейчас для студентов вообще огромное количество возможностей, во времена нашей юности не было такого количества рабочих мест (трц, кинотеатры, супермаркеты, курьеры и тд и тп).
Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.
ну то есть арендаторы предпочтут жить на улице чтобы не платить на тепло и свет? заколоченные окна и сержик хлещет своим легендарным полтосиком стоящих на коленях многопенисных лендлордов, умоляющих купить их недвигу хоть за шо дадут? бгг, ну мечтайте
zРадио написав:"практики" их не комментируют - в 2020-го график по двушкам имеет вид прямой линии. Это может быть только если выборка состояла из одной квартиры
В общем, любимое клише растишек "эти графики - мусор". Но так как этот мусор показывает даражай, то пусть будет
Щодо Ваших прогнозів - я можу підтвердити, що "вторинка" вельми і вельми піднялась в ціні з 2018 р, і на очах - продовжує наздоганяти "первинку". Тобто "вхідний квиток" КРЖН за три роки- подорожчав на третину, і росте далі. Тобто споживацька цінність житла - вона слабо залежить від новобудності.
На початку 2022 - побачимо, чи спрацюють прогнози щодо зменшення доларової ціни КРЖН. Я впевнений, що повинна бути девальвація гривни. Тоді стане невеликий обвал.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 14 лип, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.
ну то есть арендаторы предпочтут жить на улице чтобы не платить на тепло и свет? заколоченные окна и сержик хлещет своим легендарным полтосиком стоящих на коленях многопенисных лендлордов, умоляющих купить их недвигу хоть за шо дадут? бгг, ну мечтайте
Всегда можно из уютного КАНа по 37 кгрн за трёху сдёрнуть к мамке в зАлу с каклетами с утреца Возможно и в лучшей локации Захар подтвердит что лучше Трои ничего нема. А то и лучше Кировограда с Изюмом Главное побыстрее на шару на общем паркинге Теслу зарядить