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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7916791779187919>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:22

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:Сержик, все те саме☝️ - тільки років мені було більше і БЕЗ диплома, і без грошей від батьків

с арендой в столице и желанием купить в столице?

Ну, раз так хочіцццо в столиці бути - то поради є вищне :mrgreen:

А нє, то плюйте на КиЙоффф, і гайда до міста Лева!!!
Тут і до Польщі близько, якщо не сподобається у Львові :wink:

п.с.
А, взагалі, то одні шукають лише відмазки, а інші - можливості!©

Ви, явно належите до перших - хоч ЗАВЖДИ МОЖНА ЗМІНИТИСЬ/змінити обстановку/оточення...
ДУМАЙТЕ!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:25

  Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.

Зображення



Это очень левые данные. Удивительно, почему же "практики" их не комментируют - в 2020-го график по двушкам имеет вид прямой линии. Это может быть только если выборка состояла из одной квартиры :mrgreen:

В общем, любимое клише растишек "эти графики - мусор". Но так как этот мусор показывает даражай, то пусть будет :lol:

Все как всегда
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 14 лип, 2021 12:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А, взагалі, то одні шукають лише відмазки, а інші - можливості!©

Поразительный оптимизм человека, который получает 8000 грн от государства как ФОП на карантине.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:27

  Serg-ik написав:
  sequence написав:речь идет скорее всего о 7 годах - это немалая часть жизни, не только лишь все столько могут ждать.

Предположим, я с условным полтосиком сейчас в пролёте. и по мнению многих-навсегда.
Скажите, а что и как нужно делать тем, кому сегодня 23 года, на руках диплом и 100 баксов от папы с мамой?


в 23 года можно уже иметь опыта около 2-5 лет, если пойти с 1-2 курса работать. Мы искали работу с 3-4 курса, и это уже поздно было, если честно. В 23-25 лет можно уже занимать руководящую или около того должность (по своему опыту и опыту знакомых, и это было 10-15 лет назад). А сейчас для студентов вообще огромное количество возможностей, во времена нашей юности не было такого количества рабочих мест (трц, кинотеатры, супермаркеты, курьеры и тд и тп).
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:33

  Serg-ik написав:
  Frant написав:СержІк, якщо ви будете називати київську нерухомість "гуаном" - Ви нічого не купите в Києві!

Киевские хрущики, которые надо сносить начиная с 2005 года, продающиеся по 1 куе за метр-авно...и даже по 500 у.е. за метр в панельном хруще-авно.

Но вы ж в таком живете больше 10 лет, разве нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.

Зображення

ну то есть арендаторы предпочтут жить на улице чтобы не платить на тепло и свет?
заколоченные окна и сержик хлещет своим легендарным полтосиком стоящих на коленях многопенисных лендлордов, умоляющих купить их недвигу хоть за шо дадут?
бгг, ну мечтайте
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:37

  zРадио написав:"практики" их не комментируют - в 2020-го график по двушкам имеет вид прямой линии. Это может быть только если выборка состояла из одной квартиры

В общем, любимое клише растишек "эти графики - мусор". Но так как этот мусор показывает даражай, то пусть будет

Щодо Ваших прогнозів - я можу підтвердити, що "вторинка" вельми і вельми піднялась в ціні з 2018 р, і на очах - продовжує наздоганяти "первинку".
Тобто "вхідний квиток" КРЖН за три роки- подорожчав на третину, і росте далі.
Тобто споживацька цінність житла - вона слабо залежить від новобудності.

На початку 2022 - побачимо, чи спрацюють прогнози щодо зменшення доларової ціни КРЖН.
Я впевнений, що повинна бути девальвація гривни. Тоді стане невеликий обвал.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 14 лип, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну то есть арендаторы предпочтут жить на улице чтобы не платить на тепло и свет?
почти. Как и в апреле 2020 , могут уехать на родину
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:43

на том графике немножко спалились на цене аренды трешек и поэтому заменили абсолютные цифры на относительные, абсолютные уже не найду
https://ces.org.ua/ukraine-economic-recovery-tracker/
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:46

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.

Зображення

ну то есть арендаторы предпочтут жить на улице чтобы не платить на тепло и свет?
заколоченные окна и сержик хлещет своим легендарным полтосиком стоящих на коленях многопенисных лендлордов, умоляющих купить их недвигу хоть за шо дадут?
бгг, ну мечтайте

Всегда можно из уютного КАНа по 37 кгрн за трёху сдёрнуть к мамке в зАлу с каклетами с утреца
Возможно и в лучшей локации
Захар подтвердит что лучше Трои ничего нема.
А то и лучше Кировограда с Изюмом
Главное побыстрее на шару на общем паркинге Теслу зарядить
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