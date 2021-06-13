Додано: Сер 14 лип, 2021 13:05

zРадио написав: Долларовые ценники в теории могут вырасти в 5-6 раз за 10 лет, если США откажутся от резервного статуса своей валюты. Но во-первых, тогда недвижимость и другие активы мы будем прайсить в чем-то другом, а не долларах (не знаю - биткоине, или next big thing), а во-вторых, вероятность того, что США сами выстрелят себе в живот ничтожно маленькая Долларовые ценники в теории могут вырасти в 5-6 раз за 10 лет, если США откажутся от резервного статуса своей валюты. Но во-первых, тогда недвижимость и другие активы мы будем прайсить в чем-то другом, а не долларах (не знаю - биткоине, или next big thing), а во-вторых, вероятность того, что США сами выстрелят себе в живот ничтожно маленькая

При нынешней инфляции в 5.4% давать американцам в долг под 1.39% нужно или не дружить с головой, или иметь далеко идущие стратегические планы.Имея трежерей на 1 трлн. китайцы уже на долларовой инфляции потеряли около30млрд. на ровном месте. А будут терять ещё больше, и в итоге окажутся в дураках.А за ними будут японцы, англичане, саудиты и прочие держатели амер.долга.То есть, при дальнейших заявлениях ФРС, что инфляция это временное явление,а в реальности всё наоборот, может прекратится покупка американского гос.долга иностранными инвесторами, так как это мероприятие станет полностью убыточным. Более того, может начаться и распродажа американских трежерис, как это сделала РФ, что вынудит ФРС еще больше печатать денег, дабы выкупать эти долговые бумаги... А это очень опасно, так как потеряется доверие не только к доллару, но и к стране в целом.А это уже навсегда.Следовательно, чтобы избежать этого, ФРС будет вынуждена поднимать ставку.А это укрепление доллара,падение экономики и биржевых цен на сырьевые товары,уход инвесторов и вывод капиталов из развивающихся стран, ну и падениекурса гривны.Повлияет ли всё это на цены укр.недвижимости? Очевидно да.ИMХO: Думаю что самая лучшая стратегия на сейчас, это та, которую тут недавноозвучил. Нужно пересидеть этот период в засаде.Скоро эта ситуэйшин должна прояснится. Лучшее немного потерять на инфляции,чем влезть в болото на долгие годы...