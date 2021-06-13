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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7916791779187919

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:51

  vitaliian написав:кстати да новый штамм дельта может оказаться куда лютее предыдущих и локдауны вернутся. В Крыму сейчас рекорды по заболевшим.


Так что, и в Турции может быть всплеск благодаря руссо туристам?!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:кстати да новый штамм дельта может оказаться куда лютее предыдущих и локдауны вернутся. В Крыму сейчас рекорды по заболевшим.

Заіпали вони з тим - що ще не понаїдалися ті, що за цим стоять?
- виготовлення/продаж кисневих апаратів
- масок
- вакцин
- і далі різних витікаючих з цього(включаючи платні койко-місця в лікарнях і тести/перепустки за кордон)

Реально заіпали! Ненажеруться, тварі!

То давайте так щороку якусь хрінь в лабораторіях виробляти і запускати у світ пересічним!
Бізнес, плять.
Бабло буде текти без перестанку в кишені "засновників" того "бізнесу на житті/смерті"!
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто еще не привился? Признавайтесь?
С долярчиком - понятно. А кто еще?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:04

Frant
Нормас?
Что покупать?
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Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 14 лип, 2021 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:05

  zРадио написав:Долларовые ценники в теории могут вырасти в 5-6 раз за 10 лет, если США откажутся от резервного статуса своей валюты. Но во-первых, тогда недвижимость и другие активы мы будем прайсить в чем-то другом, а не долларах (не знаю - биткоине, или next big thing), а во-вторых, вероятность того, что США сами выстрелят себе в живот ничтожно маленькая

При нынешней инфляции в 5.4% давать американцам в долг под 1.39% нужно или не дружить с головой, или иметь далеко идущие стратегические планы.
Имея трежерей на 1 трлн. китайцы уже на долларовой инфляции потеряли около
30млрд. на ровном месте. А будут терять ещё больше, и в итоге окажутся в дураках.
А за ними будут японцы, англичане, саудиты и прочие держатели амер.долга.
То есть, при дальнейших заявлениях ФРС, что инфляция это временное явление,
а в реальности всё наоборот, может прекратится покупка американского гос.долга иностранными инвесторами, так как это мероприятие станет полностью убыточным. Более того, может начаться и распродажа американских трежерис, как это сделала РФ, что вынудит ФРС еще больше печатать денег, дабы выкупать эти долговые бумаги... А это очень опасно, так как потеряется доверие не только к доллару, но и к стране в целом.
А это уже навсегда.
Следовательно, чтобы избежать этого, ФРС будет вынуждена поднимать ставку.
А это укрепление доллара,падение экономики и биржевых цен на сырьевые товары,
уход инвесторов и вывод капиталов из развивающихся стран, ну и падение
курса гривны.
Повлияет ли всё это на цены укр.недвижимости? Очевидно да.

ИMХO: Думаю что самая лучшая стратегия на сейчас, это та, которую тут недавно
озвучил flyman. Нужно пересидеть этот период в засаде.
Скоро эта ситуэйшин должна прояснится. Лучшее немного потерять на инфляции,
чем влезть в болото на долгие годы...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:06


Пізно, Сержик.
Треба було в 2018. Було дешевше на 1/4.

зРадіо прогнозує, що в 2022 будк дешевше в доларах, ніж в 2021)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Всегда можно из уютного КАНа по 37 кгрн за трёху сдёрнуть к мамке в зАлу с каклетами с утреца
Возможно и в лучшей локации
Захар подтвердит что лучше Трои ничего нема.
А то и лучше Кировограда с Изюмом
Главное побыстрее на шару на общем паркинге Теслу зарядить


так в том то и прикол, шо в панельной спадщине на малой родине платить придется побольше, чем в киевском новострое, меня всегда смешит ликование всепропальщиков от каждого анонса повышения комм тарифов - мол ну сейчас то точно начнут сбрасывать недвигу нашарка, бгг
а на самом деле история с тарифами о том, что бедные будут меньше есть, только и всего
да и что удивительного - конец эры бидности наступил еще весной 19го, барыги свергнуты, воры посажены по весне, злочынный роттердам ликвидирован, все улыбаются и машут
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