Додано: Сер 14 лип, 2021 20:17

Faceless написав: Жизненные незаурядицы бьют в аренде точно так же.

Касательно разводов, это совместно нажитое в браке, а супруг всегда поручитель, тут уже как поделили видимо. Жизненные незаурядицы бьют в аренде точно так же.Касательно разводов, это совместно нажитое в браке, а супруг всегда поручитель, тут уже как поделили видимо.

Подтверждаю и уточняю.В Америке, как правило, наши тьолки так грамотно разводятся, что ипотека или аренда остаются на папике. И не только это. А еще и содержание детей и экс-супруги, если она в браке не работала. Короче, капитальный попадос.Вот поэтому американцы берегут семью как зеницу ока, а вот многие наши тьолки подают на развод сразу после получения грин-карты или паспорта.Если изначально супруг был выбран грамотно и правильно. Попадаются и такие, с которых нечего взять, в одних долгах. Всё как везде.Люди как люди. Вот только квартирный вопрос их испортил. (с)