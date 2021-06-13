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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лип, 2021 20:13
Успіх написав:
1. Не в кожен період можна входити в іпотеку!
2. Професійні лендлорди так і роблять(беруть іпотеку на наступний об'єкт, або зразу на 2)
3. Не мають білої з/п (так, як не працюють, а кайфують, або працюють не легально)
На счет 1 не понял. Молодая луна?
2) точно, профессиональный гордон же рассказывал!
3) Этот пункт наверное ключевой. Тяжеловато ФЛП получить ипотеку на хороших условиях.
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Ромасик
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:17
Faceless написав:
Жизненные незаурядицы бьют в аренде точно так же.
Касательно разводов, это совместно нажитое в браке, а супруг всегда поручитель, тут уже как поделили видимо.
Подтверждаю и уточняю.
В Америке, как правило, наши тьолки так грамотно разводятся, что ипотека или аренда остаются на папике. И не только это. А еще и содержание детей и экс-супруги, если она в браке не работала. Короче, капитальный попадос.
Вот поэтому американцы берегут семью как зеницу ока, а вот многие наши тьолки подают на развод сразу после получения грин-карты или паспорта.
Если изначально супруг был выбран грамотно и правильно. Попадаются и такие, с которых нечего взять, в одних долгах. Всё как везде.Люди как люди. Вот только квартирный вопрос их испортил.
(с)
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Libo
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:20
Ромасик написав:
На счет 1 не понял. Молодая луна?
Ну так не брати ж іпотеку, на піку цін!
А то вийде так, що платив 5р. іпотеку за об'єкт, який коштував 100К при вході, а через 5р. він коштує 70К)))
А % то вже куча сплачена і ще буде куча сплачена!
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:21
Libo написав: Faceless написав:
Жизненные незаурядицы бьют в аренде точно так же.
Касательно разводов, это совместно нажитое в браке, а супруг всегда поручитель, тут уже как поделили видимо.
Подтверждаю и уточняю.
В Америке, как правило, ...
мы не в Америке, там другое брачное законодательство
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Ромасик
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:22
Успіх написав: vitaliian написав:
Про ипотечников со сбережениями я не слышал
О, я якраз хотів таким стати - але покищо так не вийшло
(щоб і іпотеку тягнути і "подушку безпеки" мати)
Дивлячись, що вважається заощадженнями. 5-10 кує це "на поточні витрати", чи таки "подушка безпеки"
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:24
vitaliian написав:
Про ипотечников со сбережениями я не слышал. Обычно стараются внести как можно большую долю, чтобы потом меньше платить.
В Америке выгоднее брать ипотеку, даже если можешь оплатить дом сразу. При уплате налога проценты по ипотеке ты вычитаешь из своего дохода. У вас тоже скоро так сделают. Налоговые советники категорически не рекомендуют выплачивать стоимость дома сразу.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:24
Нда… нафта вверх.
Метро під будинком починає грати новими фарбами
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:25
Faceless написав: Успіх написав: vitaliian написав:
Про ипотечников со сбережениями я не слышал
О, я якраз хотів таким стати - але покищо так не вийшло
(щоб і іпотеку тягнути і "подушку безпеки" мати)
Дивлячись, що вважається заощадженнями. 5-10 кує це "на поточні витрати", чи таки "подушка безпеки"
Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:26
Libo написав: vitaliian написав:
Про ипотечников со сбережениями я не слышал. Обычно стараются внести как можно большую долю, чтобы потом меньше платить.
В Америке выгоднее брать ипотеку, даже если можешь оплатить дом сразу. При уплате налога проценты по ипотеке ты вычитаешь из своего дохода. У вас тоже скоро так сделают. Налоговые советники категорически не рекомендуют выплачивать стоимость дома сразу.
Давно сделали, правда, для ФОПов нельзя
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:27
Успіх написав: Ромасик написав:
На счет 1 не понял. Молодая луна?
Ну так не брати ж іпотеку, на піку цін!
А то вийде так, що платив 5р. іпотеку за об'єкт, який коштував 100К при вході, а через 5р. він коштує 70К)))
А % то вже куча сплачена і ще буде куча сплачена!
а, то ваши ставки не на дорожай? Вон шановані дядьки у Наймана расказывали +10% к цене каждый год как пить дать.
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