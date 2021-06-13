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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79297930793179327933 ... 7935>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:13

  Успіх написав:1. Не в кожен період можна входити в іпотеку!
2. Професійні лендлорди так і роблять(беруть іпотеку на наступний об'єкт, або зразу на 2)
3. Не мають білої з/п (так, як не працюють, а кайфують, або працюють не легально)

На счет 1 не понял. Молодая луна?
2) точно, профессиональный гордон же рассказывал! :D
3) Этот пункт наверное ключевой. Тяжеловато ФЛП получить ипотеку на хороших условиях.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:17

  Faceless написав:Жизненные незаурядицы бьют в аренде точно так же.
Касательно разводов, это совместно нажитое в браке, а супруг всегда поручитель, тут уже как поделили видимо.


Подтверждаю и уточняю.
В Америке, как правило, наши тьолки так грамотно разводятся, что ипотека или аренда остаются на папике. И не только это. А еще и содержание детей и экс-супруги, если она в браке не работала. Короче, капитальный попадос. :( Вот поэтому американцы берегут семью как зеницу ока, а вот многие наши тьолки подают на развод сразу после получения грин-карты или паспорта. :lol: Если изначально супруг был выбран грамотно и правильно. Попадаются и такие, с которых нечего взять, в одних долгах. Всё как везде.
Люди как люди. Вот только квартирный вопрос их испортил. (с) :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:На счет 1 не понял. Молодая луна?

Ну так не брати ж іпотеку, на піку цін!
А то вийде так, що платив 5р. іпотеку за об'єкт, який коштував 100К при вході, а через 5р. він коштує 70К)))
А % то вже куча сплачена і ще буде куча сплачена! :)
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:21

  Libo написав:
  Faceless написав:Жизненные незаурядицы бьют в аренде точно так же.
Касательно разводов, это совместно нажитое в браке, а супруг всегда поручитель, тут уже как поделили видимо.

Подтверждаю и уточняю.
В Америке, как правило, ...

мы не в Америке, там другое брачное законодательство
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  vitaliian написав:Про ипотечников со сбережениями я не слышал

О, я якраз хотів таким стати - але покищо так не вийшло :wink:
(щоб і іпотеку тягнути і "подушку безпеки" мати)
Дивлячись, що вважається заощадженнями. 5-10 кує це "на поточні витрати", чи таки "подушка безпеки"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:24

  vitaliian написав: Про ипотечников со сбережениями я не слышал. Обычно стараются внести как можно большую долю, чтобы потом меньше платить.


В Америке выгоднее брать ипотеку, даже если можешь оплатить дом сразу. При уплате налога проценты по ипотеке ты вычитаешь из своего дохода. У вас тоже скоро так сделают. Налоговые советники категорически не рекомендуют выплачивать стоимость дома сразу. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нда… нафта вверх.

Метро під будинком починає грати новими фарбами
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:25

  Faceless написав:
Успіх написав:
  vitaliian написав:Про ипотечников со сбережениями я не слышал

О, я якраз хотів таким стати - але покищо так не вийшло :wink:
(щоб і іпотеку тягнути і "подушку безпеки" мати)
Дивлячись, що вважається заощадженнями. 5-10 кує це "на поточні витрати", чи таки "подушка безпеки"

Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  vitaliian написав: Про ипотечников со сбережениями я не слышал. Обычно стараются внести как можно большую долю, чтобы потом меньше платить.


В Америке выгоднее брать ипотеку, даже если можешь оплатить дом сразу. При уплате налога проценты по ипотеке ты вычитаешь из своего дохода. У вас тоже скоро так сделают. Налоговые советники категорически не рекомендуют выплачивать стоимость дома сразу. 8)
Давно сделали, правда, для ФОПов нельзя
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:27

  Успіх написав:
  Ромасик написав:На счет 1 не понял. Молодая луна?

Ну так не брати ж іпотеку, на піку цін!
А то вийде так, що платив 5р. іпотеку за об'єкт, який коштував 100К при вході, а через 5р. він коштує 70К)))
А % то вже куча сплачена і ще буде куча сплачена! :)

а, то ваши ставки не на дорожай? Вон шановані дядьки у Наймана расказывали +10% к цене каждый год как пить дать.
Ромасик
 
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