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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лип, 2021 20:29
Успіх написав:
Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.
то не доходы надо считать, а расходы.
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Ромасик
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:33
Faceless написав: Libo написав: vitaliian написав:
Про ипотечников со сбережениями я не слышал. Обычно стараются внести как можно большую долю, чтобы потом меньше платить.
В Америке выгоднее брать ипотеку, даже если можешь оплатить дом сразу. При уплате налога проценты по ипотеке ты вычитаешь из своего дохода. У вас тоже скоро так сделают. Налоговые советники категорически не рекомендуют выплачивать стоимость дома сразу.
Давно сделали, правда, для ФОПов нельзя
Значит скоро будет всё Америка.
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Libo
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:42
Однозначно сейчас лучше брать, чем ждать неизвестно чего.
Посмотрите, какой рост даже в клоаке свинарника по имени Россия.
Специалисты агентства «Азбука жилья» подчеркнули, что в сравнении с прошлым годом стоимость нового жилья в Старой Москве выросла на 35,2 процента.
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Libo
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:52
Faceless написав:
До пузыря 2004-2008 нам как до Луны
емнип, ваш прогноз нейтрален (колебания плюс-минус 10% от текущего значения)
хотите пересмотреть ?
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baraka
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:14
sequence написав:
Минуту назад уехали поляки. Один то ли пожаловался, то ли похвастался, что купил на днях в Варшаве в доме 15-летней постройки в районе, сравнимом с нашей Соломенкой, может даже Борщагой (1/2 часа до центра) квартиру по 3900 долларов/м2 в ипотеку под 2,5% годовых в злотых.
Это дорого или дешево, не могу понять? ИМХО, Варшаве обвал нереальных цен нужен куда больше Киева, притом, что сама Варшава раза в 2-3 меньше Киева
порахуй іпотечний платіж.
Думаю, тут формула Долярчика "орендара за все заплатить"
Тобто оренда покриє іпотеку, як бик вівцю
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flyman
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:18
Ромасик написав: Успіх написав:
Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.
то не доходы надо считать, а расходы.
Та більшість людей (і я в тому числі) - точно не знають своїх витрат
Ну там типу приблизно знають, але можуть помилятись на 1-2-3 тис.грн
А ще, місяць місяцю - не рівний: одного місяця, наприклад, витратила сім'я 20К, а другого - 25 і т.д.
Так що краще орієнтуватись на 6 місячних з/п
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Успіх
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:20
Барака а чего Вы так оживились? Разделяли ожидания Зрадио и теперь Вам обидно что все так развернулось, что коррекция в 20% будет вообще ни о чем, но даже коррекция в 40% может не вернуть цены по многим объектам к "мартовским хаям"? Вы теперь хотите вытянуть из всех оппонентов прогнозы, чтобы потом было за что зацепиться?
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airmax78
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:25
Ромасик написав: Успіх написав: Ромасик написав:
На счет 1 не понял. Молодая луна?
Ну так не брати ж іпотеку, на піку цін!
А то вийде так, що платив 5р. іпотеку за об'єкт, який коштував 100К при вході, а через 5р. він коштує 70К)))
А % то вже куча сплачена і ще буде куча сплачена!
а, то ваши ставки не на дорожай? Вон шановані дядьки у Наймана расказывали +10% к цене каждый год как пить дать.
Так бувають роки, що і справді +10, чи навіть, +20%
Але, також бувають роки, що і мінус 10%
От думаю, що до кінця 2022р. нерухомість просяде від 0 до мінус 10% в долярчиках від МХЗ
Барака, там запишіть мій прогноз
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Успіх
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:26
baraka написав: Faceless написав:
До пузыря 2004-2008 нам как до Луны
емнип, ваш прогноз нейтрален (колебания плюс-минус 10% от текущего значения)
хотите пересмотреть ?
Нет. Не вижу связи у прогноза и этого заявления
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Faceless
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:28
Успіх написав: Ромасик написав: Успіх написав:
Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.
то не доходы надо считать, а расходы.
Та більшість людей (і я в тому числі) - точно не знають своїх витрат
Ну там типу приблизно знають, але можуть помилятись на 1-2-3 тис.грн
А ще, місяць місяцю - не рівний: одного місяця, наприклад, витратила сім'я 20К, а другого - 25 і т.д.
Так що краще орієнтуватись на 6 місячних з/п
Я вже не один рік веду облік всіх витрат
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