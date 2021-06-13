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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 793079317932793379347935>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:29

  Успіх написав:Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.

то не доходы надо считать, а расходы.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:33

  Faceless написав:
Libo написав:
  vitaliian написав: Про ипотечников со сбережениями я не слышал. Обычно стараются внести как можно большую долю, чтобы потом меньше платить.


В Америке выгоднее брать ипотеку, даже если можешь оплатить дом сразу. При уплате налога проценты по ипотеке ты вычитаешь из своего дохода. У вас тоже скоро так сделают. Налоговые советники категорически не рекомендуют выплачивать стоимость дома сразу. 8)
Давно сделали, правда, для ФОПов нельзя


Значит скоро будет всё Америка. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:42

Однозначно сейчас лучше брать, чем ждать неизвестно чего. :?
Посмотрите, какой рост даже в клоаке свинарника по имени Россия.

Специалисты агентства «Азбука жилья» подчеркнули, что в сравнении с прошлым годом стоимость нового жилья в Старой Москве выросла на 35,2 процента.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:52

  Faceless написав:До пузыря 2004-2008 нам как до Луны


емнип, ваш прогноз нейтрален (колебания плюс-минус 10% от текущего значения)
хотите пересмотреть ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:14

  sequence написав:Минуту назад уехали поляки. Один то ли пожаловался, то ли похвастался, что купил на днях в Варшаве в доме 15-летней постройки в районе, сравнимом с нашей Соломенкой, может даже Борщагой (1/2 часа до центра) квартиру по 3900 долларов/м2 в ипотеку под 2,5% годовых в злотых.
Это дорого или дешево, не могу понять? ИМХО, Варшаве обвал нереальных цен нужен куда больше Киева, притом, что сама Варшава раза в 2-3 меньше Киева

порахуй іпотечний платіж.
Думаю, тут формула Долярчика "орендара за все заплатить"
Тобто оренда покриє іпотеку, як бик вівцю
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:18

  Ромасик написав:
  Успіх написав:Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.

то не доходы надо считать, а расходы.

Та більшість людей (і я в тому числі) - точно не знають своїх витрат :mrgreen:
Ну там типу приблизно знають, але можуть помилятись на 1-2-3 тис.грн :mrgreen:
А ще, місяць місяцю - не рівний: одного місяця, наприклад, витратила сім'я 20К, а другого - 25 і т.д.

Так що краще орієнтуватись на 6 місячних з/п :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Барака а чего Вы так оживились? Разделяли ожидания Зрадио и теперь Вам обидно что все так развернулось, что коррекция в 20% будет вообще ни о чем, но даже коррекция в 40% может не вернуть цены по многим объектам к "мартовским хаям"? Вы теперь хотите вытянуть из всех оппонентов прогнозы, чтобы потом было за что зацепиться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:25

  Ромасик написав:
  Успіх написав:
  Ромасик написав:На счет 1 не понял. Молодая луна?

Ну так не брати ж іпотеку, на піку цін!
А то вийде так, що платив 5р. іпотеку за об'єкт, який коштував 100К при вході, а через 5р. він коштує 70К)))
А % то вже куча сплачена і ще буде куча сплачена! :)

а, то ваши ставки не на дорожай? Вон шановані дядьки у Наймана расказывали +10% к цене каждый год как пить дать.

Так бувають роки, що і справді +10, чи навіть, +20%
Але, також бувають роки, що і мінус 10% :mrgreen:
От думаю, що до кінця 2022р. нерухомість просяде від 0 до мінус 10% в долярчиках від МХЗ :mrgreen:

Барака, там запишіть мій прогноз :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Faceless написав:До пузыря 2004-2008 нам как до Луны


емнип, ваш прогноз нейтрален (колебания плюс-минус 10% от текущего значения)
хотите пересмотреть ?
Нет. Не вижу связи у прогноза и этого заявления
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Ромасик написав:
  Успіх написав:Так "подушка безпеки" рахується, як правило 6міс. з/п.
Можна і 3міс. - це мінімальна подушка.
А можна і 12міс. - це максимальна подушка.

то не доходы надо считать, а расходы.

Та більшість людей (і я в тому числі) - точно не знають своїх витрат :mrgreen:
Ну там типу приблизно знають, але можуть помилятись на 1-2-3 тис.грн :mrgreen:
А ще, місяць місяцю - не рівний: одного місяця, наприклад, витратила сім'я 20К, а другого - 25 і т.д.

Так що краще орієнтуватись на 6 місячних з/п :wink:
Я вже не один рік веду облік всіх витрат
Faceless
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