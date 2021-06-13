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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 лип, 2021 21:32
airmax78 написав:
Барака а чего Вы так оживились? Разделяли ожидания Зрадио и теперь Вам обидно что все так развернулось, что коррекция в 20% будет вообще ни о чем, но даже коррекция в 40% может не вернуть цены по многим объектам к "мартовским хаям"? Вы теперь хотите вытянуть из всех оппонентов прогнозы, чтобы потом было за что зацепиться?
ИМХО пытается тупо рекламировать свой подгулявший ресурс...
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:34
airmax78 написав:
Барака а чего Вы так оживились? Разделяли ожидания Зрадио и теперь Вам обидно что все так развернулось, что коррекция в 20% будет вообще ни о чем, но даже коррекция в 40% может не вернуть цены по многим объектам к "мартовским хаям"?
Бугага. Чем дальше в лес, тем толще партизаны
"Реальный рост" уже, оказывается, не 43%, а 68% (Х * (1 - 40%) = 1). Завтра будет 100% - движемся по прогрессии даражая +10 п.п. в сутки
baraka
airmax78 написав:
Вы теперь хотите вытянуть из всех оппонентов прогнозы, чтобы потом было за что зацепиться?
можно только поблагодарить за то, что беспримерным упорством смог хотя бы часть критиканов разговорить на их собственные прогнозы. Никто, правда, на 30 месяцев вперед заглянуть не рискнул, но будем считать, что имеющегося опыта и смелости на это пока не хватает, и все еще впереди )
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:38
Faceless написав:
Я вже не один рік веду облік всіх витрат
рекомендую FamilyPro. Ідеальний варіант для обліку + прогноз залишків по рахунках + архів усіх операцій за усі роки + аналіз витрат в діаграмах/категоріях/сумах/відсотках.
Політ 6 років. Не надоїдає. Як гра на 5 хв. в день
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:40
Успіх написав:
Так бувають роки, що і справді +10, чи навіть, +20%
Але, також бувають роки, що і мінус 10%
От думаю, що до кінця 2022р. нерухомість просяде від 0 до мінус 10% в долярчиках від МХЗ
Вы тут ведете речь о нерухомости как о нечто единообразном и цельном.
Забываете о том, что она разноплановая.
Однозначно, отныне и хрущи и совдеповские панельки будут только дешеветь.
Однозначно, добротный и современный новострой, особенно в центре будет продолжать дорожать.
Уточняйте, плиз, кто какой сегмент имеет в виду в своих прогнозах.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:48
airmax78 написав:Барака а чего Вы так оживились? Разделяли ожидания Зрадио и теперь Вам обидно что все так развернулось, что коррекция в 20% будет вообще ни о чем, но даже коррекция в 40% может не вернуть цены по многим объектам к "мартовским хаям"? Вы теперь хотите вытянуть из всех оппонентов прогнозы, чтобы потом было за что зацепиться?
бомбер сам себя не пропиарит
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Додано: Сер 14 лип, 2021 22:08
airmax78 написав:
Барака а чего Вы так оживились? Разделяли ожидания Зрадио и теперь Вам обидно что все так развернулось, что коррекция в 20% будет вообще ни о чем, но даже коррекция в 40% может не вернуть цены по многим объектам к "мартовским хаям"? Вы теперь хотите вытянуть из всех оппонентов прогнозы, чтобы потом было за что зацепиться?
согаситесь, что неэтично кидать какашки на прогнозы людей, при этом самим никаких прогнозов не делать.
При этом те, кто делают прогнозы - люди хоть немного смелые для того, чтобы заявить о своём мнении. А те, кто кидаются какашками и молчат на мои вопросы о прогнозе - трусы, бегут с толпой и своего мнения не имеют. Слабаки, короче.
Вы тоже пока к таким относитесь, Айрмакс.
Востаннє редагувалось baraka
в Сер 14 лип, 2021 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 22:09
Faceless написав: baraka написав: Faceless написав:
До пузыря 2004-2008 нам как до Луны
емнип, ваш прогноз нейтрален (колебания плюс-минус 10% от текущего значения)
хотите пересмотреть ?
Нет. Не вижу связи у прогноза и этого заявления
ок, спс, оставляем "боковик"
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Додано: Сер 14 лип, 2021 22:25
Успіх написав:
За апсолютно все - карткою не виходить
например? могу предположить наличные нужны на маршрутку и церковь. Или вы одежду на базаре покупаете? У меня бывает наличными даже 100 грн нет. А в последний раз платил налом за шиномонтаж.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 14 лип, 2021 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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