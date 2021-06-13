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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7932793379347935>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:30

  Faceless написав:Я вже не один рік веду облік всіх витрат

И я. Очень наглядно)))
С доходами точно также.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:38

  baraka написав:
  airmax78 написав:Барака а чего Вы так оживились? Разделяли ожидания Зрадио и теперь Вам обидно что все так развернулось, что коррекция в 20% будет вообще ни о чем, но даже коррекция в 40% может не вернуть цены по многим объектам к "мартовским хаям"? Вы теперь хотите вытянуть из всех оппонентов прогнозы, чтобы потом было за что зацепиться?


согаситесь, что неэтично кидать какашки на прогнозы людей, при этом самим никаких прогнозов не делать.

При этом те, кто делают прогнозы - люди хоть немного смелые для того, чтобы заявить о своём мнении. А те, кто кидаются какашками и молчат на мои вопросы о прогнозе - трусы, бегут с толпой и своего мнения не имеют. Слабаки, короче.

Вы тоже пока к таким относитесь, Айрмакс.


Дивне поряд.

Ті форумчани що конкретними діями підтвердили свою позицію - виявляється кидаються какашками.

Ті хто видумують і фальсифікують дані - молодці.

Якесь зазеркалля.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:40

  Первый написав:Дивне поряд.

Ті форумчани що конкретними діями підтвердили свою позицію - виявляється кидаються какашками.

Ті хто видумують і фальсифікують дані - молодці.

Якесь зазеркалля.


у вас я также спрашивал конкретный прогноз, в цифрах по индексу бобмера на КРЖН на конец 2022 и 2023, вы отмолчались. Так, что вы в лиге хюма, айрмакса и тому подобных
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:47

  Первый написав:Дивне поряд.

Ті форумчани що конкретними діями підтвердили свою позицію - виявляється кидаються какашками.

Ті хто видумують і фальсифікують дані - молодці.

Якесь зазеркалля.


Выложи скрины документов купленного/проинвестированного с марта 2020-го. Персональную информацию скрой. Вот это будет "подтверждением своей позиции конкретными действиями". Все стальное - отсебятина интернет-анонимуса, претендующего на высокое звание гуру РН
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 14 лип, 2021 22:53, всього редагувалось 3 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:50

  vitaliian написав:
  Успіх написав:За апсолютно все - карткою не виходить :roll:

например? могу предположить наличные нужны на маршрутку и церковь. Или вы одежду на базаре покупаете? У меня бывает наличными даже 100 грн нет. А в последний раз платил налом за шиномонтаж.

- можу і на базарі одяг купити
- а молочко на базарі?
- а інколи і там яйка
- а малинка/смородина/полуниця/чорниця і т.п. для дітей?
А оренду? :mrgreen:
А на гуртівнях? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:50

  baraka написав:
  Первый написав:Дивне поряд.

Ті форумчани що конкретними діями підтвердили свою позицію - виявляється кидаються какашками.

Ті хто видумують і фальсифікують дані - молодці.

Якесь зазеркалля.


у вас я также спрашивал конкретный прогноз, в цифрах по индексу бобмера на КРЖН на конец 2022 и 2023, вы отмолчались. Так, что вы в лиге хюма, айрмакса и тому подобных


За лігу дякую - мені ця компанія подобається, - люди, які підтверджують свої погляди діями.

Щодо індексу фантастики. Не знав що на форумі сегрегація за ознакою прогнозування по вашому індексу:-)

Фейслес, це реклама?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:53

  zРадио написав:
  Первый написав:Дивне поряд.

Ті форумчани що конкретними діями підтвердили свою позицію - виявляється кидаються какашками.

Ті хто видумують і фальсифікують дані - молодці.

Якесь зазеркалля.


Выложи скрины купленного/проинвестированного с марта 2020-го. Персональную информацию скрой. Вот это будет "подтверждением своей позиции конкретными действиями". Все стальное - отсебятина анонимуса сомнительной репутации и неизвестных целей, преследуемых на ветке


:-)
Якщо викладу, то ти місяць писати під ніком зРадіо не будеш?
Чим підтвердиш свою позицію?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:55

  Первый написав:
:-)
Якщо викладу, то ти місяць писати під ніком зРадіо не будеш?


Какая логика? Какая связь?

  Первый написав:Чим підтвердиш свою позицію?


Всегда привожу источники информации, которой оперирую
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:00

  Первый написав:За лігу дякую - мені ця компанія подобається, - люди, які підтверджують свої погляди діями.

Щодо індексу фантастики. Не знав що на форумі сегрегація за ознакою прогнозування по вашому індексу:-)


это лига тех, кто кидается какашками и пустозвонит.
кто говорит что сделал прогноз, но на самом деле никаких конкретных цифр у него нет

бегите, бегите вместе с толпой, бедненький. Тяжело в ОП работается, да ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Первый написав:За лігу дякую - мені ця компанія подобається, - люди, які підтверджують свої погляди діями.

Щодо індексу фантастики. Не знав що на форумі сегрегація за ознакою прогнозування по вашому індексу:-)


это лига тех, кто кидается какашками и пустозвонит.
кто говорит что сделал прогноз, но на самом деле никаких конкретных цифр у него нет

бегите, бегите вместе с толпой, бедненький. Тяжело в ОП работается, да ?
Барака, вот щас это совсем уже вялая попытка манипуляции, незачет. Уверен, вы можете тоньше
Faceless
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