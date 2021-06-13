Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо викладу, то ти місяць писати під ніком зРадіо не будеш?
Какая логика? Какая связь?
Первый написав:Чим підтвердиш свою позицію?
Всегда привожу источники информации, которой оперирую
Якось зливаєшся
Логіка проста. «отсебятина анонимуса сомнительной репутации и неизвестных целей, преследуемых на ветке» якось образливо, і так у тебе у кожному повідомленні. І це якраз стосується тебе. Тим більше що мене частина форумчан знає.
Щодо другої тези.
Дивна позиція. Ти посилання на держкостат, а Я договір. Тобі не смішно? Не зливайся.
Тим більше ти ж впевнений що не має:-)
Тобі нічого не загрожує:-) Давай. Не викладую - місяць мене банять. Викладую - тебе:-)
Faceless написав:Барака, вот щас это совсем уже вялая попытка манипуляции, незачет. Уверен, вы можете тоньше
хе-хе, быстро вы меня раскусили
но всё же, согласитесь, что нет никакого смысла скрывать заветную циферку если ты честен сам с собой и окружающими. В его случае, выходит, что это не так
по поводу того, что Первый сотрудник ОП - я, конечно, ничем доказать не могу, это просто чуйка, основанная на его недавнем сообщении (могу его процитировать, но какой смысл - человек всё равно будет всё отрицать)
Faceless написав:Барака, вот щас это совсем уже вялая попытка манипуляции, незачет. Уверен, вы можете тоньше
хе-хе, быстро вы меня раскусили
но всё же, согласитесь, что нет никакого смысла скрывать заветную циферку если ты честен сам с собой и окружающими. В его случае, выходит, что это не так
по поводу того, что Первый сотрудник ОП - я, конечно, ничем доказать не могу, это просто чуйка, основанная на его недавнем сообщении (могу его процитировать, но какой смысл - человек всё равно будет всё отрицать)
Логіка проста. «отсебятина анонимуса сомнительной репутации и неизвестных целей, преследуемых на ветке» якось образливо, і так у тебе у кожному повідомленні. І це якраз стосується тебе. Тим більше що мене частина форумчан знає.
Щодо другої тези.
Дивна позиція. Ти посилання на держкостат, а Я договір. Тобі не смішно? Не зливайся.
Тим більше ти ж впевнений що не має:-)
Тобі нічого не загрожує:-) Давай. Не викладую - місяць мене банять. Викладую - тебе:-)
Суддя буде модератор:-)
Ты можешь быть сотрудником ОП, или рылом. Что тебе в таком случае помешает выложить скрин чужих документов?
Давай договор + банковский чек на первичку (заодно уровень даражая оценим, хе-хе), и свидетельство о праве собственности + свежую жековскую/осбб-шную платежку на вторичку
Логіка проста. «отсебятина анонимуса сомнительной репутации и неизвестных целей, преследуемых на ветке» якось образливо, і так у тебе у кожному повідомленні. І це якраз стосується тебе. Тим більше що мене частина форумчан знає.
Щодо другої тези.
Дивна позиція. Ти посилання на держкостат, а Я договір. Тобі не смішно? Не зливайся.
Тим більше ти ж впевнений що не має:-)
Тобі нічого не загрожує:-) Давай. Не викладую - місяць мене банять. Викладую - тебе:-)
Суддя буде модератор:-)
Ты можешь быть сотрудником ОП, или рылом. Что тебе в таком случае помешает выложить скрин чужих документов?
Давай договор + банковский чек на первичку, и свидетельство о праве собственности + свежую жековскую/осбб-шную платежку на вторичку
Нагадує анекдот про туалетний папір в радянському союзі. І унітаз приносив, але туалетний право не продали.
Якщо Я можу бути «рилом» то ти можеш бути «гандон», який перевзувається на ходу, і починає вигадувати казна що.
Я показую договір укладений після мхз - ти пропадаєш з форуму на місяць. Перша частина умови - це твоя умова, друга частина - моя умова.
Первый написав:Якщо Я можу бути «рилом» то ти можеш бути «гандон», який перевзувається на ходу, і починає вигадувати казна що
Ты точно ненормальный какой-то. Почему ты не можешь быть рылом, если называешь себя практиком? Рылы - самые настоящие практики, среди прочих. Преимущественно унылые и зашоренные, но таки практики
Первый написав:Я показую договір укладений після мхз - ти пропадаєш з форуму на місяць. Перша частина умови - це твоя умова, друга частина - моя умова.
Я тебе повторяю, на каких условиях я принимаю твое предложение! По первичке ты показываешь скрин договора + скрин оригинального чека (а не его электронной копии, как тебе, например, мог скинуть покупатель в подтверждение оплаты, если ты - сотрудник ОП). По вторичке скрин правоустанавливающего документа + скрин свежих начислений по ЖКХ (на случай, если ты - риелтор, у которого могли остаться копии документов на сделку)
Type1 написав:Нет, даже так: почему им не стыдно выкладывать фото с видом как они живут. Можно же сделать потихоньку недорогой ремонт, просто чтобы не было депресника по возвращению домой.
никогда не были реально голодным? Ну так чтобы жрать ( а не кушать) то, на что раньше никогда бы не посмотрели?
Какой ремонт? им на пожрать едва хватает.
А нахрена они этот кал продают то? Пробухать полтос или сколько там дадут за эту срань господню? Купить Мустанг или RX450 на Копарте и съехать в аренду? Так его надо будет за шото заправлять и аренду платить с тех же доходов что и сейчас. Или эти наши нечистоплотные полуголодные сограждане уже одной ногой в Уфе или Чите,там такие хоромы как царские покои будут и шоб конфет Рошен в упор не видеть?
Первый написав:Якщо Я можу бути «рилом» то ти можеш бути «гандон», який перевзувається на ходу, і починає вигадувати казна що
Ты точно ненормальный какой-то. Почему ты не можешь быть рылом, если называешь себя практиком? Рылы - самые настоящие практики, среди прочих. Преимущественно унылые и зашоренные, но таки практики
Первый написав:Я показую договір укладений після мхз - ти пропадаєш з форуму на місяць. Перша частина умови - це твоя умова, друга частина - моя умова.
Я тебе повторяю, на каких условиях я принимаю твое предложение! По первичке ты показываешь скрин договора + скрин оригинального чека (а не его электронной копии, как тебе, например, мог скинуть покупатель в подтверждение оплаты, если ты - сотрудник ОП). По вторичке скрин правоустанавливающего документа + скрин свежих начислений по ЖКХ (на случай, если ты - риелтор, у которого могли остаться копии документов на сделку)
Якщо Я рил то ти гандон. Навчися не ображати інших форумчан.
Фейслес. Готовий кинути Вам платіжку і сторінку нотаріального договору.