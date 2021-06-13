Додано: Чет 15 лип, 2021 00:48

Serg-ik написав: Type1 написав: Нет, даже так: почему им не стыдно выкладывать фото с видом как они живут. Можно же сделать потихоньку недорогой ремонт, просто чтобы не было депресника по возвращению домой. Нет, даже так: почему им не стыдно выкладывать фото с видом как они живут. Можно же сделать потихоньку недорогой ремонт, просто чтобы не было депресника по возвращению домой. никогда не были реально голодным?

Ну так чтобы жрать ( а не кушать) то, на что раньше никогда бы не посмотрели?



Какой ремонт? им на пожрать едва хватает. никогда не были реально голодным?Ну так чтобы жрать ( а не кушать) то, на что раньше никогда бы не посмотрели?Какой ремонт? им на пожрать едва хватает.

А нахрена они этот кал продают то?Пробухать полтос или сколько там дадут за эту срань господню?Купить Мустанг или RX450 на Копарте и съехать в аренду? Так его надо будет за шото заправлять и аренду платить с тех же доходов что и сейчас.Или эти наши нечистоплотные полуголодные сограждане уже одной ногой в Уфе или Чите,там такие хоромы как царские покои будут и шоб конфет Рошен в упор не видеть?