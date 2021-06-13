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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7932793379347935

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:03

  zРадио написав:
  Первый написав:
:-)
Якщо викладу, то ти місяць писати під ніком зРадіо не будеш?


Какая логика? Какая связь?

  Первый написав:Чим підтвердиш свою позицію?


Всегда привожу источники информации, которой оперирую


Якось зливаєшся

Логіка проста. «отсебятина анонимуса сомнительной репутации и неизвестных целей, преследуемых на ветке» якось образливо, і так у тебе у кожному повідомленні. І це якраз стосується тебе. Тим більше що мене частина форумчан знає.

Щодо другої тези.

Дивна позиція. Ти посилання на держкостат, а Я договір.
Тобі не смішно? Не зливайся.

Тим більше ти ж впевнений що не має:-)

Тобі нічого не загрожує:-)
Давай. Не викладую - місяць мене банять. Викладую - тебе:-)

Суддя буде модератор:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:11

  Faceless написав:Барака, вот щас это совсем уже вялая попытка манипуляции, незачет. Уверен, вы можете тоньше


хе-хе, быстро вы меня раскусили :)

но всё же, согласитесь, что нет никакого смысла скрывать заветную циферку если ты честен сам с собой и окружающими. В его случае, выходит, что это не так :(

по поводу того, что Первый сотрудник ОП - я, конечно, ничем доказать не могу, это просто чуйка, основанная на его недавнем сообщении (могу его процитировать, но какой смысл - человек всё равно будет всё отрицать)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:20

  baraka написав:
  Faceless написав:Барака, вот щас это совсем уже вялая попытка манипуляции, незачет. Уверен, вы можете тоньше


хе-хе, быстро вы меня раскусили :)

но всё же, согласитесь, что нет никакого смысла скрывать заветную циферку если ты честен сам с собой и окружающими. В его случае, выходит, что это не так :(

по поводу того, что Первый сотрудник ОП - я, конечно, ничем доказать не могу, это просто чуйка, основанная на его недавнем сообщении (могу его процитировать, но какой смысл - человек всё равно будет всё отрицать)


Жесть. Що не пост то наїзд.

Ви зі зРадіо не з одного інкубатору?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:21

  Первый написав:Якось зливаєшся

Логіка проста. «отсебятина анонимуса сомнительной репутации и неизвестных целей, преследуемых на ветке» якось образливо, і так у тебе у кожному повідомленні. І це якраз стосується тебе. Тим більше що мене частина форумчан знає.

Щодо другої тези.

Дивна позиція. Ти посилання на держкостат, а Я договір.
Тобі не смішно? Не зливайся.

Тим більше ти ж впевнений що не має:-)

Тобі нічого не загрожує:-)
Давай. Не викладую - місяць мене банять. Викладую - тебе:-)

Суддя буде модератор:-)


Ты можешь быть сотрудником ОП, или рылом. Что тебе в таком случае помешает выложить скрин чужих документов?

Давай договор + банковский чек на первичку (заодно уровень даражая оценим, хе-хе), и свидетельство о праве собственности + свежую жековскую/осбб-шную платежку на вторичку
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:33

  zРадио написав:
  Первый написав:Якось зливаєшся

Логіка проста. «отсебятина анонимуса сомнительной репутации и неизвестных целей, преследуемых на ветке» якось образливо, і так у тебе у кожному повідомленні. І це якраз стосується тебе. Тим більше що мене частина форумчан знає.

Щодо другої тези.

Дивна позиція. Ти посилання на держкостат, а Я договір.
Тобі не смішно? Не зливайся.

Тим більше ти ж впевнений що не має:-)

Тобі нічого не загрожує:-)
Давай. Не викладую - місяць мене банять. Викладую - тебе:-)

Суддя буде модератор:-)


Ты можешь быть сотрудником ОП, или рылом. Что тебе в таком случае помешает выложить скрин чужих документов?

Давай договор + банковский чек на первичку, и свидетельство о праве собственности + свежую жековскую/осбб-шную платежку на вторичку


Нагадує анекдот про туалетний папір в радянському союзі. І унітаз приносив, але туалетний право не продали.

Якщо Я можу бути «рилом» то ти можеш бути «гандон», який перевзувається на ходу, і починає вигадувати казна що.

Я показую договір укладений після мхз - ти пропадаєш з форуму на місяць.
Перша частина умови - це твоя умова, друга частина - моя умова.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:36

Зображення

Щоб ні у кого не було сумнівів хто петляє
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:44

  Первый написав:Якщо Я можу бути «рилом» то ти можеш бути «гандон», який перевзувається на ходу, і починає вигадувати казна що


Ты точно ненормальный какой-то. Почему ты не можешь быть рылом, если называешь себя практиком? Рылы - самые настоящие практики, среди прочих. Преимущественно унылые и зашоренные, но таки практики

  Первый написав:Я показую договір укладений після мхз - ти пропадаєш з форуму на місяць.
Перша частина умови - це твоя умова, друга частина - моя умова.


Я тебе повторяю, на каких условиях я принимаю твое предложение! По первичке ты показываешь скрин договора + скрин оригинального чека (а не его электронной копии, как тебе, например, мог скинуть покупатель в подтверждение оплаты, если ты - сотрудник ОП). По вторичке скрин правоустанавливающего документа + скрин свежих начислений по ЖКХ (на случай, если ты - риелтор, у которого могли остаться копии документов на сделку)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 00:48

  Serg-ik написав:
  Type1 написав:Нет, даже так: почему им не стыдно выкладывать фото с видом как они живут. Можно же сделать потихоньку недорогой ремонт, просто чтобы не было депресника по возвращению домой.
никогда не были реально голодным?
Ну так чтобы жрать ( а не кушать) то, на что раньше никогда бы не посмотрели?

Какой ремонт? им на пожрать едва хватает.

А нахрена они этот кал продают то?
Пробухать полтос или сколько там дадут за эту срань господню?
Купить Мустанг или RX450 на Копарте и съехать в аренду? Так его надо будет за шото заправлять и аренду платить с тех же доходов что и сейчас.
Или эти наши нечистоплотные полуголодные сограждане уже одной ногой в Уфе или Чите,там такие хоромы как царские покои будут и шоб конфет Рошен в упор не видеть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 06:36

  zРадио написав:
  Первый написав:Якщо Я можу бути «рилом» то ти можеш бути «гандон», який перевзувається на ходу, і починає вигадувати казна що


Ты точно ненормальный какой-то. Почему ты не можешь быть рылом, если называешь себя практиком? Рылы - самые настоящие практики, среди прочих. Преимущественно унылые и зашоренные, но таки практики

  Первый написав:Я показую договір укладений після мхз - ти пропадаєш з форуму на місяць.
Перша частина умови - це твоя умова, друга частина - моя умова.


Я тебе повторяю, на каких условиях я принимаю твое предложение! По первичке ты показываешь скрин договора + скрин оригинального чека (а не его электронной копии, как тебе, например, мог скинуть покупатель в подтверждение оплаты, если ты - сотрудник ОП). По вторичке скрин правоустанавливающего документа + скрин свежих начислений по ЖКХ (на случай, если ты - риелтор, у которого могли остаться копии документов на сделку)


Якщо Я рил то ти гандон. Навчися не ображати інших форумчан.

Фейслес. Готовий кинути Вам платіжку і сторінку нотаріального договору.

Баните на місяць зРадіо?
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