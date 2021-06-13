Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Обсуждение то не роли ипотеки на КРЖН, а можно ли сейчас её оформить, и сколько это стоит. Тут уже даже на ветке не один форумчанин отозвался, что взял ипотеку за последние годы. У меня несколько коллег в этом году взяли
выводы? 1. оформить можно, 2. роль ипотеки на КРЖН никакая и такой будет еще бесконечно долго.
Про бесконечно я бы не заявлял. Роль пока ещё невысока, но уже заметна, я в этом году, когда смотрел варианты и общался с рылами, то говорили, что довольно много стало ипотечников на просмотрах. Опять таки, уже писал - только среди знакомых в этом году несколько взяли в ипотеку. ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают
а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности. одно ПЭТ КТ 500уе стоит а их нужно делать каждый год для контроля эффективности выбранной схемы лечения.
Faceless написав:ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают
падение будет когда закончится аттракцион низких ставок и другие инструменты начнут генерировать адекватную доходность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:Libo 1. какой % по ипотеке? 2е. какой размет пособия на случай безработицы? Дьявол в деталях.
Сейчас рефинансировался под порядка 2+%. Если аренда покрывает выплату по ипотеке, то размер на случай безработицы не столь важен. Но резерв всегда должен быть. Надо и кое-что ремонтировать, докупать и иногда поиск арендатора занимает время и дом простаивает.
vitaliian написав:а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности
Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.
Эта горячая продажа висит как бы не с осени - лень рыться искать. Факт в том, что на Луне есть это объявление (с минимумом фото), но по максимальной цене - 205, хотя если открыть дубли есть и 54 фото и цены 185-187. Но показывают как основное - за 205.
Вы себя пытаетесь убедить, что дорожай искусственный, придуманный рылами?
а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности.
Faceless написав:ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают
падение будет когда закончится аттракцион низких ставок и другие инструменты начнут генерировать доходность.
Базовые риски никуда не исчезают ни при каком раскладе, но от ипотеки эти риски не вырастают. Аттракцион низких ставок и не наступал, чтобы ждать его окончания, в долгосроке, уверен, ставки ещё снизятся.
Libo написав: Ну удачи. А вдруг цены вырастут и цель отдалится еще дальше? Так можно на пенсию вернуться в родное село в родовую хату.
я не исключаю такой вариант там можно, к тому времени, вырыть басейн и забабахать крутой ремонт - время еще много (плюс нахомяченная пенсия)
Как по мне, то это лучший вариант. Попродавать свое нахомяченное жилье в Киеве, оставить свою любимую квартиру, чтоб было где остановиться, когда соскучишься по городской движухе и захочется позажигать, и в свое село, родовое поместье, к своим корням.
а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности.
Faceless написав:ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают
падение будет когда закончится аттракцион низких ставок и другие инструменты начнут генерировать доходность.
Вы правы - рисков много. Плюс цены значительно выросли. На моменте, бежать сломя голову в банк - брать эти риски на себя оформляя кредит, имхо, не совсем правильно ...год-два покурю бамбук.
Успіх написав:Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.
риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.