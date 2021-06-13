RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79357936793779387939 ... 7942>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Обсуждение то не роли ипотеки на КРЖН, а можно ли сейчас её оформить, и сколько это стоит. Тут уже даже на ветке не один форумчанин отозвался, что взял ипотеку за последние годы. У меня несколько коллег в этом году взяли
выводы? 1. оформить можно, 2. роль ипотеки на КРЖН никакая и такой будет еще бесконечно долго.


Про бесконечно я бы не заявлял. Роль пока ещё невысока, но уже заметна, я в этом году, когда смотрел варианты и общался с рылами, то говорили, что довольно много стало ипотечников на просмотрах. Опять таки, уже писал - только среди знакомых в этом году несколько взяли в ипотеку.
ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29519
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 7171 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:08

  Faceless написав:Про бесконечно я бы не заявлял.

а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности. одно ПЭТ КТ 500уе стоит а их нужно делать каждый год для контроля эффективности выбранной схемы лечения.
  Faceless написав:ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают

падение будет когда закончится аттракцион низких ставок и другие инструменты начнут генерировать адекватную доходность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 лип, 2021 12:15, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:10

  vitaliian написав:Libo 1. какой % по ипотеке? 2е. какой размет пособия на случай безработицы?
Дьявол в деталях.


Сейчас рефинансировался под порядка 2+%. Если аренда покрывает выплату по ипотеке, то размер на случай безработицы не столь важен. Но резерв всегда должен быть. Надо и кое-что ремонтировать, докупать и иногда поиск арендатора занимает время и дом простаивает.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9989
З нами з: 14.11.11
Подякував: 390 раз.
Подякували: 4244 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А я з дружиною, вже старшого легенько направляю на шлях айті

До 2014 года ай-ти тихонько помалкивали со своими долларовыми зарплатами. Сейчас у них ситуация лучше только из -за сохранившихся валютных доходов и падении цен на недвижимость в доларах
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12354
З нами з: 10.06.11
Подякував: 224 раз.
Подякували: 1382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности

Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 18.03.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:14

  striped написав:Хроники дорожая и как Лун показывает цены - https://sto-grad.com.ua/ru/prodazha/pro ... CRM/?_ei=1

Эта горячая продажа висит как бы не с осени - лень рыться искать. Факт в том, что на Луне есть это объявление (с минимумом фото), но по максимальной цене - 205, хотя если открыть дубли есть и 54 фото и цены 185-187. Но показывают как основное - за 205.

Вы себя пытаетесь убедить, что дорожай искусственный, придуманный рылами?
airmax78
 
Повідомлень: 39129
З нами з: 25.10.12
Подякував: 930 раз.
Подякували: 4764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Про бесконечно я бы не заявлял.

а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности.
  Faceless написав:ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают

падение будет когда закончится аттракцион низких ставок и другие инструменты начнут генерировать доходность.


Базовые риски никуда не исчезают ни при каком раскладе, но от ипотеки эти риски не вырастают.
Аттракцион низких ставок и не наступал, чтобы ждать его окончания, в долгосроке, уверен, ставки ещё снизятся.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29519
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 7171 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:16

  sergikkc007 написав:
  Libo написав:
Ну удачи. А вдруг цены вырастут и цель отдалится еще дальше?
Так можно на пенсию вернуться в родное село в родовую хату. :?


я не исключаю такой вариант :lol: там можно, к тому времени, вырыть басейн и забабахать крутой ремонт - время еще много (плюс нахомяченная пенсия) :)

Как по мне, то это лучший вариант. Попродавать свое нахомяченное жилье в Киеве, оставить свою любимую квартиру, чтоб было где остановиться, когда соскучишься по городской движухе и захочется позажигать, и в свое село, родовое поместье, к своим корням. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9989
З нами з: 14.11.11
Подякував: 390 раз.
Подякували: 4244 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:18

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Про бесконечно я бы не заявлял.

а куда делись базовые риски попасть на дорогое лечение или надолго потерять работу? Они только выросли, потому что (например) на бумаге лечение онкологии в стране бесплатное, а по факту от 5куе до бесконечности.
  Faceless написав:ХЗ, может это в частности и поддерживает цены от падения, которое многие ожидают

падение будет когда закончится аттракцион низких ставок и другие инструменты начнут генерировать доходность.


Вы правы - рисков много. Плюс цены значительно выросли. На моменте, бежать сломя голову в банк - брать эти риски на себя оформляя кредит, имхо, не совсем правильно :? ...год-два покурю бамбук.
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 21.04.20
Подякував: 173 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:18

  Успіх написав:Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.

риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79357936793779387939 ... 7942>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2098, 2099, 2100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20991 3678109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 14:04
dir
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24595
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 236860
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (442)
15.07.2021 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.