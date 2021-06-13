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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79367937793879397940 ... 7942>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:23

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.

риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.


Ипотечную квартиру всегда можно продать. Точно также, каки свою собственную. Единственно, на сделке должен присутствовать банк, который тут же отметёт свою долю и только тогда состоится сделка. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:24

  flyman написав:
  Ромасик написав:в большинстве банков к ипотеке бонусом идет страховка от несчастных случаев (в т.ч. инвалидность). А на счет сама платит ипотеку, вы тоже лукавите. При разводе там тоже есть моменты.

яким ще таким бонусом?
ідеш і страхуєшся, частот там, де скаже банк, по ціні вище ринку.
хто заважає піти і застрахуватися без іпотеки?

страховка недвиги обьязательна при ипотеке по законодательству
страховка от несчастных случаев вроде как добровольная (в правексе не применяется, в кредо есть исключения)
Обычно две страховки в сумме выходят около 1% во всех банках, но с разными пропорциями.
Перечень страховых компаний довольно обширный, к примеру ощада внизу:
- страхування нерухомого майна - основного забезпечення, здійснюється після завершення будівництва та державної реєстрації права власності Позичальника на нього та діє до завершення строку користування кредитом: ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПАТ СК "Універсальна", ПрАТ "СГ "ТАС", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія", ПрАТ СК "Українська страхова група", ПрАТ СК "Арсенал Страхування", ПрАТ УСК "Княжа", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ТДВ "СК "Гардіан".

- страхування нещасного випадку здійснюється протягом всього строку користування кредитом: ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПАТ СК "Універсальна", ПрАТ "СГ "ТАС", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія", ПрАТ СК "Українська страхова група", ПрАТ СК "Арсенал Страхування", ПрАТ УСК "Княжа", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ТДВ "СК "Гардіан".
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:27

  Richi написав:
  Ромасик написав:Аналогично с Виталианом, наличка редко в карманах, иногда даже тупо пустые карманы.
Наличка регулярно нужна на стрижку, ну приходится снимать.
К стати, Киевпасс с сегодняшнего дня прекращает продажу билетиков. Так что любители бналички еще могут попробовать покупать QR-коды в айбоксах или кисоках.

Вам не кажется странным, что человек который за 3 года ``на сдачу`` может купить квартиру и которому лень вести депозитный что-то там ..., при этом в курсе изменений Киевпасс? Например, я даже уже не помню, как выглядит автобус изнутри, не знаю что такое Киевпасс и депозит под 0,1% годовых меня мало интересует. Вы с какой планеты, ``Мир фантазий и понтов``?

Когда кажется, креститься надо :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:30

  Libo написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.

риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.


Ипотечную квартиру всегда можно продать. Точно также, каки свою собственную. Единственно, на сделке должен присутствовать банк, который тут же отметёт свою долю и только тогда состоится сделка. 8)

знаю людей которые свои (не ипотечные) квартиры продают годами. Прикол в том что деньги понадобиться здесь и сейчас а не когда нибудь потом. А так да можно продать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:32

  airmax78 написав:
  striped написав:Хроники дорожая и как Лун показывает цены - https://sto-grad.com.ua/ru/prodazha/pro ... CRM/?_ei=1
Эта горячая продажа висит как бы не с осени ...если открыть дубли есть и 54 фото и цены 185-187. Но показывают как основное - за 205.

Вы себя пытаетесь убедить, что дорожай искусственный, придуманный рылами?

Дорожай настоящий.
Эта квартира за последние 2 года стала намного лучше, тысяч на 50 долларов. А у потенциальных покупателей этих самых обесценившихся долларов, стало на 50 тыс. больше. Это лучше, чем то, что построено 10-20 лет назад. Это-классика, вечные ценности и идеальный локейшн с коренными высокообразованными и культурными киевлянами-соседями. Продавец и покупатель найдут друг друга и обе стороны будут счастливы.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:40

  Richi написав:
  Ромасик написав:Аналогично с Виталианом, наличка редко в карманах, иногда даже тупо пустые карманы.
Наличка регулярно нужна на стрижку, ну приходится снимать.
К стати, Киевпасс с сегодняшнего дня прекращает продажу билетиков. Так что любители бналички еще могут попробовать покупать QR-коды в айбоксах или кисоках.

Вам не кажется странным, что человек который за 3 года ``на сдачу`` может купить квартиру и которому лень вести депозитный что-то там ..., при этом в курсе изменений Киевпасс? Например, я даже уже не помню, как выглядит автобус изнутри, не знаю что такое Киевпасс и депозит под 0,1% годовых меня мало интересует. Вы с какой планеты, ``Мир фантазий и понтов``?

Ромасик - очень органичный и точный портрет ипотечника. Мне уже не один раз говорили "сколько я зарабатываю и трачу не считаю, но на ипотеку 100% хватит". Я всегда спрашиваю знает ли оппонент сколько стоит лечение (например) онкологии, и когда он это узнаёт желание влазить в ипотеку пропадает. Считать нужно не только доходы и расходы, но так же и возможные риски. В других странах где работает страховая медицина и другие соц.гарантии эти риски ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 лип, 2021 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:42

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:риски у украинского ипотечника запредельные, потому

... тому і план був приблизно такий:
- 800Кгрн - тіло іпотеки
- 200Кгрн - перший внесок
- ще 200Кгрн своїх - перевести в доляри/подушку безпеки(тримати під грушею)

І, коли через умовних 2-3р. курс "пАпііісять" - витягується доларова подушка безпеки і гаситься іпотека повністю! :)
А далі - і квартира ПОВНІСЮ ВАША, і орендарі щомісяця вам дають грошики на формування нової подушки безпеки :)

А ви?
А ви - кайфуєте!))))))

п.с.
Тут зараз будуть казати, чому зразу не дати на перший внесок 400К - платіж же буде менший по іпотеці?
- і от тут можна зробити фатальну помилку - залишитись сам-на-сам з іпотекою БЕЗ подушки безпеки!

п.с.2
Фейслес, а Ви собі залишили подушку безпеки ;) чи одна з двох нирок - це теж специфічна "подушка безпеки"? :mrgreen: (жартую)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:43

  Успіх написав:А я з дружиною, вже старшого легенько направляю на шлях айті :mrgreen:
Як дружина мені пояснила, зараз айті - чуть не в кожній професії так, чи інакше зав'язане))
Та й думаю, що мої сини будуть мати кращий старт, ніж мав я!

ну и правильно, для обслуживания любого робота нужен ит-шник.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:44

ООН, выйди вон (с)

Даже у меня более оптимистичные взгляды по проблему. Что уже говорить о здешних эксперт(д)ах по теневым доходам, отрицающих массовый рынок сэконд-хенд одежды. Но... личные наблюдения - это личные наблюдения, поэтому с профессиональным исследованием оснований спорить нет.

В Украине, согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), недоедают почти 10 миллионов человек. Это худший показатель среди всех стран Европы. Данные в июле обнародовал ЮНИСЕФ.
Так, всего в Украине 9,8 человек испытывают нехватку еды. Острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек — на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда. Эти люди по меньшей мере вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,7 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускают приемы пищи, но вынуждены сокращать потребление еды, это на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах.
Однако в целом в Украине худший абсолютный показатель среди всех стран Европы по общему числу людей, испытывающих нехватку еды в Украине. Следом идет Россия (9,2 млн человек). Данных по Беларуси ЮНИСЕФ не предоставляет.
Впрочем, в процентном соотношении к общему населению хуже всего среди европейских государств ситуация в Албании. Там недоедают 46,5% населения. Следом расположилась Молдова — 31,7% жителей (1,3 млн человек). В Украине эта проблема затрагивает 22,4% человек, в России — около 6,5%

https://ukrrudprom.ua/news/V_Ukraine_ne ... lovek.html
https://data.unicef.org/wp-content/uplo ... INAL_1.pdf
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 15 лип, 2021 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Libo написав:
  vitaliian написав:риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.


Ипотечную квартиру всегда можно продать. Точно также, каки свою собственную. Единственно, на сделке должен присутствовать банк, который тут же отметёт свою долю и только тогда состоится сделка. 8)

знаю людей которые свои (не ипотечные) квартиры продают годами. Прикол в том что деньги понадобиться здесь и сейчас а не когда нибудь потом. А так да можно продать.


Я вообще много какие случаи знаю. Можно минимизировать риски и как бухать за клуней в каком-то селе, чем быстрее сдохнешь от цироза, тем меньше вероятность попасть на другие проблемы со здоровьем, на долги вообще забить.
Никто не даст в этом мире никаких гарантий. И риски у украинского ипотечника такие же, как у украинского арендатора, в общем то. И деньги могут понадобится вне зависимости от наличия или отсутствия кредитов, потеря работы тоже никак от них не зависит, необходимость где-то жить тоже никуда не девается.
И да, в крайнем случае можно и квартиру в ипотеке продать, или сдать её (ещё один аргумент, что стоит с умом подходить к вопросу, касательно размера платежа относительно цены аренды такого же).
Faceless
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