Додано: Чет 15 лип, 2021 12:44

ООН, выйди вон (с)Даже у меня более оптимистичные взгляды по проблему. Что уже говорить о здешних эксперт(д)ах по теневым доходам, отрицающих массовый рынок сэконд-хенд одежды. Но... личные наблюдения - это личные наблюдения, поэтому с профессиональным исследованием оснований спорить нет.В Украине, согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), недоедают почти 10 миллионов человек. Это худший показатель среди всех стран Европы. Данные в июле обнародовал ЮНИСЕФ.Так, всего в Украине 9,8 человек испытывают нехватку еды. Острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек — на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда. Эти люди по меньшей мере вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,7 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускают приемы пищи, но вынуждены сокращать потребление еды, это на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах.Однако в целом в Украине худший абсолютный показатель среди всех стран Европы по общему числу людей, испытывающих нехватку еды в Украине. Следом идет Россия (9,2 млн человек). Данных по Беларуси ЮНИСЕФ не предоставляет.Впрочем, в процентном соотношении к общему населению хуже всего среди европейских государств ситуация в Албании. Там недоедают 46,5% населения. Следом расположилась Молдова — 31,7% жителей (1,3 млн человек). В Украине эта проблема затрагивает 22,4% человек, в России — около 6,5%