Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.
риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.
Ипотечную квартиру всегда можно продать. Точно также, каки свою собственную. Единственно, на сделке должен присутствовать банк, который тут же отметёт свою долю и только тогда состоится сделка.
Ромасик написав:в большинстве банков к ипотеке бонусом идет страховка от несчастных случаев (в т.ч. инвалидность). А на счет сама платит ипотеку, вы тоже лукавите. При разводе там тоже есть моменты.
яким ще таким бонусом? ідеш і страхуєшся, частот там, де скаже банк, по ціні вище ринку. хто заважає піти і застрахуватися без іпотеки?
страховка недвиги обьязательна при ипотеке по законодательству страховка от несчастных случаев вроде как добровольная (в правексе не применяется, в кредо есть исключения) Обычно две страховки в сумме выходят около 1% во всех банках, но с разными пропорциями. Перечень страховых компаний довольно обширный, к примеру ощада внизу: - страхування нерухомого майна - основного забезпечення, здійснюється після завершення будівництва та державної реєстрації права власності Позичальника на нього та діє до завершення строку користування кредитом: ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПАТ СК "Універсальна", ПрАТ "СГ "ТАС", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія", ПрАТ СК "Українська страхова група", ПрАТ СК "Арсенал Страхування", ПрАТ УСК "Княжа", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ТДВ "СК "Гардіан".
- страхування нещасного випадку здійснюється протягом всього строку користування кредитом: ПрАТ "СК ПЗУ Україна", ПАТ СК "Універсальна", ПрАТ "СГ "ТАС", ПАТ "СК "Країна", ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія", ПрАТ СК "Українська страхова група", ПрАТ СК "Арсенал Страхування", ПрАТ УСК "Княжа", АТ "СК "Просто-страхування", ПАТ "СК "БРОКБІЗНЕС", ТДВ "СК "Гардіан".
Ромасик написав:Аналогично с Виталианом, наличка редко в карманах, иногда даже тупо пустые карманы. Наличка регулярно нужна на стрижку, ну приходится снимать. К стати, Киевпасс с сегодняшнего дня прекращает продажу билетиков. Так что любители бналички еще могут попробовать покупать QR-коды в айбоксах или кисоках.
Вам не кажется странным, что человек который за 3 года ``на сдачу`` может купить квартиру и которому лень вести депозитный что-то там ..., при этом в курсе изменений Киевпасс? Например, я даже уже не помню, как выглядит автобус изнутри, не знаю что такое Киевпасс и депозит под 0,1% годовых меня мало интересует. Вы с какой планеты, ``Мир фантазий и понтов``?
Успіх написав:Доречі, це один з головних факторів/чинників, який мене сильно стримує взяти іпотеку.
риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.
Ипотечную квартиру всегда можно продать. Точно также, каки свою собственную. Единственно, на сделке должен присутствовать банк, который тут же отметёт свою долю и только тогда состоится сделка.
знаю людей которые свои (не ипотечные) квартиры продают годами. Прикол в том что деньги понадобиться здесь и сейчас а не когда нибудь потом. А так да можно продать.
Вы себя пытаетесь убедить, что дорожай искусственный, придуманный рылами?
Дорожай настоящий. Эта квартира за последние 2 года стала намного лучше, тысяч на 50 долларов. А у потенциальных покупателей этих самых обесценившихся долларов, стало на 50 тыс. больше. Это лучше, чем то, что построено 10-20 лет назад. Это-классика, вечные ценности и идеальный локейшн с коренными высокообразованными и культурными киевлянами-соседями. Продавец и покупатель найдут друг друга и обе стороны будут счастливы.
Ромасик написав:Аналогично с Виталианом, наличка редко в карманах, иногда даже тупо пустые карманы. Наличка регулярно нужна на стрижку, ну приходится снимать. К стати, Киевпасс с сегодняшнего дня прекращает продажу билетиков. Так что любители бналички еще могут попробовать покупать QR-коды в айбоксах или кисоках.
Вам не кажется странным, что человек который за 3 года ``на сдачу`` может купить квартиру и которому лень вести депозитный что-то там ..., при этом в курсе изменений Киевпасс? Например, я даже уже не помню, как выглядит автобус изнутри, не знаю что такое Киевпасс и депозит под 0,1% годовых меня мало интересует. Вы с какой планеты, ``Мир фантазий и понтов``?
Ромасик - очень органичный и точный портрет ипотечника. Мне уже не один раз говорили "сколько я зарабатываю и трачу не считаю, но на ипотеку 100% хватит". Я всегда спрашиваю знает ли оппонент сколько стоит лечение (например) онкологии, и когда он это узнаёт желание влазить в ипотеку пропадает. Считать нужно не только доходы и расходы, но так же и возможные риски. В других странах где работает страховая медицина и другие соц.гарантии эти риски ниже.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 лип, 2021 12:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:риски у украинского ипотечника запредельные, потому
... тому і план був приблизно такий: - 800Кгрн - тіло іпотеки - 200Кгрн - перший внесок - ще 200Кгрн своїх - перевести в доляри/подушку безпеки(тримати під грушею)
І, коли через умовних 2-3р. курс "пАпііісять" - витягується доларова подушка безпеки і гаситься іпотека повністю! А далі - і квартира ПОВНІСЮ ВАША, і орендарі щомісяця вам дають грошики на формування нової подушки безпеки
А ви? А ви - кайфуєте!))))))
п.с. Тут зараз будуть казати, чому зразу не дати на перший внесок 400К - платіж же буде менший по іпотеці? - і от тут можна зробити фатальну помилку - залишитись сам-на-сам з іпотекою БЕЗ подушки безпеки!
п.с.2 Фейслес, а Ви собі залишили подушку безпеки чи одна з двох нирок - це теж специфічна "подушка безпеки"? (жартую)
Успіх написав:А я з дружиною, вже старшого легенько направляю на шлях айті Як дружина мені пояснила, зараз айті - чуть не в кожній професії так, чи інакше зав'язане)) Та й думаю, що мої сини будуть мати кращий старт, ніж мав я!
ну и правильно, для обслуживания любого робота нужен ит-шник.
Даже у меня более оптимистичные взгляды по проблему. Что уже говорить о здешних эксперт(д)ах по теневым доходам, отрицающих массовый рынок сэконд-хенд одежды. Но... личные наблюдения - это личные наблюдения, поэтому с профессиональным исследованием оснований спорить нет.
В Украине, согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), недоедают почти 10 миллионов человек. Это худший показатель среди всех стран Европы. Данные в июле обнародовал ЮНИСЕФ. Так, всего в Украине 9,8 человек испытывают нехватку еды. Острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек — на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда. Эти люди по меньшей мере вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. Еще 8,7 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускают приемы пищи, но вынуждены сокращать потребление еды, это на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах. Однако в целом в Украине худший абсолютный показатель среди всех стран Европы по общему числу людей, испытывающих нехватку еды в Украине. Следом идет Россия (9,2 млн человек). Данных по Беларуси ЮНИСЕФ не предоставляет. Впрочем, в процентном соотношении к общему населению хуже всего среди европейских государств ситуация в Албании. Там недоедают 46,5% населения. Следом расположилась Молдова — 31,7% жителей (1,3 млн человек). В Украине эта проблема затрагивает 22,4% человек, в России — около 6,5%
vitaliian написав:риски у украинского ипотечника запредельные, потому что социальных гарантий ноль, в случае каких то проблем все начинают делать морду чайником и приходится обращаться в дорогие частные клиники или вообще лечиться заграницей, не только в Израиль даже в Белоруссию многие ездят на лечение.
Ипотечную квартиру всегда можно продать. Точно также, каки свою собственную. Единственно, на сделке должен присутствовать банк, который тут же отметёт свою долю и только тогда состоится сделка.
знаю людей которые свои (не ипотечные) квартиры продают годами. Прикол в том что деньги понадобиться здесь и сейчас а не когда нибудь потом. А так да можно продать.
Я вообще много какие случаи знаю. Можно минимизировать риски и как бухать за клуней в каком-то селе, чем быстрее сдохнешь от цироза, тем меньше вероятность попасть на другие проблемы со здоровьем, на долги вообще забить. Никто не даст в этом мире никаких гарантий. И риски у украинского ипотечника такие же, как у украинского арендатора, в общем то. И деньги могут понадобится вне зависимости от наличия или отсутствия кредитов, потеря работы тоже никак от них не зависит, необходимость где-то жить тоже никуда не девается. И да, в крайнем случае можно и квартиру в ипотеке продать, или сдать её (ещё один аргумент, что стоит с умом подходить к вопросу, касательно размера платежа относительно цены аренды такого же).