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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 793779387939794079417942>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:45

vitaliian, у вас онкология? Или чего она вам так муляет?
купите страховку в Украине и спите спокойно

И ответ на личку, поскольку вы меня забанили, а пишете:
Жанну Фриске не спасли никакие деньги, как и многих других. По этому я ни вижу, как ипотека не спасет вас или кого еще от онкологии. В крайнем случае ипотечную квартиру можно продать. Это лучшее вложение, чем жить в свое удовольствие в арендной квартире или квартире родителей и деньги прогуливать. А потом говорить: ой, помогите
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 15 лип, 2021 13:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:46

  Успіх написав:А далі - і квартира ПОВНІСЮ ВАША, і орендарі щомісяця вам дають грошики на формування нової подушки безпеки :)

хоть бы той арендной платы на текущие обязательства по ипотеке хватило. А вы про новую подушку пишете.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:51

  Faceless написав:Никто не даст в этом мире никаких гарантий. И риски у украинского ипотечника такие же, как у украинского арендатора,

риски когда человек должен крупную сумму денег и когда никому не должен - сильно разные. В случае смерти ипотечника его долги переходят наследникам (дай Бог если им будет чем платить). Варианты продать хороши только на растущем рынке.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 лип, 2021 12:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:51

ВР приняла Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
-реальный ВВП: рост на 3,8%, 4,7% и 5%;
-инфляция: 6,2%, 5,3% и 5%;
-обменный курс гривни к доллару в среднем за год: 28,6 грн, 28,8 грн и 29,2 грн;
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Чет 15 лип, 2021 12:58, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:55

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Никто не даст в этом мире никаких гарантий. И риски у украинского ипотечника такие же, как у украинского арендатора,

риски когда человек должен крупную сумму денег и когда никому не должен - сильно разные. В случае смерти ипотечника его долги переходят наследникам (дай Бог если им будет чем платить).

А тут помиляєтесь.
Далі(якщо іпотечних помер) квартира переходить на дружину/дітей, але всі платіжки по іпотеці далі покриває повністю страхова компанія.
Тому і обов'язково страхують при іпотеці.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:vitaliian, у вас онкология? Или чего она вам так муляет?
купите страховку в Украине и спите спокойно
От онкологии страховок нет. Спокойность так просто не купишь.
Другое дело, чего так зациклились на ипотечниках - они не начинают чаще болеть.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Хроники дорожая и как Лун показывает цены - https://sto-grad.com.ua/ru/prodazha/pro ... CRM/?_ei=1
Эта горячая продажа висит как бы не с осени ...если открыть дубли есть и 54 фото и цены 185-187. Но показывают как основное - за 205.

Вы себя пытаетесь убедить, что дорожай искусственный, придуманный рылами?

Дорожай настоящий.
Эта квартира за последние 2 года стала намного лучше, тысяч на 50 долларов. А у потенциальных покупателей этих самых обесценившихся долларов, стало на 50 тыс. больше. Это лучше, чем то, что построено 10-20 лет назад. Это-классика, вечные ценности и идеальный локейшн с коренными высокообразованными и культурными киевлянами-соседями. Продавец и покупатель найдут друг друга и обе стороны будут счастливы.

Может кому интересно, мне сегодня Трибека написал. Передает всем большой привет с орбиты. Очень скучает по форуму, но, говорит пошел на какие-то очередные курсы личностного роста и там сказали, что соцсети и разного рода форумы - это похитители жизненной энергии и времени. Поэтому больше не вернется.
В общем, говорит, теория Рокеты полностью реализовалась. Хуже того, говорит, рокета вышла из под контроля и направилась в дальний космос.
Стояк Круш теперь нежно называет просто "мой стояк". Забавно конечно.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:00

  Успіх написав:Далі(якщо іпотечних помер) квартира переходить на дружину/дітей, але всі платіжки по іпотеці далі покриває повністю страхова компанія.
Тому і обов'язково страхують при іпотеці.

Если решено принять наследство и гасить кредит, нужно письменно уведомить банк о смерти заемщика. По копии свидетельства о смерти банк прекратит начисление процентов по кредиту и зафиксирует сумму долга на полгода, до получения наследства.

При наличии нескольких наследников долг распределится между ними пропорционально полученному наследству. Условия его погашения определят подписанные с банком соглашения. https://legard.com.ua/ru/sovet-yurista/ ... le-smerti/


Кто должен выплачивать кредит за умершего родственника?
Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди - муж или жена, пережившие наследодателя, дети, а также его родители. Также обязательства распространяются на тех, кто был указан в завещании, если таковое имеется. Рассмотрим несколько возможных вариантов:

Если человек при жизни состоял в браке - жена выплачивает кредит умершего супруга или наоборот. Если супруги находились в разводе - обязательства не переходят на бывшего мужа или жену.
Случается и такое, что супруги годами не живут вместе, но официальное расторжение брака не состоялось. Здесь остро встает вопрос - обязана ли жена выплачивать кредит умершего мужа. Поясняем, здесь ситуация обстоит также как и если бы супруги проживали совместно - долговые обязанности переходят на жену.

Однако, можно попробовать доказать свои права в судебном порядке. В таком случае лучше обращаться к юристам, которые помогут выяснить и предоставят консультацию по вопросу, кто погашает кредит умершего мужа, если супруги не проживали вместе.

Если человек не был женат и у него нет детей - ссуду приходится возвращать его родителям. Организации-кредиторы идут на списание кредита умершего сына, но это возможно лишь с том случае, если займ был застрахован. Может случиться, что приемники получат сумму большую, чем необходимо для закрытия ссуды. Это зависит от суммы страховой выплаты, прописанной в договоре.
Отдельно рассмотрим вариант, если в наследство поступает квартира с долгами. Коммунальные долги умершего достаются наследнику вместе с недвижимостью. Стоит ли принимать такое наследство, зависит от суммы долга и состояния жилья. Но если все уже оформлено - чтобы избежать взыскания денег судом, следует в порядке предусмотренном законодательством, оплатить задолженность по коммунальным платежам. https://mycredit.ua/ru/blog/obyazan-li- ... umershego/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:02

  Faceless написав:
Ромасик написав:vitaliian, у вас онкология? Или чего она вам так муляет?
купите страховку в Украине и спите спокойно
От онкологии страховок нет. Спокойность так просто не купишь.
Другое дело, чего так зациклились на ипотечниках - они не начинают чаще болеть.

да пусть живут 300 лет я только за. Никому ничего дурного не желаю. Просто пытался понять в какую строку вашего пидрахуя вы занесли (не дай Бог) дорогое лечение ? Из всего понятно что ни в какую.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 лип, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:Никто не даст в этом мире никаких гарантий. И риски у украинского ипотечника такие же, как у украинского арендатора,

риски когда человек должен крупную сумму денег и когда никому не должен - сильно разные. В случае смерти ипотечника его долги переходят наследникам (дай Бог если им будет чем платить). Варианты продать хороши только на растущем рынке.


Риски одинаковые, разное ваше восприятие.
В случае смерти ипотечника долг полностью гаситься страховкой, которая обязательна. Варианты продать допустимы, если бралось с умом, а не под самые помидоры с 10% взносом.
Faceless
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