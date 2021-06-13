Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian, у вас онкология? Или чего она вам так муляет? купите страховку в Украине и спите спокойно
И ответ на личку, поскольку вы меня забанили, а пишете: Жанну Фриске не спасли никакие деньги, как и многих других. По этому я ни вижу, как ипотека не спасет вас или кого еще от онкологии. В крайнем случае ипотечную квартиру можно продать. Это лучшее вложение, чем жить в свое удовольствие в арендной квартире или квартире родителей и деньги прогуливать. А потом говорить: ой, помогите
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 15 лип, 2021 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Никто не даст в этом мире никаких гарантий. И риски у украинского ипотечника такие же, как у украинского арендатора,
риски когда человек должен крупную сумму денег и когда никому не должен - сильно разные. В случае смерти ипотечника его долги переходят наследникам (дай Бог если им будет чем платить). Варианты продать хороши только на растущем рынке.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 лип, 2021 12:53, всього редагувалось 2 разів.
Вы себя пытаетесь убедить, что дорожай искусственный, придуманный рылами?
Дорожай настоящий. Эта квартира за последние 2 года стала намного лучше, тысяч на 50 долларов. А у потенциальных покупателей этих самых обесценившихся долларов, стало на 50 тыс. больше. Это лучше, чем то, что построено 10-20 лет назад. Это-классика, вечные ценности и идеальный локейшн с коренными высокообразованными и культурными киевлянами-соседями. Продавец и покупатель найдут друг друга и обе стороны будут счастливы.
Может кому интересно, мне сегодня Трибека написал. Передает всем большой привет с орбиты. Очень скучает по форуму, но, говорит пошел на какие-то очередные курсы личностного роста и там сказали, что соцсети и разного рода форумы - это похитители жизненной энергии и времени. Поэтому больше не вернется. В общем, говорит, теория Рокеты полностью реализовалась. Хуже того, говорит, рокета вышла из под контроля и направилась в дальний космос. Стояк Круш теперь нежно называет просто "мой стояк". Забавно конечно.
Успіх написав:Далі(якщо іпотечних помер) квартира переходить на дружину/дітей, але всі платіжки по іпотеці далі покриває повністю страхова компанія. Тому і обов'язково страхують при іпотеці.
Если решено принять наследство и гасить кредит, нужно письменно уведомить банк о смерти заемщика. По копии свидетельства о смерти банк прекратит начисление процентов по кредиту и зафиксирует сумму долга на полгода, до получения наследства.
Кто должен выплачивать кредит за умершего родственника? Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди - муж или жена, пережившие наследодателя, дети, а также его родители. Также обязательства распространяются на тех, кто был указан в завещании, если таковое имеется. Рассмотрим несколько возможных вариантов:
Если человек при жизни состоял в браке - жена выплачивает кредит умершего супруга или наоборот. Если супруги находились в разводе - обязательства не переходят на бывшего мужа или жену. Случается и такое, что супруги годами не живут вместе, но официальное расторжение брака не состоялось. Здесь остро встает вопрос - обязана ли жена выплачивать кредит умершего мужа. Поясняем, здесь ситуация обстоит также как и если бы супруги проживали совместно - долговые обязанности переходят на жену.
Однако, можно попробовать доказать свои права в судебном порядке. В таком случае лучше обращаться к юристам, которые помогут выяснить и предоставят консультацию по вопросу, кто погашает кредит умершего мужа, если супруги не проживали вместе.
Если человек не был женат и у него нет детей - ссуду приходится возвращать его родителям. Организации-кредиторы идут на списание кредита умершего сына, но это возможно лишь с том случае, если займ был застрахован. Может случиться, что приемники получат сумму большую, чем необходимо для закрытия ссуды. Это зависит от суммы страховой выплаты, прописанной в договоре. Отдельно рассмотрим вариант, если в наследство поступает квартира с долгами. Коммунальные долги умершего достаются наследнику вместе с недвижимостью. Стоит ли принимать такое наследство, зависит от суммы долга и состояния жилья. Но если все уже оформлено - чтобы избежать взыскания денег судом, следует в порядке предусмотренном законодательством, оплатить задолженность по коммунальным платежам. https://mycredit.ua/ru/blog/obyazan-li- ... umershego/
Faceless написав:Никто не даст в этом мире никаких гарантий. И риски у украинского ипотечника такие же, как у украинского арендатора,
риски когда человек должен крупную сумму денег и когда никому не должен - сильно разные. В случае смерти ипотечника его долги переходят наследникам (дай Бог если им будет чем платить). Варианты продать хороши только на растущем рынке.
Риски одинаковые, разное ваше восприятие. В случае смерти ипотечника долг полностью гаситься страховкой, которая обязательна. Варианты продать допустимы, если бралось с умом, а не под самые помидоры с 10% взносом.