Кто должен выплачивать кредит за умершего родственника?Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди - муж или жена, пережившие наследодателя, дети, а также его родители. Также обязательства распространяются на тех, кто был указан в завещании, если таковое имеется. Рассмотрим несколько возможных вариантов:Если человек при жизни состоял в браке - жена выплачивает кредит умершего супруга или наоборот. Если супруги находились в разводе - обязательства не переходят на бывшего мужа или жену.Случается и такое, что супруги годами не живут вместе, но официальное расторжение брака не состоялось. Здесь остро встает вопрос - обязана ли жена выплачивать кредит умершего мужа. Поясняем, здесь ситуация обстоит также как и если бы супруги проживали совместно - долговые обязанности переходят на жену.Однако, можно попробовать доказать свои права в судебном порядке. В таком случае лучше обращаться к юристам, которые помогут выяснить и предоставят консультацию по вопросу, кто погашает кредит умершего мужа, если супруги не проживали вместе.Если человек не был женат и у него нет детей - ссуду приходится возвращать его родителям. Организации-кредиторы идут на списание кредита умершего сына, но это возможно лишь с том случае, если займ был застрахован. Может случиться, что приемники получат сумму большую, чем необходимо для закрытия ссуды. Это зависит от суммы страховой выплаты, прописанной в договоре.Отдельно рассмотрим вариант, если в наследство поступает квартира с долгами. Коммунальные долги умершего достаются наследнику вместе с недвижимостью. Стоит ли принимать такое наследство, зависит от суммы долга и состояния жилья. Но если все уже оформлено - чтобы избежать взыскания денег судом, следует в порядке предусмотренном законодательством, оплатить задолженность по коммунальным платежам.