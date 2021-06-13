Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:vitaliian, у вас онкология? Или чего она вам так муляет? купите страховку в Украине и спите спокойно
От онкологии страховок нет. Спокойность так просто не купишь. Другое дело, чего так зациклились на ипотечниках - они не начинают чаще болеть.
да пусть живут 300 лет я только за. Никому ничего дурного не желаю. Просто пытался понять в какую строку вашего пидрахуя вы занесли (не дай Бог) дорогое лечение ? Из всего понятно что ни в какую.
у меня корпоративная ДМС на 250Кгрн (без онкологии). Онкологию пока не рассматривал. Ведь я еще такой молодой. А постарею, поумнею, может задумаюсь. Хотя мало в лечение онкологии верю. А сдохну как собака, то что ж. ПС. в личке вы меня забанили, по этому ответ дописал выше.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 15 лип, 2021 13:15, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: [i]В Украине, согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), недоедают почти 10 миллионов человек. Это худший показатель среди всех стран Европы. Данные в июле обнародовал ЮНИСЕФ.
из-за дорогой еды люди становятся жадными и нервными
голодные перекупы продают бу авто по цене х5 в Европе голодные хостельеры в Одесской области предлагают отдых по цене х3 от Турции голодные продавцы в супермаркетах продают пищевые отходы по цене продуктов х2 в Европе голодные продавцы советских квартир считаю, что они стоят не менее 60 тыс долларов
Успіх написав:Далі(якщо іпотечних помер) квартира переходить на дружину/дітей, але всі платіжки по іпотеці далі покриває повністю страхова компанія. Тому і обов'язково страхують при іпотеці.
Если решено принять наследство и гасить кредит, нужно письменно уведомить банк о смерти заемщика. По копии свидетельства о смерти банк прекратит начисление процентов по кредиту и зафиксирует сумму долга на полгода, до получения наследства.
Кто должен выплачивать кредит за умершего родственника? Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди - муж или жена, пережившие наследодателя, дети, а также его родители. Также обязательства распространяются на тех, кто был указан в завещании, если таковое имеется. Рассмотрим несколько возможных вариантов:
Если человек при жизни состоял в браке - жена выплачивает кредит умершего супруга или наоборот. Если супруги находились в разводе - обязательства не переходят на бывшего мужа или жену. Случается и такое, что супруги годами не живут вместе, но официальное расторжение брака не состоялось. Здесь остро встает вопрос - обязана ли жена выплачивать кредит умершего мужа. Поясняем, здесь ситуация обстоит также как и если бы супруги проживали совместно - долговые обязанности переходят на жену.
Однако, можно попробовать доказать свои права в судебном порядке. В таком случае лучше обращаться к юристам, которые помогут выяснить и предоставят консультацию по вопросу, кто погашает кредит умершего мужа, если супруги не проживали вместе.
Если человек не был женат и у него нет детей - ссуду приходится возвращать его родителям. Организации-кредиторы идут на списание кредита умершего сына, но это возможно лишь с том случае, если займ был застрахован. Может случиться, что приемники получат сумму большую, чем необходимо для закрытия ссуды. Это зависит от суммы страховой выплаты, прописанной в договоре. Отдельно рассмотрим вариант, если в наследство поступает квартира с долгами. Коммунальные долги умершего достаются наследнику вместе с недвижимостью. Стоит ли принимать такое наследство, зависит от суммы долга и состояния жилья. Но если все уже оформлено - чтобы избежать взыскания денег судом, следует в порядке предусмотренном законодательством, оплатить задолженность по коммунальным платежам. https://mycredit.ua/ru/blog/obyazan-li- ... umershego/
А я десь точно читав, що все переходить на страхову компанію А може то додатково страхова компанія таке страхує?
Може тут Фейслес підкаже, що в нього по страховці прописано?