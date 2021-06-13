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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79387939794079417942>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:06

  Faceless написав:
Ромасик написав:vitaliian, у вас онкология? Или чего она вам так муляет?
купите страховку в Украине и спите спокойно
От онкологии страховок нет. Спокойность так просто не купишь.
Другое дело, чего так зациклились на ипотечниках - они не начинают чаще болеть.

https://alfaic.ua/ru/product/strahovani ... bi-zhittya
  vitaliian написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:vitaliian, у вас онкология? Или чего она вам так муляет?
купите страховку в Украине и спите спокойно
От онкологии страховок нет. Спокойность так просто не купишь.
Другое дело, чего так зациклились на ипотечниках - они не начинают чаще болеть.

да пусть живут 300 лет я только за. Никому ничего дурного не желаю. Просто пытался понять в какую строку вашего пидрахуя вы занесли (не дай Бог) дорогое лечение ? Из всего понятно что ни в какую.

у меня корпоративная ДМС на 250Кгрн (без онкологии). Онкологию пока не рассматривал. Ведь я еще такой молодой. А постарею, поумнею, может задумаюсь. Хотя мало в лечение онкологии верю. А сдохну как собака, то что ж.
ПС. в личке вы меня забанили, по этому ответ дописал выше.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 15 лип, 2021 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:10

Вчера в Свидке по НТН какой-то эксперт рассказывал, что он не нашел в законопроекте ничего о том, что 20% будет браться с продажи именно 3-й квартиры, и сделал вывод, что это с любой продажи.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:11

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:
[i]В Украине, согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), недоедают почти 10 миллионов человек. Это худший показатель среди всех стран Европы. Данные в июле обнародовал ЮНИСЕФ.


из-за дорогой еды люди становятся жадными и нервными

голодные перекупы продают бу авто по цене х5 в Европе
голодные хостельеры в Одесской области предлагают отдых по цене х3 от Турции
голодные продавцы в супермаркетах продают пищевые отходы по цене продуктов х2 в Европе
голодные продавцы советских квартир считаю, что они стоят не менее 60 тыс долларов

Значит, скоро девал.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:12

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Далі(якщо іпотечних помер) квартира переходить на дружину/дітей, але всі платіжки по іпотеці далі покриває повністю страхова компанія.
Тому і обов'язково страхують при іпотеці.

Если решено принять наследство и гасить кредит, нужно письменно уведомить банк о смерти заемщика. По копии свидетельства о смерти банк прекратит начисление процентов по кредиту и зафиксирует сумму долга на полгода, до получения наследства.

При наличии нескольких наследников долг распределится между ними пропорционально полученному наследству. Условия его погашения определят подписанные с банком соглашения. https://legard.com.ua/ru/sovet-yurista/ ... le-smerti/


Кто должен выплачивать кредит за умершего родственника?
Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди - муж или жена, пережившие наследодателя, дети, а также его родители. Также обязательства распространяются на тех, кто был указан в завещании, если таковое имеется. Рассмотрим несколько возможных вариантов:

Если человек при жизни состоял в браке - жена выплачивает кредит умершего супруга или наоборот. Если супруги находились в разводе - обязательства не переходят на бывшего мужа или жену.
Случается и такое, что супруги годами не живут вместе, но официальное расторжение брака не состоялось. Здесь остро встает вопрос - обязана ли жена выплачивать кредит умершего мужа. Поясняем, здесь ситуация обстоит также как и если бы супруги проживали совместно - долговые обязанности переходят на жену.

Однако, можно попробовать доказать свои права в судебном порядке. В таком случае лучше обращаться к юристам, которые помогут выяснить и предоставят консультацию по вопросу, кто погашает кредит умершего мужа, если супруги не проживали вместе.

Если человек не был женат и у него нет детей - ссуду приходится возвращать его родителям. Организации-кредиторы идут на списание кредита умершего сына, но это возможно лишь с том случае, если займ был застрахован. Может случиться, что приемники получат сумму большую, чем необходимо для закрытия ссуды. Это зависит от суммы страховой выплаты, прописанной в договоре.
Отдельно рассмотрим вариант, если в наследство поступает квартира с долгами. Коммунальные долги умершего достаются наследнику вместе с недвижимостью. Стоит ли принимать такое наследство, зависит от суммы долга и состояния жилья. Но если все уже оформлено - чтобы избежать взыскания денег судом, следует в порядке предусмотренном законодательством, оплатить задолженность по коммунальным платежам. https://mycredit.ua/ru/blog/obyazan-li- ... umershego/

А я десь точно читав, що все переходить на страхову компанію :roll:
А може то додатково страхова компанія таке страхує?

Може тут Фейслес підкаже, що в нього по страховці прописано?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:13

  Успіх написав:п.с.
Тут зараз будуть казати, чому зразу не дати на перший внесок

Долярчик, будуть казати, що ти забембав своєю іпотекою. Усі вже визнали, що ти Ай, Маладєц. Ну реально.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Риски одинаковые, разное ваше восприятие.
В случае смерти ипотечника долг полностью гаситься страховкой, которая обязательна

Ну от, те що я й казав 8)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Ведь я еще такой молодой. А постарею, поумнею, может задумаюсь. Хотя мало в лечение онкологии верю.

Молодость тут не показатель. И, кстати, лечится, и достаточно успешно. Увы, приходилось сталкиваться

Спасибо, не знал
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:18

  hxbbgaf написав: Значит, скоро девал.

та 7 лет его выглядываем, а его все нет :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:19

  stas_rst написав:
  Успіх написав:п.с.
Тут зараз будуть казати, чому зразу не дати на перший внесок

Долярчик, будуть казати, що ти забембав своєю іпотекою. Усі вже визнали, що ти Ай, Маладєц. Ну реально.

Нє, ще не всі)) - от як всі визнають, тоді і помовчу.
А так, вибачайте, але "тЄрпіЦє і трєпєщітє"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 15 лип, 2021 13:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:19

У меня знакомый перекуп купил авто на перепродажу, свободных денег нет, есть не за что купить, зато есть дорогая тачка, которая пока не продается
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