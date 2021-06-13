Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Кто должен выплачивать кредит за умершего родственника? Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди ...
А я десь точно читав, що все переходить на страхову компанію А може то додатково страхова компанія таке страхує?
Може тут Фейслес підкаже, що в нього по страховці прописано?
я подскажу: если вступаете в наследство, то принимаете и долги. То есть, как говорил Виталиан, нужно морозиться от ипотечной квартиры, как черт от ладена Если с ипотекой есть страховка от несчастного случая, то страховая покроет ипотеку банку и квартира достанется родственникам досрочно благодаря вашей смерти. Смертельные болезни - это НЕ несчастный случай. Так что с онкологией пролет.
Ромасик написав:есть страховка от несчастного случая
С ипотекой идет страховка жизни заемщика. Не от несчастного случая, не от болезни, а просто страхование жизни. Так что не надо выдумывать.
вероятно, поскольку услуга не обязательна, каждый банк может впарить свою страховку. Никогда над этим не задумывался. А ведь по этому поводу должна быть разница в размере страхового платежа. Жлобус - от несчастного случая https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... %D0%B0%207%%22
Ромасик написав:есть страховка от несчастного случая
С ипотекой идет страховка жизни заемщика. Не от несчастного случая, не от болезни, а просто страхование жизни. Так что не надо выдумывать.
Статтею 17 Закону України «Про іпотеку» передбачено підстави припинення іпотеки, проте такої підстави, як смерть іпотекодавця, положення зазначеної норми не містять.
Відповідно до статті 23 Закону «Про іпотеку» у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.
Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, які існували до набрання ним права власності на предмет іпотеки.
ветальен вдруг про медицину заговорил, хм а недавно писал шо больничка нужна ну максимум пару раз в год и до нее не впадлу и 20 км съездить а ведь не онкологией единой как грицца
кстати сейчас медицина - самая желанная и платежеспособная ца в моем сегменте, ребята на ремонты ваще не скупятся и платят день в день, цветочники, мебельщики и интерьерщики отдыхают, знаю уже несколько случаев, когда умершие рестики переделывают в клиники ну а центры по приему анализов щас имхо активнее на рынке чем магазины разливного пива и ломбарды отаке
Ромасик написав:есть страховка от несчастного случая
С ипотекой идет страховка жизни заемщика. Не от несчастного случая, не от болезни, а просто страхование жизни. Так что не надо выдумывать.
Статтею 17 Закону України «Про іпотеку» передбачено підстави припинення іпотеки, проте такої підстави, як смерть іпотекодавця, положення зазначеної норми не містять.
Відповідно до статті 23 Закону «Про іпотеку» у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.
Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, які існували до набрання ним права власності на предмет іпотеки.
Можливо, тоді сама страхова компанія прописує пункт, що вразі смерті іпотечника, сплату внесків вони повністю беруть на себе, а квартира переходить у власність родичів?