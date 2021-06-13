RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7939794079417942>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 114
1. Зросли більш, як на 15%
19%
22
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
5
5. Приблизно ті самі
38%
43
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:21

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
Кто должен выплачивать кредит за умершего родственника?
Платить кредитные долги умершего родственника по закону должны наследники первой очереди ...

А я десь точно читав, що все переходить на страхову компанію :roll:
А може то додатково страхова компанія таке страхує?

Може тут Фейслес підкаже, що в нього по страховці прописано?

я подскажу: если вступаете в наследство, то принимаете и долги. То есть, как говорил Виталиан, нужно морозиться от ипотечной квартиры, как черт от ладена :mrgreen:
Если с ипотекой есть страховка от несчастного случая, то страховая покроет ипотеку банку и квартира достанется родственникам досрочно благодаря вашей смерти. Смертельные болезни - это НЕ несчастный случай. Так что с онкологией пролет.
Ромасик
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 30.03.15
Подякував: 446 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:есть страховка от несчастного случая

С ипотекой идет страховка жизни заемщика. Не от несчастного случая, не от болезни, а просто страхование жизни. Так что не надо выдумывать.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29519
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 7171 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:24

  Успіх написав:
  Faceless написав:Риски одинаковые, разное ваше восприятие.
В случае смерти ипотечника долг полностью гаситься страховкой, которая обязательна

Ну от, те що я й казав 8)

Баксик ,не ешь осенью тёщины грибы
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5977
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Если с ипотекой есть страховка от несчастного случая, то страховая покроет ипотеку банку и квартира достанется родственникам досрочно благодаря вашей смерти

Ну от, саме це я і мав на увазі!

Тож, якщо візьмете іпотеку, а з дружиною живете, "як пес з котом", то краще їй про ту страхівку не знати)) а то ще щось підсипе в борщ)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 18.03.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:31

  Grand Touring написав:У меня знакомый перекуп купил авто на перепродажу, свободных денег нет, есть не за что купить, зато есть дорогая тачка, которая пока не продается

Нормальная тема: все деньги в бизнесе.
airmax78
 
Повідомлень: 39129
З нами з: 25.10.12
Подякував: 930 раз.
Подякували: 4764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Мизантрóп написав:Баксик ,не ешь осенью тёщины грибы

От коли візьму іпотеку, то тоді буде і актуальне твоє застереження))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 18.03.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:36

  Faceless написав:
  Ромасик написав:есть страховка от несчастного случая

С ипотекой идет страховка жизни заемщика. Не от несчастного случая, не от болезни, а просто страхование жизни. Так что не надо выдумывать.

вероятно, поскольку услуга не обязательна, каждый банк может впарить свою страховку. Никогда над этим не задумывался. А ведь по этому поводу должна быть разница в размере страхового платежа. Жлобус - от несчастного случая https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... %D0%B0%207%%22
Ромасик
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 30.03.15
Подякував: 446 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:41

  Faceless написав:
  Ромасик написав:есть страховка от несчастного случая

С ипотекой идет страховка жизни заемщика. Не от несчастного случая, не от болезни, а просто страхование жизни. Так что не надо выдумывать.

Статтею 17 Закону України «Про іпотеку» передбачено підстави припинення іпотеки, проте такої підстави, як смерть іпотекодавця, положення зазначеної норми не містять.

Відповідно до статті 23 Закону «Про іпотеку» у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.

Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, які існували до набрання ним права власності на предмет іпотеки.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ветальен вдруг про медицину заговорил, хм
а недавно писал шо больничка нужна ну максимум пару раз в год и до нее не впадлу и 20 км съездить
а ведь не онкологией единой как грицца

кстати сейчас медицина - самая желанная и платежеспособная ца в моем сегменте, ребята на ремонты ваще не скупятся и платят день в день, цветочники, мебельщики и интерьерщики отдыхают, знаю уже несколько случаев, когда умершие рестики переделывают в клиники
ну а центры по приему анализов щас имхо активнее на рынке чем магазины разливного пива и ломбарды
отаке
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9156
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:57

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:есть страховка от несчастного случая

С ипотекой идет страховка жизни заемщика. Не от несчастного случая, не от болезни, а просто страхование жизни. Так что не надо выдумывать.

Статтею 17 Закону України «Про іпотеку» передбачено підстави припинення іпотеки, проте такої підстави, як смерть іпотекодавця, положення зазначеної норми не містять.

Відповідно до статті 23 Закону «Про іпотеку» у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, в тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.

Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, які існували до набрання ним права власності на предмет іпотеки.

Можливо, тоді сама страхова компанія прописує пункт, що вразі смерті іпотечника, сплату внесків вони повністю беруть на себе, а квартира переходить у власність родичів?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 18.03.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7939794079417942>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2098, 2099, 2100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20991 3678121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 14:04
dir
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
15 24595
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:23
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 236860
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (442)
15.07.2021 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.